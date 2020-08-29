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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576458552.html
Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
Москва исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T02:27
2020-08-29T03:43
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Москва исходит из того, что выборы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> состоялись, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Ситуация в БелоруссииПосле выборов президента республики, прошедших 9 августа, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. По данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></u></strong>
https://ria.ru/20200828/sanktsii-1576440244.html
Опрометчиво.
25
конечно состоявшиеся , для Пу если хоть одна пенсионкрка придет на выборы за гречкой , то выборы считаются состоявшиеся , явка 98%
25
28
россия
белоруссия
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

02:27 29.08.2020 (обновлено: 03:43 29.08.2020)
2143
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Москва исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы исходим из того, что выборы состоялись", - сказал он в интервью на телеканале "Россия 1", анонс которого показали в ночь на субботу.

Ситуация в Белоруссии

После выборов президента республики, прошедших 9 августа, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. По данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Опрометчиво.
29 августа, 02:36
Александр Аникин
14000011
конечно состоявшиеся , для Пу если хоть одна пенсионкрка придет на выборы за гречкой , то выборы считаются состоявшиеся , явка 98%
29 августа, 03:02
F-16 Viper
13000011
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