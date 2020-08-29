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https://ria.ru/20200829/eda-1576458068.html
Химик рассказал о безопасности пищевых добавок Е
Добавки Е, в народе "ешки", отпугивают многих сторонников здорового питания. Почему этот страх не имеет под собой основания, в интервью радио Sputnik объяснил... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T04:00
2020-08-29T14:55
россия
еда
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Добавки Е, в народе "ешки", отпугивают многих сторонников здорового <a href="https://ria.ru/tag_eda/" target="_blank">питания</a>. Почему этот страх не имеет под собой основания, в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200829/dobavki-1576416498.html">радио Sputnik</a> объяснил химик-технолог Сергей Белков."Ешки" получили дурную репутацию после исследований британских ученых. Особенно досталось пищевому красителю Е-102, который якобы вызывает гиперактивность у детей. На самом деле это утверждение не имеет под собой никакой научной основы, считает Сергей Белков.Ученые поделили детей трех-четырех лет на две группы и в течение месяца одной группе давали сок с красителем и консервантом. Другой группе наливали натуральный сок. Родители не знали, что пьет их ребенок, просто наблюдали за его поведением и записывали. В результате выяснилось, что дети, которым давали сок с "химией", были гиперактивными, импульсивными и невнимательными. Но методология этого исследования весьма спорная и не доказывает влияние Е-102 на активность детей, утверждает Сергей Белков.И это притом что этот и другие красители входят в список разрешенных пищевых добавок, они безопасны в тех мизерных количествах, которые закладывает в продукт производитель. "Увеличить дозу просто невозможно, потому что пищевые добавки подобраны таким образом, что физически невозможно добавить столько, чтобы они были вредными, и поэтому ожидать, что реально эти красители могут нанести какой-то вред организму, будь то ребенок или взрослый, совершенно не приходится", — выразил уверенность в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200829/dobavki-1576416498.html">радио Sputnik</a> химик-технолог Сергей Белков.По его мнению, паника вокруг использования "ешек" является исключительно химиофобией, которая основана на непонимании элементарных вещей.
https://ria.ru/20200718/1574521806.html
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россия
РИА Новости
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60
россия, еда, общество

Химик рассказал о безопасности пищевых добавок Е

04:00 29.08.2020 (обновлено: 14:55 29.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПроверка качества продуктов
Проверка качества продуктов
© РИА Новости / Александр Вильф
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Проверка качества продуктов. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Добавки Е, в народе "ешки", отпугивают многих сторонников здорового питания. Почему этот страх не имеет под собой основания, в интервью радио Sputnik объяснил химик-технолог Сергей Белков.
"Ешки" получили дурную репутацию после исследований британских ученых. Особенно досталось пищевому красителю Е-102, который якобы вызывает гиперактивность у детей. На самом деле это утверждение не имеет под собой никакой научной основы, считает Сергей Белков.
Ученые поделили детей трех-четырех лет на две группы и в течение месяца одной группе давали сок с красителем и консервантом. Другой группе наливали натуральный сок. Родители не знали, что пьет их ребенок, просто наблюдали за его поведением и записывали. В результате выяснилось, что дети, которым давали сок с "химией", были гиперактивными, импульсивными и невнимательными. Но методология этого исследования весьма спорная и не доказывает влияние Е-102 на активность детей, утверждает Сергей Белков.

"Тем не менее, даже несмотря на то, что все регулирующие органы в ЕС и США всерьез это исследование не восприняли, британское правительство посоветовало этот краситель не использовать. И с этого момента пошла международная паника, и Е-102 "стал вредным" для детей", — отметил в беседе с радио Sputnik Сергей Белков.

И это притом что этот и другие красители входят в список разрешенных пищевых добавок, они безопасны в тех мизерных количествах, которые закладывает в продукт производитель.
"Увеличить дозу просто невозможно, потому что пищевые добавки подобраны таким образом, что физически невозможно добавить столько, чтобы они были вредными, и поэтому ожидать, что реально эти красители могут нанести какой-то вред организму, будь то ребенок или взрослый, совершенно не приходится", — выразил уверенность в интервью радио Sputnik химик-технолог Сергей Белков.
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По его мнению, паника вокруг использования "ешек" является исключительно химиофобией, которая основана на непонимании элементарных вещей.
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