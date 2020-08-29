https://ria.ru/20200829/kharkov-1576465219.html

В Харькове у здания суда начался митинг в поддержку напавших на автобус

Протестующие собрались возле здания Киевского районного суда в Харькове, где избирают меру пресечения подозреваемым в нападении на автобус на трассе Киев —... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T12:17

2020-08-29T12:17

2020-08-29T15:30

илья кива

донбасс

правый сектор

верховная рада украины

харьков

в мире

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<strong>КИЕВ, 29 авг — РИА Новости.</strong> Протестующие собрались возле здания Киевского районного суда в <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харькове</a>, где избирают меру пресечения подозреваемым в нападении на автобус на трассе Киев — Харьков, сообщает в субботу издание <a href="https://suspilne.media/58894-bila-sudu-de-obiraut-zapobizni-zahodi-pidozruvanim-v-strilbi-pid-harkovom-protestuut/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Суспільне"</a> ("Общественное").Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Ilja_Kiva/" target="_blank" data-auto="true">Илья Кива</a> заявил, что радикалы на трассе Киев — Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь". В нападении Кива обвинял представителей "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело). По данному эпизоду полиция открыла два уголовных дела, задержаны 14 подозреваемых, четверо пострадавших находятся в больнице."В Киевский райсуд Харькова, где 29 августа должны выбрать меры задержанным после стрельбы на трассе под Харьковом, пришли несколько десятков человек. Вокруг суда — усиленные меры безопасности. В поддержку протестующих пришли представители "Нацкорпуса", "Фрайкора", "<a href="http://ria.ru/organization_Pravyjj_sektor/" target="_blank" data-auto="true">Правого сектора</a>"*. Они держат плакаты "Свободу патриотам" и флаги своих организаций", — сообщает издание со ссылкой на собственного корреспондента.Отмечается, что протестующие требуют освобождения подозреваемых. За порядком следят правоохранители.Общественное движение "Патриоты — За жизнь" создано партией "Оппозиционная платформа — За жизнь" в июне. По заявлению Кивы, основные задачи движения — разрешение конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.<em>*Экстремистская организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200828/avtobus-1576405827.html

https://ria.ru/20200828/napadenie-1576405583.html

Alex Smolov Это не просто преступники а нацисты. Пора это говорить открыто. Мое мнение 161

Alex Smolov Ну а чего европа :) На циков ведь там нет 79

40

донбасс

харьков

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья кива, донбасс, правый сектор, верховная рада украины, харьков, в мире