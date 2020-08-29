https://ria.ru/20200829/besporyadki-1576447529.html

"Стреляли на глазах у детей". Почему бунтует очередной американский город

Висконсин — еще одна горячая точка на протестной карте США. В городе Кеноша, где неделю назад полицейские выстрелили в чернокожего, не утихают беспорядки. Бунты РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T08:00

2020-08-29T08:00

2020-08-29T08:00

висконсин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Софья Мельничук.</strong> Висконсин — еще одна горячая точка на протестной карте США. В городе Кеноша, где неделю назад полицейские выстрелили в чернокожего, не утихают беспорядки. Бунты уже унесли несколько жизней, совладать с демонстрантами не могут даже бойцы Национальной гвардии.В защиту американского бизнеса"Там парня подстрелили в живот!" — слышен тревожный голос за кадром. Воют сирены полицейских автомобилей, люди кричат. "Кругом стреляют", — продолжает автор видеоролика. Вдалеке кто-то зовет врачей.Подобных свидетельств из Кеноши в последние дни в Сети <a href="https://edition.cnn.com/videos/us/2020/08/27/kenosha-protest-shooting-video-jacob-blake-omar-jimenez-sot-ctn-vpx.cnn" target="_blank">появилось</a> немало. На другом ролике тоже виден прохожий — он размахивает длинноствольным пистолетом, стреляет. Грохот, крики о том, что мужчина кого-то ранил.На третий день протестов одна из таких сцен закончилась гибелью двоих мужчин — 26 и 36 лет. Еще одного молодого парня ранили в руку, его жизни ничего не угрожает.По обвинению в умышленном убийстве уже арестован семнадцатилетний житель соседнего штата Иллинойс Кайл Риттенхаус. По словам шефа полиции Кеноши Дэниела Мискинса, подросток "применил оружие, чтобы разрешить некий конфликт". По непроверенной информации, стрельба произошла в результате стычки между протестующими и группой мужчин, оборонявших местные заведения от мародеров.Сам Риттенхаус, судя по его постам в соцсетях, считал себя добровольцем-дружинником, защищающим жизни и собственность сограждан. После его ареста в Сети опубликовали <a href="https://www.buzzfeednews.com/article/ellievhall/kenosha-suspect-kyle-rittenhouse-trump-rally" target="_blank">информацию</a>, что юноша участвовал в одном из предвыборных ралли президента Трампа. На видео, снятом за несколько часов до инцидента, парень вместе с вооруженными мужчинами заявляет, что охраняет парковку. Он попал и в видеорепортаж издания Daily Caller. "Людей калечат, и наша обязанность — уберечь их самих и собственность. Это моя работа. Если кто-то пострадал, я бегу на помощь. Со мной оружие, ведь и мне нужна защита. Но у меня еще и аптечка", — говорит он на записи.В конце недели полицейские Кеноши также задержали несколько подозрительных человек, прибывших в город из других штатов."Сказал, что у него нож"Протесты начались в прошлое воскресенье. Как и три месяца назад, причина — насилие со стороны правоохранителей. Двадцать третьего августа в полицию позвонила женщина и сообщила, что ее бойфренд "вломился к ней домой против ее воли". Приехавшие на вызов стражи порядка попытались арестовать афроамериканца Джейкоба Блейка, применив электрошокер, говорится в заявлении Департамента юстиции Висконсина. Но им это не удалось. Блейк якобы заявил полицейским, что у него есть нож. Холодное оружие действительно обнаружили в кармане двери со стороны водительского сиденья в его автомобиле.Как сообщили представители властей, Блейк обошел машину, открыл дверь и потянулся внутрь. "Офицер Растен Шески, держа мистера Блейка за футболку, произвел три выстрела ему в спину. Другие офицеры не стреляли", — говорится в заявлении. Нательных камер на сотрудниках не было, поэтому точно выяснить обстоятельства произошедшего сложно.Неясно, был ли Блейк тем самым бойфрендом, на которого пожаловалась женщина, а также что именно предшествовало инциденту. Департамент проводит расследование, стрелявшего полицейского временно отстранили от службы.Сам Джейкоб Блейк выжил, он в больнице, во вторник ему провели операцию. По словам родственников, он парализован ниже пояса, у него ранение в руку, повреждены почка, печень, позвоночник. Представители семьи Блейка сообщили, что перед задержанием он пытался разнять двух спорящих женщин. Деталей они не привели. Кроме того, по их словам, в машине сидели дети Блейка — трех, пяти и восьми лет. И они видели все, что произошло.Действия полицейских осудила Национальная баскетбольная ассоциация. Игроки NBA отказываются выходить на поле, преклоняя колено в знак протеста. К акции присоединилась и Профессиональная футбольная лига США.Беззаконие и НацгвардияУзнав о случившемся, люди вышли на улицы. Демонстранты поджигали машины и здания, полицейские пустили в ход слезоточивый газ. Власти штата сразу ввели комендантский час, однако протестующие проигнорировали предписание оставаться дома. Всю неделю продолжались задержания нарушителей.По указу губернатора штата Тони Эверса в город направили двести пятьдесят бойцов Национальной гвардии. В среду их было уже пятьсот. Кроме того, с середины недели ужесточили комендантский час — после семи вечера нельзя выходить из дома.Дональд Трамп пообещал увеличить присутствие силовиков в городе и осудил "мародерство, поджоги, насилие и беззаконие". В Белом доме дали добро на переброску до двух тысяч нацгвардейцев в Кеношу. Представитель Минюста Керри Купек объявил, что в город отправят агентов ФБР и маршалов США.В то же время кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден и его вице-президент Камала Харрис осудили насилие и обвинили в его разжигании Трампа. "Для него это политически выгодно, и чем больше стычек, тем лучше", — заметил Байден. Спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси обвинила Трампа в том, что своими указаниями он усугубляет ситуацию. В других городах Америки, где в последние месяцы происходили столкновения протестующих с полицией, мэры и губернаторы-демократы отказались от помощи Национальной гвардии, опасаясь еще больше разозлить демонстрантов.Мэр Кеноши Джон Антарамиан, напротив, поддержал требования правоохранительных органов. "Мнения бывают разные, и представления о том, как действовать, отличаются. Но насилие всегда неприемлемо, равно как и варварское отношение к чужой собственности", — высказался он.К мирным акциям призвали члены семьи Блейка. "Если бы Джейкоб узнал, как далеко все зашло, сколько кругом зла и разрушений, ему бы это очень не понравилось", — сетовала мать Блейка Джулия Джексон.Отец пострадавшего, Джейкоб Блейк — старший, обращение к СМИ начал с молитвы. "В моего сына выстрелили семь раз — семь раз! Но он — человек, и его жизнь имеет значение", — повторил он главный лозунг протестов. Блейк-старший добавил, что сына приковали наручниками к больничной койке. Многих это возмутило — ведь мужчина и так парализован.В то же время в СМИ появились <a href="https://nypost.com/2020/08/26/suspected-kenosha-gunman-kyle-rittenhouse-spotted-cleaning-graffiti/?utm_source=NYPTwitter&utm_medium=SocialFlow&utm_campaign=SocialFlow" target="_blank">кадры</a>, на которых 17-летний Кайл Риттенхаус отмывает граффити с городских стен до того, как его арестовали. Это вызвало волну негодования. "Когда арестовывают чернокожего, публикуют список его правонарушений, а когда белый парень убивает двух человек, нам показывают, как он чистит стены", — писали в соцсетях.Нынешние расовые бунты по всей Америке — не первые в истории страны. И раньше демонстранты громили витрины и сопротивлялись полиции, а власти вводили Нацгвардию в протестующие города. Однако на этот раз ситуацию усугубляют распространение коронавируса в местах скопления людей и неспособность правительства взять под контроль все очаги "общественного возгорания". Реформирование полиции — одно из требований протестующих — пока остается только словами. А события в Висконсине показывают, что стихийные бунты могут начаться в любом городе США.

https://ria.ru/20200620/1573192423.html

https://ria.ru/20200731/1575185352.html

https://ria.ru/20200706/1573857727.html

Ник Плутошка А у них есть выход из этой ситуации вообще? Изберут Трампа - демократы скажут, что он сфальсифицировал выборы. Изберут Байдена - к власти придет чернокожая расистка... И Трамп тоже может сказать, что выборы сфальсифицированы. И "вмешательство" bad russians тоже можно пустить в ход, или китайцев... В общем самые масштабные флэшмобы в США еще впереди. 21

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

висконсин, сша, в мире