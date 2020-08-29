https://ria.ru/20200829/chipirovanie-1576471036.html

Невролог оценил риски вживления микрочипов в человеческий мозг

Врач Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов оценил риски вживления микрочипов в человеческий мозг. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T16:37

2020-08-29T16:37

2020-08-29T16:37

петр труханов

илон маск

здоровье - общество

технологии

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<strong>МОСКВА, 29 авг – РИА Новости.</strong> Врач Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов оценил риски вживления микрочипов в человеческий мозг.Он отметил, что при массовом внедрении имплантов могут "возникнуть осложнения", однако в применении устройств в лечебных целях, по его словам, нет ничего плохого."Люди склонны паниковать, однако ученые несут прогресс обществу. Истерию развить у большого количества людей очень просто", - сказал невролог в комментарии телеканалу<a href="https://tvzvezda.ru/news/ekskluziv/content/20208291250-XQ6Ms.html?utm_source=tvzvezda&utm_medium=longpage&utm_campaign=longpage&utm_term=v1" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Звезда".</a>Он подчеркнул, что данная разработка "позитивна" и может дать множество возможностей для диагностики и лечения заболеваний.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илон Маск</a> продемонстрировал свинью с мозговым имплантом, который, как надеются в основанной Маском компании Neuralink, позволит лечить неврологические заболевания. Предприниматель отметил, что надеется получить разрешение регуляторов вживить первый имплант человеку уже в этом году.

https://ria.ru/20200829/chipirovanie-1576466757.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр труханов, илон маск, здоровье - общество, технологии