Летчики ВКС разыграли воздушный бой на Армейских играх
15:18 29.08.2020 (обновлено: 15:57 29.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПосетители возле истребителя Су-27СМ на выставке форума "Армия-2020"
Посетители возле истребителя Су-27СМ на выставке форума "Армия-2020". Архивное фото
РЯЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости. Российские военные летчики разыграли тактический эпизод "Авиамикс" на проходящем под Рязанью конкурсе Армейских международных игр "Авиадартс", показав воздушный бой и выполнив массированные ракетные удары по наземным целям, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"Во время "Авиамикса" (показательные выступления российских летчиков – ред.) экипажи Воздушно-космических сил показали различные элементы соревнования военных летчиков, выполнили групповое бомбометание, массированные ракетные удары по наземным целям, пуски ракет с различных видов маневра, продемонстрировали воздушный бой, истребительное прикрытие действий ударной авиации, высадку тактического десанта с вертолета Ми-26 и выполнение других задач", - рассказали в Минобороны.
В военном ведомстве отметили, что в ходе розыгрыша тактического эпизода летчики отработали задачи подавления средств противовоздушной обороны условного противника, уничтожения наиболее важных и защищенных объектов на земле, авиационной поддержки наземных групп войск и поражения выдвигающегося резерва противника.
По словам заместителя главкома ВКС генерал-лейтенанта Андрея Юдина, погода позволила выполнить программу в полном объеме. "Экипажи боевых самолетов и вертолетов успешно поразили цели, отработали другие задачи по предназначению, включая поисково-спасательное обеспечение, высадку тактического десанта, техники", - сказал он.
Заместитель главкома ВКС подчеркнул, что впереди у команд, участвующих в конкурсе, финальный этап соревнований - боевое применение.
Международный этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей "Авиадартс-2020" проходит в рамках Армейских международных игр и традиционно проводится в Рязанской области. Конкурс проходит по следующим номинациям: "Истребительная авиация", "Штурмовая авиация", "Армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах" и "Армейская авиация на боевых вертолетах". Летный состав будет состязаться в ведении визуальной воздушной разведки, навигации, боевом применении по наземным целям, а также эвакуации личного состава транспортно-боевыми вертолетами Ми-8.
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