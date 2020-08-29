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РИА Наука
https://ria.ru/20200829/implant-1576459060.html
Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом
Изобретатель-миллиардер Илон Маск продемонстрировал в пятницу свинью с мозговым имплантом, который, как надеются в основанной Маском компании Neuralink,... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T04:11
2020-08-29T11:39
риа наука
илон маск
сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Изобретатель-миллиардер <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илон Маск</a> продемонстрировал в пятницу свинью с мозговым имплантом, который, как надеются в основанной Маском компании Neuralink, позволит лечить неврологические заболевания.В ходе трансляции на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iOWFXqT5MZ4" target="_blank">YouTube</a> Маск показал свинью, в мозг которой вживлен имплант размером с монету (8 миллиметров в диаметре). "Это как Fitbit у вас в черепе с маленькими проводами", - пояснил Маск."Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает", - сказал Маск. Он пояснил, что последовательность коротких гудков, которую слышали участники, отображает нейронные импульсы, идущие от пятачка свиньи в ее мозг. Каждый раз, когда свинья что-либо нюхает и трогает пятачком, устройство в мозгу регистрирует импульсы.Маск надеется, что в перспективе такие импланты помогут лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию. Он также считает, что импланты помогут человеку гармонично слиться с искусственным интеллектом, об опасности неконтролируемого развития которого Маск не раз предупреждал.По его словам, он надеется получить разрешение регуляторов вживить первый имплант человеку уже в этом году. В прошлом уже проводились эксперименты с имплантами в мозгу, которые позволяли людям силой мысли осуществлять простые операции с помощью робота, подключенного к импланту.Маск выступил сооснователем Neuralink в 2016 году и предоставил две трети из 150 миллионов долларов финансирования для компании.
https://ria.ru/20200827/milliarder-1576364189.html
https://ria.ru/20200824/1576216927.html
Только теперь, после вживления чипа, свинья со всей отчётливостью поняла, что единственный достойный кандидат в президенты США - Джо Байден.
200
В любом капиталисте много от мозга свиньи. Мечта о гигантском корыте и горе желудей.
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сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
илон маск, сша

Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом

04:11 29.08.2020 (обновлено: 11:39 29.08.2020)
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© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости, Алексей Богдановский. Изобретатель-миллиардер Илон Маск продемонстрировал в пятницу свинью с мозговым имплантом, который, как надеются в основанной Маском компании Neuralink, позволит лечить неврологические заболевания.
В ходе трансляции на YouTube Маск показал свинью, в мозг которой вживлен имплант размером с монету (8 миллиметров в диаметре). "Это как Fitbit у вас в черепе с маленькими проводами", - пояснил Маск.
"Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает", - сказал Маск. Он пояснил, что последовательность коротких гудков, которую слышали участники, отображает нейронные импульсы, идущие от пятачка свиньи в ее мозг. Каждый раз, когда свинья что-либо нюхает и трогает пятачком, устройство в мозгу регистрирует импульсы.
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Маск надеется, что в перспективе такие импланты помогут лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию. Он также считает, что импланты помогут человеку гармонично слиться с искусственным интеллектом, об опасности неконтролируемого развития которого Маск не раз предупреждал.
По его словам, он надеется получить разрешение регуляторов вживить первый имплант человеку уже в этом году. В прошлом уже проводились эксперименты с имплантами в мозгу, которые позволяли людям силой мысли осуществлять простые операции с помощью робота, подключенного к импланту.
Маск выступил сооснователем Neuralink в 2016 году и предоставил две трети из 150 миллионов долларов финансирования для компании.
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РИА НаукаИлон МаскСША
Популярные комментарии
Только теперь, после вживления чипа, свинья со всей отчётливостью поняла, что единственный достойный кандидат в президенты США - Джо Байден.
29 августа, 06:37
СССергей Смирнов
886628017
В любом капиталисте много от мозга свиньи. Мечта о гигантском корыте и горе желудей.
29 августа, 05:36
ЛКЛысый Кучерявый
135225023
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