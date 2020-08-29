https://ria.ru/20200829/deti-1576388440.html

Детей с ОВЗ научат самостоятельности в квартире-тренажере

Для того чтобы дети с инвалидностью могли научиться жить самостоятельно, в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T08:00

2020-08-29T08:00

2020-08-29T12:57

хорошие новости

хорошие новости

красноярский край

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>Для того чтобы дети с инвалидностью могли научиться жить самостоятельно, в Ачинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями открыли модульную квартиру с тренажерами. Об этом сообщается на официальном портале Красноярского края.Помещение представляет собой модель обычной квартиры, где есть кухня, столовая, гостиная, а также санузел. Специальные мебель, бытовые приборы, посуда и другие предметы интерьера помогут детям научиться элементарным бытовым навыкам. Эти занятия также будут дополняться комплексными курсами реабилитации.За год Ачинский реабилитационный центр сможет принять около 400 детей и подростков с особенностями здоровья, включая тех, кто проживает в других городах."Социальная адаптация проводится для того, чтобы сформировать у детей-инвалидов навыки самостоятельного проживания. Будучи взрослыми, они смогут жить вне стационара, получая социальное сопровождение и поддержку специалистов на дому. Тренировочные квартиры дают возможность активно включать ребенка-инвалида в различные социальные процессы и ситуации", — сказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

https://ria.ru/20200809/1575502964.html

красноярский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, красноярский край