https://ria.ru/20200829/dolgoletie-1576469549.html

Мясников назвал главный способ продлить жизнь

Занятия спортом являются главным способом продлить жизнь, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T15:36

2020-08-29T15:36

2020-08-29T15:46

александр мясников (врач)

общество

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Занятия спортом являются главным способом продлить жизнь, заявил врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/video/show/brand_id/65089/episode_id/2436517/video_id/2326970/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".Медик, в частности, рекомендовал отказаться от лифтов и чаще использовать лестницу.Кроме того, Мясников посоветовал перестать закупать продукты сразу на неделю и по возможности ходить в магазин пешком. Благодаря таким прогулкам будет соблюдаться другое важное правило — дефицит калорий.Увеличить физические нагрузки также можно путем отказа от транспорта, отметил специалист. Если такой возможности нет, можно не доезжать до нужного пункта несколько остановок и проходить это расстояние пешком, заключил он.

https://ria.ru/20200822/pechen-1576125967.html

https://ria.ru/20200619/1573175569.html

Олег 84 Как врачу,такое говорить по крайней мере не профессионально.Спорт и физические нагрузки это разные понятия.Спорт в большинстве своём наносит вред организму. 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), общество