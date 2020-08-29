https://ria.ru/20200829/avtoprobeg-1576466454.html

В Минске проходит автопробег в поддержку Лукашенко

Автопробег в поддержку президента Александра Лукашенко проходит в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T13:17

2020-08-29T13:17

2020-08-29T13:17

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 29 авг - РИА Новости.</strong> Автопробег в поддержку президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> проходит в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости.В автопробеге участвуют около 120 автомобилей. Автопробег проходит под лозунгом "За единую Беларусь". Среди участников замечена его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт на Jeely Atlas.Автопробег стартовал от аквапарка "Лебяжий", он прошел по МКАД, проспектам Независимости и Победителей.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200828/avtomat-1576433284.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире