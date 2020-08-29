https://ria.ru/20200829/devushki-1576478774.html

Мужчина сравнил советских и американских девушек и разозлил подписчиков

Пользователь твиттера под ником Dodeskaden2 опубликовал архивные фотографии советских и американских девушек из 1950-х годов и вызвал гневную реакцию... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T22:19

2020-08-29T22:19

2020-08-29T23:15

ссср

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/78560/05/785600593_0:477:1412:1271_1400x0_80_0_0_c8d462b36937889bef9142dc01f5b064.jpg

<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>Пользователь твиттера под ником Dodeskaden2 опубликовал архивные фотографии советских и американских девушек из 1950-х годов и вызвал гневную реакцию подписчиков.На снимках изображены советские студентки лесотехникума на практике зимой и их ровесницы американки, позирующие в коротких шортах на велосипедах."Нам с детства внушали, что мы самые счастливые, потому что родились и живем в самой лучшей стране, <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>!" — прокомментировал снимки сам Dodeskaden2.Однако другие пользователи микроблога не оценили пост."Манипуляция по принципу "сравним худшее отсюда с лучшим оттуда", — написал sergey_pedan."Одни на практике, другие на отдыхе. Надо подбирать сопоставимые фото", — возразил GaziirHabbas."Покажите американских студенток на лесорубе", — призвал ruslan7969."Открою вам секрет. В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в вузах в 50-х учились только дети очень богатых родителей", — ответил DarkLord_ru.Некоторые напомнили о необходимости учитывать исторические события и факторы, повлиявшие на развитие стран в те годы."США не пережили трагедию войны на своей территории и не понесли такие жертвы в людях и экономике, как СССР", — написал Colonel_Ueda."Просто сравните, что происходило на территории СССР и США в 40-х!" — призвал QWMGR4pD41M3oM5."Слева — сытые студентки в послевоенной стране. И фото явно не постановочное. Справа — постановочное фото", — добавил se_koba.

https://ria.ru/20200812/1575694793.html

Александр Анатольевич это их метод, сравнивать круглое с зеленым. И так во всем. 25

xar-v У нас страшная война бушевала на НАШЕЙ территории и посему более-менее нормально жить мы начали в середине 60-ых, а жители США отсиделись за морями-океанами. 23

6

ссср

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, сша, в мире