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https://ria.ru/20200829/chipirovanie-1576466757.html
Маск раскрыл стоимость чипирования людей
Изобретатель-миллиардер Илон Маск рассказал, сколько будет стоить чипирование человека. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T13:38
2020-08-29T16:45
илон маск
технологии
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>Изобретатель-миллиардер <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илон Маск</a> рассказал, сколько будет стоить чипирование человека.Предприниматель отметил, что в первое время вживление импланта будет довольно дорогим, но постепенно подешевеет."Думаю, мы хотели бы, чтобы стоимость снизилась до нескольких тысяч долларов, включая проводимую в автоматическом режиме хирургическую операцию", — заявил он в ходе трансляции на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iOWFXqT5MZ4" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube.</a>По словам Маска, в компании Neuralink рассчитывают, что в перспективе система для проведения операции будет полностью автоматизированной, а наличие чипа будет незаметным для других людей.Ранее бизнесмен продемонстрировал свинью с мозговым имплантом, который, как надеются в основанной Маском компании Neuralink, позволит лечить неврологические заболевания.
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/tesla-1576410614.html
Он себе наверное в бошку уже компьютер имплантиговал!
56
Если чип - штука дорогая, не на свинью нужно было тратиться. Или эта свинка ему родней приходится.
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РИА Новости
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илон маск, технологии

Маск раскрыл стоимость чипирования людей

13:38 29.08.2020 (обновлено: 16:45 29.08.2020)
12752
© AP Photo / Chris CarlsonИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Chris Carlson
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Изобретатель-миллиардер Илон Маск рассказал, сколько будет стоить чипирование человека.
Предприниматель отметил, что в первое время вживление импланта будет довольно дорогим, но постепенно подешевеет.
"Думаю, мы хотели бы, чтобы стоимость снизилась до нескольких тысяч долларов, включая проводимую в автоматическом режиме хирургическую операцию", — заявил он в ходе трансляции на YouTube.
По словам Маска, в компании Neuralink рассчитывают, что в перспективе система для проведения операции будет полностью автоматизированной, а наличие чипа будет незаметным для других людей.
Ранее бизнесмен продемонстрировал свинью с мозговым имплантом, который, как надеются в основанной Маском компании Neuralink, позволит лечить неврологические заболевания.
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Илон МаскТехнологии
Популярные комментарии
Он себе наверное в бошку уже компьютер имплантиговал!
29 августа, 14:12
Valeriy Pshev
26230007
Если чип - штука дорогая, не на свинью нужно было тратиться. Или эта свинка ему родней приходится.
29 августа, 14:15
nned29v
3182017
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