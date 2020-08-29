https://ria.ru/20200829/davlenie-1576462846.html

Назван простой способ снизить давление

Ежедневное употребление оливкового масла способно снизить артериальное давление. К такому выводу пришли ученые из университета Ла Троба в Мельбурне,... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T10:42

2020-08-29T10:42

2020-08-29T11:37

открытия - риа наука

мельбурн

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Ежедневное употребление оливкового масла способно снизить артериальное давление. К такому выводу пришли ученые из университета Ла Троба в <a href="http://ria.ru/location_Melbourne/" target="_blank" data-auto="true">Мельбурне</a>, исследование которых опубликовано в журнале <a href="https://medicalxpress.com/news/2020-08-cardioprotective-qualities-australian-extra-virgin.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">MedicalXpress</a>.Специалисты отобрали 50 добровольцев, половина из которых в течение трех недель употребляла масло первого отжима, а другая половина — рафинированное масло. Отмечается, что в ходе эксперимента участники не принимали лекарств.В результате у людей из первой группы на 2,5 процента снизилось центральное артериальное давление и на два процента — периферическое систолическое.Ученые объяснили такой эффект тем, что оливковое масло богато различными активными соединениями. В нем содержатся полифенолы, которые имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

https://ria.ru/20200214/1564687991.html

Пониматель сложного Ну, если давление снизилось со 150 до 147 (на 2%), это в пределах погрешности измерения. И не написали, что для этого надо принимать по 4 столовых ложки масла в день. 22

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мельбурн

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука, мельбурн