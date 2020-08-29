https://ria.ru/20200829/implant-1576459060.html

Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом

Изобретатель-миллиардер Илон Маск продемонстрировал в пятницу свинью с мозговым имплантом, который, как надеются в основанной Маском компании Neuralink,... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T04:11

2020-08-29T04:11

2020-08-29T11:39

риа наука

илон маск

сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Изобретатель-миллиардер <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илон Маск</a> продемонстрировал в пятницу свинью с мозговым имплантом, который, как надеются в основанной Маском компании Neuralink, позволит лечить неврологические заболевания.В ходе трансляции на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iOWFXqT5MZ4" target="_blank">YouTube</a> Маск показал свинью, в мозг которой вживлен имплант размером с монету (8 миллиметров в диаметре). "Это как Fitbit у вас в черепе с маленькими проводами", - пояснил Маск."Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает", - сказал Маск. Он пояснил, что последовательность коротких гудков, которую слышали участники, отображает нейронные импульсы, идущие от пятачка свиньи в ее мозг. Каждый раз, когда свинья что-либо нюхает и трогает пятачком, устройство в мозгу регистрирует импульсы.Маск надеется, что в перспективе такие импланты помогут лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию. Он также считает, что импланты помогут человеку гармонично слиться с искусственным интеллектом, об опасности неконтролируемого развития которого Маск не раз предупреждал.По его словам, он надеется получить разрешение регуляторов вживить первый имплант человеку уже в этом году. В прошлом уже проводились эксперименты с имплантами в мозгу, которые позволяли людям силой мысли осуществлять простые операции с помощью робота, подключенного к импланту.Маск выступил сооснователем Neuralink в 2016 году и предоставил две трети из 150 миллионов долларов финансирования для компании.

https://ria.ru/20200827/milliarder-1576364189.html

https://ria.ru/20200824/1576216927.html

Сергей Смирнов Только теперь, после вживления чипа, свинья со всей отчётливостью поняла, что единственный достойный кандидат в президенты США - Джо Байден. 200

Лысый Кучерявый В любом капиталисте много от мозга свиньи. Мечта о гигантском корыте и горе желудей. 182

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сша

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, сша