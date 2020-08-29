Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20200829/deti-1576388440.html
Детей с ОВЗ научат самостоятельности в квартире-тренажере
Для того чтобы дети с инвалидностью могли научиться жить самостоятельно, в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T08:00
2020-08-29T12:57
хорошие новости
хорошие новости
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576387398_0:54:1024:630_1400x0_80_0_0_3276c1e739aa7b3775fa71a1f7360a17.jpg
<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>Для того чтобы дети с инвалидностью могли научиться жить самостоятельно, в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями открыли модульную квартиру с тренажерами. Об этом сообщается на официальном портале Красноярского края.Помещение представляет собой модель обычной квартиры, где есть кухня, столовая, гостиная, а также санузел. Специальные мебель, бытовые приборы, посуда и другие предметы интерьера помогут детям научиться элементарным бытовым навыкам. Эти занятия также будут дополняться комплексными курсами реабилитации.За год Ачинский реабилитационный центр сможет принять около 400 детей и подростков с особенностями здоровья, включая тех, кто проживает в других городах."Социальная адаптация проводится для того, чтобы сформировать у детей-инвалидов навыки самостоятельного проживания. Будучи взрослыми, они смогут жить вне стационара, получая социальное сопровождение и поддержку специалистов на дому. Тренировочные квартиры дают возможность активно включать ребенка-инвалида в различные социальные процессы и ситуации", — сказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
https://ria.ru/20200809/1575502964.html
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576387398_57:0:968:683_1400x0_80_0_0_48a6424d1fa06148acef92e94434d661.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, красноярский край

Детей с ОВЗ научат самостоятельности в квартире-тренажере

08:00 29.08.2020 (обновлено: 12:57 29.08.2020)
328
© Единый краевой портал «Красноярский край»Модульная квартира с тренажерами для детей-инвалидов, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями
Модульная квартира с тренажерами для детей-инвалидов, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями
© Единый краевой портал «Красноярский край»
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Для того чтобы дети с инвалидностью могли научиться жить самостоятельно, в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями открыли модульную квартиру с тренажерами. Об этом сообщается на официальном портале Красноярского края.
Помещение представляет собой модель обычной квартиры, где есть кухня, столовая, гостиная, а также санузел. Специальные мебель, бытовые приборы, посуда и другие предметы интерьера помогут детям научиться элементарным бытовым навыкам. Эти занятия также будут дополняться комплексными курсами реабилитации.

"Дети-инвалиды смогут научиться самостоятельно вести домашнее хозяйство: убираться в доме, готовить себе еду, сервировать стол, принимать гостей, стирать, пользоваться современной бытовой техникой. Дети с ДЦП освоят навык использования приспособления для обувания, одевания, приема пищи, застегивания пуговиц и молний, ухода за волосами, захвата и поднимания предметов с пола, открывания дверок шкафа", — отметил директор реабилитационного центра Виталий Цветков.

За год Ачинский реабилитационный центр сможет принять около 400 детей и подростков с особенностями здоровья, включая тех, кто проживает в других городах.
© Единый краевой портал «Красноярский край»

Модульная квартира с тренажерами, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями

Модульная квартира с тренажерами для детей-инвалидов, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями
1 из 3

Модульная квартира с тренажерами, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями

© Единый краевой портал «Красноярский край»
© Единый краевой портал «Красноярский край»

Модульная квартира с тренажерами, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями

Модульная квартира с тренажерами для детей-инвалидов, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями
2 из 3

Модульная квартира с тренажерами, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями

© Единый краевой портал «Красноярский край»
© Единый краевой портал «Красноярский край»

Модульная квартира с тренажерами, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями

Модульная квартира с тренажерами для детей-инвалидов, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями
3 из 3

Модульная квартира с тренажерами, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями

© Единый краевой портал «Красноярский край»
1 из 3

Модульная квартира с тренажерами, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями

© Единый краевой портал «Красноярский край»
2 из 3

Модульная квартира с тренажерами, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями

© Единый краевой портал «Красноярский край»
3 из 3

Модульная квартира с тренажерами, открывшаяся в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями

© Единый краевой портал «Красноярский край»
"Социальная адаптация проводится для того, чтобы сформировать у детей-инвалидов навыки самостоятельного проживания. Будучи взрослыми, они смогут жить вне стационара, получая социальное сопровождение и поддержку специалистов на дому. Тренировочные квартиры дают возможность активно включать ребенка-инвалида в различные социальные процессы и ситуации", — сказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Женщина в инвалидном кресле готовит на кухне
9 августа, 08:07Хорошие новости
Москвичей с ограниченными возможностями научат самостоятельной жизни
800000
Обсудить 0
Хорошие новостиХорошие новостиКрасноярский край
Рекомендуем
Студенты сдают экзамен в компьютерном классе
Студенты Петербургского политеха обучаются через интерактивные игры
Отдыхающие в защитных масках идут на пляж в Ницце
"Натяните маску на нос!" Францию накрывает вторая волна вируса
Белка ест орех
Ореховый Спас: что приготовить на выходные
Кадр из фильма Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Не просто Чудо-женщина: как меняются героини комиксов
Репродукция иконы Спас Нерукотворный. Начало XII века
"Их было несколько": где находится первый Спас Нерукотворный
Дальнобойщица Анна Атанова
Аня рулит. Откровения дальнобойщицы о работе и личной жизни
Протесты в Висконсине, США
"Стреляли на глазах у детей". Почему бунтует очередной американский город
Первый полет: спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах
"Первый полет": спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах
Экс-судья Городищенского районного суда Татьяна Рыжих
"Скрылась с места": сбившая двоих братьев судья не спешит за решетку
Завтрак
Раскрыт секрет идеального завтрака
Трансляция пресс-конференции в ходе которой премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отставке. 28 августа 2020
Япония лишилась стратегически мыслящего руководителя
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Вакцинирование от иллюзий: почему Запад не хочет лечиться
Защитник дикой природы Вест Мэтьюсон с белой львицей
Две львицы растерзали спасшего их хозяина
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Маск раскрыл стоимость чипирования людей
Танк Т-72 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье в третий день VI Армейских международных игр АрМИ-2020
Огневой рубеж, тропа разведчика и военное ралли: яркие моменты АрМИ-2020
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21"Я чувствовала": жена Андреева рассказала о последних днях жизни актера
03:08В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу
03:04Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября
02:52Явка на выборах в Рижскую думу стала самой низкой за 23 года
02:39В Берлине освободили площадь от протестующих "ковид-диссидентов"
02:18Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных
02:03Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов
02:00Назван способ правильно есть орехи
01:49США обеспокоены планами Китая купить украинский "Мотор Сич"
01:38В Берлине "ковид-диссидентов" начали вытеснять с места митинга
00:52Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
00:38Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
00:08AP призвало Белоруссию вернуть аккредитацию своим высланным сотрудникам
23:03В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
23:02Безруков и Гришаева стали самыми богатыми худруками подмосковных театров
22:51Белорусская оппозиция увидела в словах Путина о протестах скрытый сигнал
22:22В Белоруссии расследуют анонимные угрозы депутатам
22:21Белорусская оппозиция призвала главу МВД уйти в отставку
21:41Минтранс опубликован данные о трафике на трассе "Таврида"
21:41Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Лента новостейМолния