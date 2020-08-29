https://ria.ru/20200829/chernogoriya-1576467232.html

Экс-глава МВД Черногории оценил возможность провокаций на выборах

Инциденты и беспорядки на предстоящих 30 августа парламентских выборах в Черногории выгодны лишь властям страны, которые с их помощью могут попытаться избежать... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T14:01

2020-08-29T14:01

2020-08-29T14:01

душко маркович

владимир попов

мило джуканович

нато

черногория

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости.</strong> Инциденты и беспорядки на предстоящих 30 августа парламентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> выгодны лишь властям страны, которые с их помощью могут попытаться избежать поражения, заявил РИА Новости бывший глава МВД республики Горан Данилович.Управление полиции Черногории ранее сообщило о том, что располагает информацией о подготовке отдельными лицами и группами беспорядков во время выборов депутатов парламента. Премьер страны <a href="http://ria.ru/person_Dushko_Markovich/" target="_blank" data-auto="true">Душко Маркович</a> предупредил, что службы безопасности республики подготовлены и будут реагировать жестко.По мнению бывшего главы МВД и лидера партии "Объединенная Черногория" Даниловича, речь не идет "о каких-либо реальных оперативных данных"."В большей степени, это предвыборный обман и попытка найти алиби для варианта при проигрыше. Это ясно всем в Черногории и всем, кто следит за темой безопасности. Заявлять о существовании отдельных лиц и организованных групп, которые готовы устроить инциденты в день выборов – не что иное, как большой предвыборный обман, потому что, если бы это было правдой, никто в здравом уме, ни одна страна Европы, не стала бы ждать, чтобы эти лица и группы действовали до дня голосования", - заявил агентству экс-министр внутренних дел.По словам Даниловича, только проигравшая сторона может предпринять такие меры, "которые бы угрожали миру граждан и безопасности Черногории"."Мы послали достаточно сигналов, чтобы предупредить их не делать этого, потому что будет для всех очевидно. Ясно, что это режимно-мафиозные конструкции, которых никто не боится. Они могут вызвать лишь упорство граждан, которые как можно большим числом выйдут на избирательные участки. А импровизирование некоего нового "госпереворота" приведет только к их более убедительному поражению", - подчеркнул собеседник агентства.Прошлые парламентские выборы в Черногории прошли на фоне борьбы руководства страны во главе с Демократической партией социалистов президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a> с предполагаемой ими попыткой государственного переворота. Высший суд Черногории 9 мая 2019 года огласил приговор по делу о попытке путча на выборах 16 октября 2016 года. Вердикт указывает на существование преступной организации во главе с гражданами РФ Эдуардом Шишмаковым и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Popov/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Поповым</a>, приговоренным заочно к 15 и 12 годам лишения свободы, целью которых якобы было проведение вооруженного переворота в Черногории и приведение к власти оппозиционного "Демократического фронта" ради противодействия вступлению Черногории в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>.Различные тюремные сроки получили и остальные 12 обвиняемых, включая лидеров ДФ. Осужденные вины не признают, дело называют сфабрикованным властями. В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая ныне коалиция утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан.

https://ria.ru/20200824/chernogoriya-1576258332.html

https://ria.ru/20200828/chernogoriya-1576395480.html

черногория

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

душко маркович, владимир попов, мило джуканович, нато, черногория, в мире