https://ria.ru/20200829/deti-1576388440.html
Детей с ОВЗ научат самостоятельности в квартире-тренажере
Для того чтобы дети с инвалидностью могли научиться жить самостоятельно, в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T08:00
2020-08-29T08:00
2020-08-29T12:57
хорошие новости
хорошие новости
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576387398_0:54:1024:630_1400x0_80_0_0_3276c1e739aa7b3775fa71a1f7360a17.jpg
<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>Для того чтобы дети с инвалидностью могли научиться жить самостоятельно, в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями открыли модульную квартиру с тренажерами. Об этом сообщается на официальном портале Красноярского края.Помещение представляет собой модель обычной квартиры, где есть кухня, столовая, гостиная, а также санузел. Специальные мебель, бытовые приборы, посуда и другие предметы интерьера помогут детям научиться элементарным бытовым навыкам. Эти занятия также будут дополняться комплексными курсами реабилитации.За год Ачинский реабилитационный центр сможет принять около 400 детей и подростков с особенностями здоровья, включая тех, кто проживает в других городах."Социальная адаптация проводится для того, чтобы сформировать у детей-инвалидов навыки самостоятельного проживания. Будучи взрослыми, они смогут жить вне стационара, получая социальное сопровождение и поддержку специалистов на дому. Тренировочные квартиры дают возможность активно включать ребенка-инвалида в различные социальные процессы и ситуации", — сказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
https://ria.ru/20200809/1575502964.html
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576387398_57:0:968:683_1400x0_80_0_0_48a6424d1fa06148acef92e94434d661.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, красноярский край
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Для того чтобы дети с инвалидностью могли научиться жить самостоятельно, в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями открыли модульную квартиру с тренажерами. Об этом сообщается на официальном портале Красноярского края.
Помещение представляет собой модель обычной квартиры, где есть кухня, столовая, гостиная, а также санузел. Специальные мебель, бытовые приборы, посуда и другие предметы интерьера помогут детям научиться элементарным бытовым навыкам. Эти занятия также будут дополняться комплексными курсами реабилитации.
"Дети-инвалиды смогут научиться самостоятельно вести домашнее хозяйство: убираться в доме, готовить себе еду, сервировать стол, принимать гостей, стирать, пользоваться современной бытовой техникой. Дети с ДЦП освоят навык использования приспособления для обувания, одевания, приема пищи, застегивания пуговиц и молний, ухода за волосами, захвата и поднимания предметов с пола, открывания дверок шкафа", — отметил директор реабилитационного центра Виталий Цветков.
За год Ачинский реабилитационный центр сможет принять около 400 детей и подростков с особенностями здоровья, включая тех, кто проживает в других городах.
1 из 3
Модульная квартира с тренажерами, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями
2 из 3
Модульная квартира с тренажерами, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями
3 из 3
Модульная квартира с тренажерами, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями
1 из 3
Модульная квартира с тренажерами, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями
2 из 3
Модульная квартира с тренажерами, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями
3 из 3
Модульная квартира с тренажерами, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями
"Социальная адаптация проводится для того, чтобы сформировать у детей-инвалидов навыки самостоятельного проживания. Будучи взрослыми, они смогут жить вне стационара, получая социальное сопровождение и поддержку специалистов на дому. Тренировочные квартиры дают возможность активно включать ребенка-инвалида в различные социальные процессы и ситуации", — сказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.