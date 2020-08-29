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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200829/avtoprobeg-1576466454.html
В Минске проходит автопробег в поддержку Лукашенко
Автопробег в поддержку президента Александра Лукашенко проходит в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T13:17
2020-08-29T13:17
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 29 авг - РИА Новости.</strong> Автопробег в поддержку президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> проходит в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости.В автопробеге участвуют около 120 автомобилей. Автопробег проходит под лозунгом "За единую Беларусь". Среди участников замечена его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт на Jeely Atlas.Автопробег стартовал от аквапарка "Лебяжий", он прошел по МКАД, проспектам Независимости и Победителей.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200828/avtomat-1576433284.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске проходит автопробег в поддержку Лукашенко

13:17 29.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Участники акции в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Участники акции в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске. Архивное фото
МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Автопробег в поддержку президента Александра Лукашенко проходит в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости.
В автопробеге участвуют около 120 автомобилей. Автопробег проходит под лозунгом "За единую Беларусь". Среди участников замечена его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт на Jeely Atlas.
Автопробег стартовал от аквапарка "Лебяжий", он прошел по МКАД, проспектам Независимости и Победителей.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко у Дворца Независимости в Минске
28 августа, 14:21Протесты в Белоруссии
Лукашенко ответил на критику из-за появления с автоматом
96300219
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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