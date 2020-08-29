https://ria.ru/20200829/eda-1576458068.html

Химик рассказал о безопасности пищевых добавок Е

Добавки Е, в народе "ешки", отпугивают многих сторонников здорового питания. Почему этот страх не имеет под собой основания, в интервью радио Sputnik объяснил... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T04:00

2020-08-29T04:00

2020-08-29T14:55

россия

еда

общество

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Добавки Е, в народе "ешки", отпугивают многих сторонников здорового <a href="https://ria.ru/tag_eda/" target="_blank">питания</a>. Почему этот страх не имеет под собой основания, в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200829/dobavki-1576416498.html">радио Sputnik</a> объяснил химик-технолог Сергей Белков."Ешки" получили дурную репутацию после исследований британских ученых. Особенно досталось пищевому красителю Е-102, который якобы вызывает гиперактивность у детей. На самом деле это утверждение не имеет под собой никакой научной основы, считает Сергей Белков.Ученые поделили детей трех-четырех лет на две группы и в течение месяца одной группе давали сок с красителем и консервантом. Другой группе наливали натуральный сок. Родители не знали, что пьет их ребенок, просто наблюдали за его поведением и записывали. В результате выяснилось, что дети, которым давали сок с "химией", были гиперактивными, импульсивными и невнимательными. Но методология этого исследования весьма спорная и не доказывает влияние Е-102 на активность детей, утверждает Сергей Белков.И это притом что этот и другие красители входят в список разрешенных пищевых добавок, они безопасны в тех мизерных количествах, которые закладывает в продукт производитель. "Увеличить дозу просто невозможно, потому что пищевые добавки подобраны таким образом, что физически невозможно добавить столько, чтобы они были вредными, и поэтому ожидать, что реально эти красители могут нанести какой-то вред организму, будь то ребенок или взрослый, совершенно не приходится", — выразил уверенность в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200829/dobavki-1576416498.html">радио Sputnik</a> химик-технолог Сергей Белков.По его мнению, паника вокруг использования "ешек" является исключительно химиофобией, которая основана на непонимании элементарных вещей.

https://ria.ru/20200718/1574521806.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, еда, общество