Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200829/davlenie-1576462846.html
Назван простой способ снизить давление
Ежедневное употребление оливкового масла способно снизить артериальное давление. К такому выводу пришли ученые из университета Ла Троба в Мельбурне,... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T10:42
2020-08-29T11:37
открытия - риа наука
мельбурн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/99151/90/991519025_0:62:2872:1678_1400x0_80_0_0_d9b37e93be123f80f791de985c1cbc66.jpg
<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Ежедневное употребление оливкового масла способно снизить артериальное давление. К такому выводу пришли ученые из университета Ла Троба в <a href="http://ria.ru/location_Melbourne/" target="_blank" data-auto="true">Мельбурне</a>, исследование которых опубликовано в журнале <a href="https://medicalxpress.com/news/2020-08-cardioprotective-qualities-australian-extra-virgin.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">MedicalXpress</a>.Специалисты отобрали 50 добровольцев, половина из которых в течение трех недель употребляла масло первого отжима, а другая половина — рафинированное масло. Отмечается, что в ходе эксперимента участники не принимали лекарств.В результате у людей из первой группы на 2,5 процента снизилось центральное артериальное давление и на два процента — периферическое систолическое.Ученые объяснили такой эффект тем, что оливковое масло богато различными активными соединениями. В нем содержатся полифенолы, которые имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства.
https://ria.ru/20200214/1564687991.html
Ну, если давление снизилось со 150 до 147 (на 2%), это в пределах погрешности измерения. И не написали, что для этого надо принимать по 4 столовых ложки масла в день.
22
20
мельбурн
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/99151/90/991519025_0:0:2564:1923_1400x0_80_0_0_3554b61569356727e4056a73b095a243.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
открытия - риа наука, мельбурн

Назван простой способ снизить давление

10:42 29.08.2020 (обновлено: 11:37 29.08.2020)
34315
© Fotolia / Andrei TsalkoИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления
© Fotolia / Andrei Tsalko
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ежедневное употребление оливкового масла способно снизить артериальное давление. К такому выводу пришли ученые из университета Ла Троба в Мельбурне, исследование которых опубликовано в журнале MedicalXpress.
Специалисты отобрали 50 добровольцев, половина из которых в течение трех недель употребляла масло первого отжима, а другая половина — рафинированное масло. Отмечается, что в ходе эксперимента участники не принимали лекарств.
В результате у людей из первой группы на 2,5 процента снизилось центральное артериальное давление и на два процента — периферическое систолическое.
Ученые объяснили такой эффект тем, что оливковое масло богато различными активными соединениями. В нем содержатся полифенолы, которые имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства.
Измерение артериального давления
14 февраля, 09:25
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
208622641352
Обсудить 20
Открытия - РИА НаукаМельбурн
Популярные комментарии
Ну, если давление снизилось со 150 до 147 (на 2%), это в пределах погрешности измерения. И не написали, что для этого надо принимать по 4 столовых ложки масла в день.
29 августа, 11:24
ПсПониматель сложного
1660000
Рекомендуем
Помощь пожилым людям
Названы три переломных момента в старении
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
США и страны Европы сделали совместное заявление по Белоруссии
Белорусская АЭС
Прибалтика разрушает мосты с Белоруссией: выиграет Германия
Линия фасовки мороженого
Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина
Программирование
СМИ рассказали о загадочном сообщении северокорейской радиостанции
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время задержания журналистов в Минске. 27 августа 2020
Из Белоруссии выслали четырех российских журналистов из иностранных СМИ
Защитник дикой природы Вест Мэтьюсон с белой львицей
Две львицы растерзали спасшего их хозяина
Актер Дмитрий Певцов во время сбора труппы театра Ленком в преддверии 91-го театрального сезона
Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке
Скриншот сторис Розы Сябитовой в Instagram
Сябитова попала в больницу
Актер Владимир Андреев
Названа причина смерти актера Владимира Андреева
Клайпедский морской торговый порт
В Литве ответили на угрозы Лукашенко
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал главный способ продлить жизнь
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
Полицейские перед зданием Рейхстага во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
У российского посольства в Берлине задержали двести протестующих
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Вакцинирование от иллюзий: почему Запад не хочет лечиться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21"Я чувствовала": жена Андреева рассказала о последних днях жизни актера
03:08В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу
03:04Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября
02:52Явка на выборах в Рижскую думу стала самой низкой за 23 года
02:39В Берлине освободили площадь от протестующих "ковид-диссидентов"
02:18Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных
02:03Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов
02:00Назван способ правильно есть орехи
01:49США обеспокоены планами Китая купить украинский "Мотор Сич"
01:38В Берлине "ковид-диссидентов" начали вытеснять с места митинга
00:52Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
00:38Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
00:08AP призвало Белоруссию вернуть аккредитацию своим высланным сотрудникам
23:03В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
23:02Безруков и Гришаева стали самыми богатыми худруками подмосковных театров
22:51Белорусская оппозиция увидела в словах Путина о протестах скрытый сигнал
22:22В Белоруссии расследуют анонимные угрозы депутатам
22:21Белорусская оппозиция призвала главу МВД уйти в отставку
21:41Минтранс опубликован данные о трафике на трассе "Таврида"
21:41Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Лента новостейМолния