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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200829/blokirovka-1576458624.html
Доступ к двум новостным сайтам заблокировали в Белорусии
Пользователям в Белоруссии заблокирован доступ к еще двум информационным интернет-ресурсам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T02:40
2020-08-29T03:05
протесты в белоруссии
светлана тихановская
игорь петришенко
александр лукашенко
евросоюз
мтс
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 авг – РИА Новости.</strong> Пользователям в <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> заблокирован доступ к еще двум информационным интернет-ресурсам, передает корреспондент РИА Новости.Сайт негосударственного издания "Наша Нива" и сайт naviny.by, который является проектом частного информационного агентства "БелаПАН", не открываются как минимум для пользователей трех операторов связи – <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> и A1, а также крупнейшего оператора фиксированной связи "Белтелеком".В сети оператора A1 при попытке открыть указанные сайты появляется уведомление о том, что доступ "ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации".Неделю назад министерство информации Белоруссии ограничило доступ пользователей республики к ряду сайтов медиа и политических движений."Информационные сети"Вице-премьер Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Igor_Petrishenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Петришенко</a> заявил, что оппозиционно настроенные граждане "заблудились", задача властей – помочь им вернуться в "человеческое русло".По его мнению, в стране просто "есть определенная категория людей, которых значительно меньше и которая осталась не удовлетворена какими-то личными амбициями". Петришенко заявил, что эти люди находятся под воздействием "информационных сетей", которые нашли "слабые звенья", особенно среди молодежи."Никаких разделений не должно быть, и нет здесь никакого разделения среди белорусов. Есть люди, которые потерялись, заблудились, и наша задача – помочь этим людям вернуться в то нужное русло, человеческое русло, которое должно быть и которое есть у нас", - добавил он в интервью корреспонденту RT Константину Придыбайло.Ситуация у границПрезидент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> сравнил ситуацию на западной границе страны с обстановкой в Советском Союзе перед Великой Отечественной войной.Как сообщает Sputnik Беларусь, во время визита в Витебскую область глава государства заявил, что тогда "Советскую армию убаюкали, и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию"."Я учил историю хорошо и знаю это. Поэтому делаю выводы. Для меня это был урок. Поэтому я вынужден был пол-армии привести в полную боевую готовность и развернуть, окружить фактически Гродно, чтобы они не смотрели на эту нашу жемчужину", — добавил Лукашенко.Он призвал жителей республики не волноваться, подчеркнул, что это его проблемы и он будет их решать.Возможные санкции ЕССанкционный список по Белоруссии будет готов в ближайшие дни, в него войдут высокопоставленные официальные лица, заявил по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Берлине верховный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>."Этот список должен включать лиц высокого политического уровня", - сказал Боррель.Он добавил, что "этот список будет подготовлен специальной группой в Совете ЕС в течение ближайших дней и утвержден как можно скорее".На неформальной встрече глав МИД в Берлине 27 и 28 августа министры обсуждали Белоруссию, отношения с Россией и ситуацию в Восточном Средиземноморье.Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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РИА Новости
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светлана тихановская, игорь петришенко, александр лукашенко, евросоюз, мтс, белоруссия, в мире

Доступ к двум новостным сайтам заблокировали в Белорусии

02:40 29.08.2020 (обновлено: 03:05 29.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Минске
Митинг оппозиции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Митинг оппозиции в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Пользователям в Белоруссии заблокирован доступ к еще двум информационным интернет-ресурсам, передает корреспондент РИА Новости.
Сайт негосударственного издания "Наша Нива" и сайт naviny.by, который является проектом частного информационного агентства "БелаПАН", не открываются как минимум для пользователей трех операторов связи – МТС и A1, а также крупнейшего оператора фиксированной связи "Белтелеком".
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В сети оператора A1 при попытке открыть указанные сайты появляется уведомление о том, что доступ "ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации".
Неделю назад министерство информации Белоруссии ограничило доступ пользователей республики к ряду сайтов медиа и политических движений.

"Информационные сети"

Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что оппозиционно настроенные граждане "заблудились", задача властей – помочь им вернуться в "человеческое русло".
По его мнению, в стране просто "есть определенная категория людей, которых значительно меньше и которая осталась не удовлетворена какими-то личными амбициями". Петришенко заявил, что эти люди находятся под воздействием "информационных сетей", которые нашли "слабые звенья", особенно среди молодежи.
"Никаких разделений не должно быть, и нет здесь никакого разделения среди белорусов. Есть люди, которые потерялись, заблудились, и наша задача – помочь этим людям вернуться в то нужное русло, человеческое русло, которое должно быть и которое есть у нас", - добавил он в интервью корреспонденту RT Константину Придыбайло.
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Ситуация у границ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил ситуацию на западной границе страны с обстановкой в Советском Союзе перед Великой Отечественной войной.
Как сообщает Sputnik Беларусь, во время визита в Витебскую область глава государства заявил, что тогда "Советскую армию убаюкали, и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию".
"Я учил историю хорошо и знаю это. Поэтому делаю выводы. Для меня это был урок. Поэтому я вынужден был пол-армии привести в полную боевую готовность и развернуть, окружить фактически Гродно, чтобы они не смотрели на эту нашу жемчужину", — добавил Лукашенко.
Он призвал жителей республики не волноваться, подчеркнул, что это его проблемы и он будет их решать.

Возможные санкции ЕС

Санкционный список по Белоруссии будет готов в ближайшие дни, в него войдут высокопоставленные официальные лица, заявил по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Берлине верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
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"Этот список должен включать лиц высокого политического уровня", - сказал Боррель.
Он добавил, что "этот список будет подготовлен специальной группой в Совете ЕС в течение ближайших дней и утвержден как можно скорее".
На неформальной встрече глав МИД в Берлине 27 и 28 августа министры обсуждали Белоруссию, отношения с Россией и ситуацию в Восточном Средиземноморье.

Протесты в Белоруссии

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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