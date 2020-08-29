https://ria.ru/20200829/eda-1576458068.html
Химик рассказал о безопасности пищевых добавок Е
Добавки Е, в народе "ешки", отпугивают многих сторонников здорового питания. Почему этот страх не имеет под собой основания, в интервью радио Sputnik объяснил... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T04:00
2020-08-29T04:00
2020-08-29T14:55
россия
еда
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155298/51/1552985113_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d0a28303543099b4d5c2da484c95e194.jpg
<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Добавки Е, в народе "ешки", отпугивают многих сторонников здорового <a href="https://ria.ru/tag_eda/" target="_blank">питания</a>. Почему этот страх не имеет под собой основания, в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200829/dobavki-1576416498.html">радио Sputnik</a> объяснил химик-технолог Сергей Белков."Ешки" получили дурную репутацию после исследований британских ученых. Особенно досталось пищевому красителю Е-102, который якобы вызывает гиперактивность у детей. На самом деле это утверждение не имеет под собой никакой научной основы, считает Сергей Белков.Ученые поделили детей трех-четырех лет на две группы и в течение месяца одной группе давали сок с красителем и консервантом. Другой группе наливали натуральный сок. Родители не знали, что пьет их ребенок, просто наблюдали за его поведением и записывали. В результате выяснилось, что дети, которым давали сок с "химией", были гиперактивными, импульсивными и невнимательными. Но методология этого исследования весьма спорная и не доказывает влияние Е-102 на активность детей, утверждает Сергей Белков.И это притом что этот и другие красители входят в список разрешенных пищевых добавок, они безопасны в тех мизерных количествах, которые закладывает в продукт производитель. "Увеличить дозу просто невозможно, потому что пищевые добавки подобраны таким образом, что физически невозможно добавить столько, чтобы они были вредными, и поэтому ожидать, что реально эти красители могут нанести какой-то вред организму, будь то ребенок или взрослый, совершенно не приходится", — выразил уверенность в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200829/dobavki-1576416498.html">радио Sputnik</a> химик-технолог Сергей Белков.По его мнению, паника вокруг использования "ешек" является исключительно химиофобией, которая основана на непонимании элементарных вещей.
https://ria.ru/20200718/1574521806.html
10
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155298/51/1552985113_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_03283aafd4d5eab8dd5fcb58ef3a1291.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еда, общество
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Добавки Е, в народе "ешки", отпугивают многих сторонников здорового питания
. Почему этот страх не имеет под собой основания, в интервью радио Sputnik
объяснил химик-технолог Сергей Белков.
"Ешки" получили дурную репутацию после исследований британских ученых. Особенно досталось пищевому красителю Е-102, который якобы вызывает гиперактивность у детей. На самом деле это утверждение не имеет под собой никакой научной основы, считает Сергей Белков.
Ученые поделили детей трех-четырех лет на две группы и в течение месяца одной группе давали сок с красителем и консервантом. Другой группе наливали натуральный сок. Родители не знали, что пьет их ребенок, просто наблюдали за его поведением и записывали. В результате выяснилось, что дети, которым давали сок с "химией", были гиперактивными, импульсивными и невнимательными. Но методология этого исследования весьма спорная и не доказывает влияние Е-102 на активность детей, утверждает Сергей Белков.
"Тем не менее, даже несмотря на то, что все регулирующие органы в ЕС и США всерьез это исследование не восприняли, британское правительство посоветовало этот краситель не использовать. И с этого момента пошла международная паника, и Е-102 "стал вредным" для детей", — отметил в беседе с радио Sputnik Сергей Белков.
И это притом что этот и другие красители входят в список разрешенных пищевых добавок, они безопасны в тех мизерных количествах, которые закладывает в продукт производитель.
"Увеличить дозу просто невозможно, потому что пищевые добавки подобраны таким образом, что физически невозможно добавить столько, чтобы они были вредными, и поэтому ожидать, что реально эти красители могут нанести какой-то вред организму, будь то ребенок или взрослый, совершенно не приходится", — выразил уверенность в интервью радио Sputnik
химик-технолог Сергей Белков.
По его мнению, паника вокруг использования "ешек" является исключительно химиофобией, которая основана на непонимании элементарных вещей.