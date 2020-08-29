https://ria.ru/20200829/blokirator-1576461972.html

В Японии признали неэффективность "блокираторов вируса"

Управление по делам потребителей Японии пришло к выводу, что так называемые "блокираторы вируса", которые надо носить на шее, чтобы избежать заражения... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T10:14

2020-08-29T10:14

2020-08-29T10:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 29 авг – РИА Новости.</strong> Управление по делам потребителей <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> пришло к выводу, что так называемые "блокираторы вируса", которые надо носить на шее, чтобы избежать заражения коронавирусом, неэффективны, сообщил телеканал <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/" target="_blank">NHK</a>.Управление заявило, что утверждение об эффективности блокиратора лишено каких-либо рациональных оснований.Прежде всего, речь идет о продукции компании TOA Industry Co.,Ltd., разместившей на своем сайте в феврале информацию о блокираторе как средстве для профилактики заражения коронавирусом. Приведенные компанией данные о результатах экспериментов оказались весьма ограниченными – они проводились в закрытом помещении и замкнутом пространстве. В обычных же условиях их эффективность не получила рационального подтверждения. Управление попросило убрать сведения об эффективности средства против вирусов как вводящее потребителей в заблуждение.Компания же выразила сожаление и пообещала добиться "справедливости посредством официальных процедур".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, япония, в мире