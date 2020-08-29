https://ria.ru/20200829/armiya-1576469097.html

Летчики ВКС разыграли воздушный бой на Армейских играх

Российские военные летчики разыграли тактический эпизод "Авиамикс" на проходящем под Рязанью конкурсе Армейских международных игр "Авиадартс", показав воздушный РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T15:18

2020-08-29T15:18

2020-08-29T15:57

форум "армия — 2020"

армейские международные игры — 2020

су-35с

андрей юдин

воздушно-космические силы россии

ми-26

ми-8

рязань

рязанская область

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<strong>РЯЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости.</strong> Российские военные летчики разыграли тактический эпизод "Авиамикс" на проходящем под <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязанью</a> конкурсе <a href="https://ria.ru/category_armeyskie-mezhdunarodnye-igry--2020" target="_blank">Армейских международных игр</a> "Авиадартс", показав воздушный бой и выполнив массированные ракетные удары по наземным целям, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ."Во время "Авиамикса" (показательные выступления российских летчиков – ред.) экипажи Воздушно-космических сил показали различные элементы соревнования военных летчиков, выполнили групповое бомбометание, массированные ракетные удары по наземным целям, пуски ракет с различных видов маневра, продемонстрировали воздушный бой, истребительное прикрытие действий ударной авиации, высадку тактического десанта с вертолета <a href="http://ria.ru/product_Mi_26/" target="_blank" data-auto="true">Ми-26</a> и выполнение других задач", - рассказали в Минобороны.В военном ведомстве отметили, что в ходе розыгрыша тактического эпизода летчики отработали задачи подавления средств противовоздушной обороны условного противника, уничтожения наиболее важных и защищенных объектов на земле, авиационной поддержки наземных групп войск и поражения выдвигающегося резерва противника."В завершении летчики пилотажной группы "Русские витязи" продемонстрировали свою обновленную программу группового пилотажа на новейших многоцелевых истребителях <a href="http://ria.ru/product_Su-35S/" target="_blank" data-auto="true">Су-35С</a> и <a href="http://ria.ru/product_Su-30SM/" target="_blank" data-auto="true">Су-30СМ</a>", - отметили в военном ведомстве.По словам заместителя главкома <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> генерал-лейтенанта <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_JUdin/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Юдина</a>, погода позволила выполнить программу в полном объеме. "Экипажи боевых самолетов и вертолетов успешно поразили цели, отработали другие задачи по предназначению, включая поисково-спасательное обеспечение, высадку тактического десанта, техники", - сказал он.Заместитель главкома ВКС подчеркнул, что впереди у команд, участвующих в конкурсе, финальный этап соревнований - боевое применение.Международный этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей "Авиадартс-2020" проходит в рамках Армейских международных игр и традиционно проводится в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>. Конкурс проходит по следующим номинациям: "Истребительная авиация", "Штурмовая авиация", "Армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах" и "Армейская авиация на боевых вертолетах". Летный состав будет состязаться в ведении визуальной воздушной разведки, навигации, боевом применении по наземным целям, а также эвакуации личного состава транспортно-боевыми вертолетами <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>.

https://ria.ru/20200829/armiya-1576465570.html

https://ria.ru/20200823/putin-1576197237.html

рязань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", армейские международные игры — 2020, су-35с, андрей юдин, воздушно-космические силы россии, ми-26, ми-8, рязань, рязанская область, безопасность, общество