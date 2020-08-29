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Мужчина сравнил советских и американских девушек и разозлил подписчиков
Пользователь твиттера под ником Dodeskaden2 опубликовал архивные фотографии советских и американских девушек из 1950-х годов и вызвал гневную реакцию... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T22:19
2020-08-29T23:15
ссср
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>Пользователь твиттера под ником Dodeskaden2 опубликовал архивные фотографии советских и американских девушек из 1950-х годов и вызвал гневную реакцию подписчиков.На снимках изображены советские студентки лесотехникума на практике зимой и их ровесницы американки, позирующие в коротких шортах на велосипедах."Нам с детства внушали, что мы самые счастливые, потому что родились и живем в самой лучшей стране, <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>!" — прокомментировал снимки сам Dodeskaden2.Однако другие пользователи микроблога не оценили пост."Манипуляция по принципу "сравним худшее отсюда с лучшим оттуда", — написал sergey_pedan."Одни на практике, другие на отдыхе. Надо подбирать сопоставимые фото", — возразил GaziirHabbas."Покажите американских студенток на лесорубе", — призвал ruslan7969."Открою вам секрет. В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в вузах в 50-х учились только дети очень богатых родителей", — ответил DarkLord_ru.Некоторые напомнили о необходимости учитывать исторические события и факторы, повлиявшие на развитие стран в те годы."США не пережили трагедию войны на своей территории и не понесли такие жертвы в людях и экономике, как СССР", — написал Colonel_Ueda."Просто сравните, что происходило на территории СССР и США в 40-х!" — призвал QWMGR4pD41M3oM5."Слева — сытые студентки в послевоенной стране. И фото явно не постановочное. Справа — постановочное фото", — добавил se_koba.
https://ria.ru/20200812/1575694793.html
это их метод, сравнивать круглое с зеленым. И так во всем.
25
У нас страшная война бушевала на НАШЕЙ территории и посему более-менее нормально жить мы начали в середине 60-ых, а жители США отсиделись за морями-океанами.
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ссср
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РИА Новости
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60
ссср, сша, в мире

Мужчина сравнил советских и американских девушек и разозлил подписчиков

22:19 29.08.2020 (обновлено: 23:15 29.08.2020)
10062
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкБригада отделочников
Бригада отделочников
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Бригада отделочников. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пользователь твиттера под ником Dodeskaden2 опубликовал архивные фотографии советских и американских девушек из 1950-х годов и вызвал гневную реакцию подписчиков.
На снимках изображены советские студентки лесотехникума на практике зимой и их ровесницы американки, позирующие в коротких шортах на велосипедах.
"Нам с детства внушали, что мы самые счастливые, потому что родились и живем в самой лучшей стране, СССР!" — прокомментировал снимки сам Dodeskaden2.
Однако другие пользователи микроблога не оценили пост.
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"Манипуляция по принципу "сравним худшее отсюда с лучшим оттуда", — написал sergey_pedan.
"Одни на практике, другие на отдыхе. Надо подбирать сопоставимые фото", — возразил GaziirHabbas.
"Покажите американских студенток на лесорубе", — призвал ruslan7969.
"Открою вам секрет. В США в вузах в 50-х учились только дети очень богатых родителей", — ответил DarkLord_ru.
Некоторые напомнили о необходимости учитывать исторические события и факторы, повлиявшие на развитие стран в те годы.
"США не пережили трагедию войны на своей территории и не понесли такие жертвы в людях и экономике, как СССР", — написал Colonel_Ueda.
"Просто сравните, что происходило на территории СССР и США в 40-х!" — призвал QWMGR4pD41M3oM5.
"Слева — сытые студентки в послевоенной стране. И фото явно не постановочное. Справа — постановочное фото", — добавил se_koba.
17350156
Обсудить 6
СССРСШАВ мире
Популярные комментарии
это их метод, сравнивать круглое с зеленым. И так во всем.
29 августа, 23:14
Александр Анатольевич
2500000
У нас страшная война бушевала на НАШЕЙ территории и посему более-менее нормально жить мы начали в середине 60-ых, а жители США отсиделись за морями-океанами.
29 августа, 22:40
xxar-v
2100200
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