https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576458552.html
Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
Москва исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T02:27
2020-08-29T02:27
2020-08-29T03:43
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Москва исходит из того, что выборы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> состоялись, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Ситуация в БелоруссииПосле выборов президента республики, прошедших 9 августа, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. По данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>
https://ria.ru/20200828/sanktsii-1576440244.html
Александр Аникин
Опрометчиво.
25
F-16 Viper
конечно состоявшиеся , для Пу если хоть одна пенсионкрка придет на выборы за гречкой , то выборы считаются состоявшиеся , явка 98%
25
28
россия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире