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В Харькове у здания суда начался митинг в поддержку напавших на автобус
Протестующие собрались возле здания Киевского районного суда в Харькове, где избирают меру пресечения подозреваемым в нападении на автобус на трассе Киев —... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T12:17
2020-08-29T15:30
илья кива
донбасс
правый сектор
верховная рада украины
харьков
в мире
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<strong>КИЕВ, 29 авг — РИА Новости.</strong> Протестующие собрались возле здания Киевского районного суда в <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харькове</a>, где избирают меру пресечения подозреваемым в нападении на автобус на трассе Киев — Харьков, сообщает в субботу издание <a href="https://suspilne.media/58894-bila-sudu-de-obiraut-zapobizni-zahodi-pidozruvanim-v-strilbi-pid-harkovom-protestuut/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Суспільне"</a> ("Общественное").Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Ilja_Kiva/" target="_blank" data-auto="true">Илья Кива</a> заявил, что радикалы на трассе Киев — Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь". В нападении Кива обвинял представителей "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело). По данному эпизоду полиция открыла два уголовных дела, задержаны 14 подозреваемых, четверо пострадавших находятся в больнице."В Киевский райсуд Харькова, где 29 августа должны выбрать меры задержанным после стрельбы на трассе под Харьковом, пришли несколько десятков человек. Вокруг суда — усиленные меры безопасности. В поддержку протестующих пришли представители "Нацкорпуса", "Фрайкора", "<a href="http://ria.ru/organization_Pravyjj_sektor/" target="_blank" data-auto="true">Правого сектора</a>"*. Они держат плакаты "Свободу патриотам" и флаги своих организаций", — сообщает издание со ссылкой на собственного корреспондента.Отмечается, что протестующие требуют освобождения подозреваемых. За порядком следят правоохранители.Общественное движение "Патриоты — За жизнь" создано партией "Оппозиционная платформа — За жизнь" в июне. По заявлению Кивы, основные задачи движения — разрешение конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.<em>*Экстремистская организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200828/avtobus-1576405827.html
https://ria.ru/20200828/napadenie-1576405583.html
Это не просто преступники а нацисты. Пора это говорить открыто. Мое мнение
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Ну а чего европа :) На циков ведь там нет
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донбасс
харьков
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илья кива, донбасс, правый сектор, верховная рада украины, харьков, в мире

В Харькове у здания суда начался митинг в поддержку напавших на автобус

12:17 29.08.2020 (обновлено: 15:30 29.08.2020)
13846
© Фото : Національна поліція УкраїниНа месте обстрела автобуса под Харьковом, Украина
На месте обстрела автобуса под Харьковом, Украина
© Фото : Національна поліція України
На месте обстрела автобуса под Харьковом, Украина. Архивное фото
КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Протестующие собрались возле здания Киевского районного суда в Харькове, где избирают меру пресечения подозреваемым в нападении на автобус на трассе Киев — Харьков, сообщает в субботу издание "Суспільне" ("Общественное").
Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что радикалы на трассе Киев — Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь". В нападении Кива обвинял представителей "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело). По данному эпизоду полиция открыла два уголовных дела, задержаны 14 подозреваемых, четверо пострадавших находятся в больнице.
Опубликовано видео нападения на автобус под Харьковом
28 августа, 01:02
Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
"В Киевский райсуд Харькова, где 29 августа должны выбрать меры задержанным после стрельбы на трассе под Харьковом, пришли несколько десятков человек. Вокруг суда — усиленные меры безопасности. В поддержку протестующих пришли представители "Нацкорпуса", "Фрайкора", "Правого сектора"*. Они держат плакаты "Свободу патриотам" и флаги своих организаций", — сообщает издание со ссылкой на собственного корреспондента.
Отмечается, что протестующие требуют освобождения подозреваемых. За порядком следят правоохранители.
Общественное движение "Патриоты — За жизнь" создано партией "Оппозиционная платформа — За жизнь" в июне. По заявлению Кивы, основные задачи движения — разрешение конфликта в Донбассе, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
28 августа, 00:34
Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
14816481193
Обсудить 40
Илья КиваДонбассПравый секторВерховная Рада УкраиныХарьковВ мире
Популярные комментарии
Это не просто преступники а нацисты. Пора это говорить открыто. Мое мнение
29 августа, 12:37
ASAlex Smolov
15901001
Ну а чего европа :) На циков ведь там нет
29 августа, 12:22
ASAlex Smolov
7252000
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