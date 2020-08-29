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https://ria.ru/20200829/dnr-1576459650.html
В ДНР заявили о первом за восемь дней обстреле со стороны ВСУ
Украинские силовики вечером 28 августа открыли огонь по северной окраине Донецка. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на Управление Народной РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T07:50
2020-08-29T09:35
ситуация в днр и лнр
сцкк
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Украинские силовики вечером 28 августа открыли огонь по северной окраине <a href="http://ria.ru/location_Donetsk/" target="_blank" data-auto="true">Донецка</a>. Об этом сообщило <a href="https://dan-news.info/defence/vojska-kieva-narushili-rezhim-tishiny-posle-vosmidnevnogo-zatishya-otkryt-ogon-po-donecku-unm.html" target="_blank">Донецкое агентство новостей</a> со ссылкой на Управление Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>.Ранее в ДНР заявляли, что в период 21-27 августа не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков."Выстрелы были неприцельными и не угрожали жизни наших военнослужащих и мирных граждан. Подразделения Народной милиции вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня и не поддаваясь на провокацию противника", — говорится в сообщении.С 27 июля в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по поддержанию режима, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200827/donbass-1576400010.html
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донецкая народная республика
украина
РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ДНР заявили о первом за восемь дней обстреле со стороны ВСУ

07:50 29.08.2020 (обновлено: 09:35 29.08.2020)
3361
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПовреждения жилого дома в ДНР
Повреждения жилого дома в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Повреждения жилого дома в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские силовики вечером 28 августа открыли огонь по северной окраине Донецка. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на Управление Народной милиции самопровозглашенной ДНР.
Ранее в ДНР заявляли, что в период 21-27 августа не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков.
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27 августа, 19:27
В ДНР назвали минувшие 30 дней самыми спокойными с начала конфликта
"Выстрелы были неприцельными и не угрожали жизни наших военнослужащих и мирных граждан. Подразделения Народной милиции вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня и не поддаваясь на провокацию противника", — говорится в сообщении.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по поддержанию режима, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
8116535
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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