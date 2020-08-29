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Мясников назвал главный способ продлить жизнь
Занятия спортом являются главным способом продлить жизнь, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T15:36
2020-08-29T15:46
александр мясников (врач)
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Занятия спортом являются главным способом продлить жизнь, заявил врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/video/show/brand_id/65089/episode_id/2436517/video_id/2326970/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".Медик, в частности, рекомендовал отказаться от лифтов и чаще использовать лестницу.Кроме того, Мясников посоветовал перестать закупать продукты сразу на неделю и по возможности ходить в магазин пешком. Благодаря таким прогулкам будет соблюдаться другое важное правило — дефицит калорий.Увеличить физические нагрузки также можно путем отказа от транспорта, отметил специалист. Если такой возможности нет, можно не доезжать до нужного пункта несколько остановок и проходить это расстояние пешком, заключил он.
https://ria.ru/20200822/pechen-1576125967.html
https://ria.ru/20200619/1573175569.html
Как врачу,такое говорить по крайней мере не профессионально.Спорт и физические нагрузки это разные понятия.Спорт в большинстве своём наносит вред организму.
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РИА Новости
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александр мясников (врач), общество

Мясников назвал главный способ продлить жизнь

15:36 29.08.2020 (обновлено: 15:46 29.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Занятия спортом являются главным способом продлить жизнь, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

"В списке "физические нагрузки, диета, медицина, лекарства" только физические нагрузки продлевают жизнь. На втором месте — ограничение калорий и так далее, — сказал он.

Медик, в частности, рекомендовал отказаться от лифтов и чаще использовать лестницу.
Кроме того, Мясников посоветовал перестать закупать продукты сразу на неделю и по возможности ходить в магазин пешком. Благодаря таким прогулкам будет соблюдаться другое важное правило — дефицит калорий.
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"При частых походах в магазин вам не придется съедать большие объемы пищи, боясь, что покупки, с таким трудом донесенные до дома, испортятся", — объяснил ведущий.

Увеличить физические нагрузки также можно путем отказа от транспорта, отметил специалист. Если такой возможности нет, можно не доезжать до нужного пункта несколько остановок и проходить это расстояние пешком, заключил он.
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2151397634
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Александр Мясников (врач)Общество
Популярные комментарии
Как врачу,такое говорить по крайней мере не профессионально.Спорт и физические нагрузки это разные понятия.Спорт в большинстве своём наносит вред организму.
29 августа, 16:07
Олег 84
1200104
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