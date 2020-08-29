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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200829/blokirator-1576461972.html
В Японии признали неэффективность "блокираторов вируса"
Управление по делам потребителей Японии пришло к выводу, что так называемые "блокираторы вируса", которые надо носить на шее, чтобы избежать заражения... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T10:14
2020-08-29T10:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 29 авг – РИА Новости.</strong> Управление по делам потребителей <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> пришло к выводу, что так называемые "блокираторы вируса", которые надо носить на шее, чтобы избежать заражения коронавирусом, неэффективны, сообщил телеканал <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/" target="_blank">NHK</a>.Управление заявило, что утверждение об эффективности блокиратора лишено каких-либо рациональных оснований.Прежде всего, речь идет о продукции компании TOA Industry Co.,Ltd., разместившей на своем сайте в феврале информацию о блокираторе как средстве для профилактики заражения коронавирусом. Приведенные компанией данные о результатах экспериментов оказались весьма ограниченными – они проводились в закрытом помещении и замкнутом пространстве. В обычных же условиях их эффективность не получила рационального подтверждения. Управление попросило убрать сведения об эффективности средства против вирусов как вводящее потребителей в заблуждение.Компания же выразила сожаление и пообещала добиться "справедливости посредством официальных процедур".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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япония
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, япония, в мире

В Японии признали неэффективность "блокираторов вируса"

10:14 29.08.2020
1285
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирки в лаборатории
Пробирки в лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пробирки в лаборатории. Архивное фото
ТОКИО, 29 авг – РИА Новости. Управление по делам потребителей Японии пришло к выводу, что так называемые "блокираторы вируса", которые надо носить на шее, чтобы избежать заражения коронавирусом, неэффективны, сообщил телеканал NHK.
Управление заявило, что утверждение об эффективности блокиратора лишено каких-либо рациональных оснований.
Прежде всего, речь идет о продукции компании TOA Industry Co.,Ltd., разместившей на своем сайте в феврале информацию о блокираторе как средстве для профилактики заражения коронавирусом. Приведенные компанией данные о результатах экспериментов оказались весьма ограниченными – они проводились в закрытом помещении и замкнутом пространстве. В обычных же условиях их эффективность не получила рационального подтверждения. Управление попросило убрать сведения об эффективности средства против вирусов как вводящее потребителей в заблуждение.
Компания же выразила сожаление и пообещала добиться "справедливости посредством официальных процедур".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияВ мире
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