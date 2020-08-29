Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200829/armiya-1576469097.html
Летчики ВКС разыграли воздушный бой на Армейских играх
Российские военные летчики разыграли тактический эпизод "Авиамикс" на проходящем под Рязанью конкурсе Армейских международных игр "Авиадартс", показав воздушный РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T15:18
2020-08-29T15:57
форум "армия — 2020"
армейские международные игры — 2020
су-35с
андрей юдин
воздушно-космические силы россии
ми-26
ми-8
рязань
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576440854_0:0:3238:1821_1400x0_80_0_0_4e3190218e29b56c663f09b8aa91ed0f.jpg
<strong>РЯЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости.</strong> Российские военные летчики разыграли тактический эпизод "Авиамикс" на проходящем под <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязанью</a> конкурсе <a href="https://ria.ru/category_armeyskie-mezhdunarodnye-igry--2020" target="_blank">Армейских международных игр</a> "Авиадартс", показав воздушный бой и выполнив массированные ракетные удары по наземным целям, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ."Во время "Авиамикса" (показательные выступления российских летчиков – ред.) экипажи Воздушно-космических сил показали различные элементы соревнования военных летчиков, выполнили групповое бомбометание, массированные ракетные удары по наземным целям, пуски ракет с различных видов маневра, продемонстрировали воздушный бой, истребительное прикрытие действий ударной авиации, высадку тактического десанта с вертолета <a href="http://ria.ru/product_Mi_26/" target="_blank" data-auto="true">Ми-26</a> и выполнение других задач", - рассказали в Минобороны.В военном ведомстве отметили, что в ходе розыгрыша тактического эпизода летчики отработали задачи подавления средств противовоздушной обороны условного противника, уничтожения наиболее важных и защищенных объектов на земле, авиационной поддержки наземных групп войск и поражения выдвигающегося резерва противника."В завершении летчики пилотажной группы "Русские витязи" продемонстрировали свою обновленную программу группового пилотажа на новейших многоцелевых истребителях <a href="http://ria.ru/product_Su-35S/" target="_blank" data-auto="true">Су-35С</a> и <a href="http://ria.ru/product_Su-30SM/" target="_blank" data-auto="true">Су-30СМ</a>", - отметили в военном ведомстве.По словам заместителя главкома <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> генерал-лейтенанта <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_JUdin/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Юдина</a>, погода позволила выполнить программу в полном объеме. "Экипажи боевых самолетов и вертолетов успешно поразили цели, отработали другие задачи по предназначению, включая поисково-спасательное обеспечение, высадку тактического десанта, техники", - сказал он.Заместитель главкома ВКС подчеркнул, что впереди у команд, участвующих в конкурсе, финальный этап соревнований - боевое применение.Международный этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей "Авиадартс-2020" проходит в рамках Армейских международных игр и традиционно проводится в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>. Конкурс проходит по следующим номинациям: "Истребительная авиация", "Штурмовая авиация", "Армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах" и "Армейская авиация на боевых вертолетах". Летный состав будет состязаться в ведении визуальной воздушной разведки, навигации, боевом применении по наземным целям, а также эвакуации личного состава транспортно-боевыми вертолетами <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>.
https://ria.ru/20200829/armiya-1576465570.html
https://ria.ru/20200823/putin-1576197237.html
рязань
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576440854_86:0:2817:2048_1400x0_80_0_0_560cb442ce512e8b6558f299ad91bd25.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
форум "армия — 2020", армейские международные игры — 2020, су-35с, андрей юдин, воздушно-космические силы россии, ми-26, ми-8, рязань, рязанская область, безопасность, общество

Летчики ВКС разыграли воздушный бой на Армейских играх

15:18 29.08.2020 (обновлено: 15:57 29.08.2020)
672
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПосетители возле истребителя Су-27СМ на выставке форума "Армия-2020"
Посетители возле истребителя Су-27СМ на выставке форума Армия-2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Посетители возле истребителя Су-27СМ на выставке форума "Армия-2020". Архивное фото
РЯЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости. Российские военные летчики разыграли тактический эпизод "Авиамикс" на проходящем под Рязанью конкурсе Армейских международных игр "Авиадартс", показав воздушный бой и выполнив массированные ракетные удары по наземным целям, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"Во время "Авиамикса" (показательные выступления российских летчиков – ред.) экипажи Воздушно-космических сил показали различные элементы соревнования военных летчиков, выполнили групповое бомбометание, массированные ракетные удары по наземным целям, пуски ракет с различных видов маневра, продемонстрировали воздушный бой, истребительное прикрытие действий ударной авиации, высадку тактического десанта с вертолета Ми-26 и выполнение других задач", - рассказали в Минобороны.
АрМИ - 2020
Вчера, 12:30
В рамках Армейских игр стартовал конкурс "Аварийный район"
В военном ведомстве отметили, что в ходе розыгрыша тактического эпизода летчики отработали задачи подавления средств противовоздушной обороны условного противника, уничтожения наиболее важных и защищенных объектов на земле, авиационной поддержки наземных групп войск и поражения выдвигающегося резерва противника.
"В завершении летчики пилотажной группы "Русские витязи" продемонстрировали свою обновленную программу группового пилотажа на новейших многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ", - отметили в военном ведомстве.
По словам заместителя главкома ВКС генерал-лейтенанта Андрея Юдина, погода позволила выполнить программу в полном объеме. "Экипажи боевых самолетов и вертолетов успешно поразили цели, отработали другие задачи по предназначению, включая поисково-спасательное обеспечение, высадку тактического десанта, техники", - сказал он.
Заместитель главкома ВКС подчеркнул, что впереди у команд, участвующих в конкурсе, финальный этап соревнований - боевое применение.
Международный этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей "Авиадартс-2020" проходит в рамках Армейских международных игр и традиционно проводится в Рязанской области. Конкурс проходит по следующим номинациям: "Истребительная авиация", "Штурмовая авиация", "Армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах" и "Армейская авиация на боевых вертолетах". Летный состав будет состязаться в ведении визуальной воздушной разведки, навигации, боевом применении по наземным целям, а также эвакуации личного состава транспортно-боевыми вертолетами Ми-8.
Владимир Путин: Состязания Армейских игр способствуют укреплению мира
23 августа, 13:05
Путин: армейские игры способствуют взаимопониманию между народами
2610000
Обсудить 0
Форум "Армия — 2020"Армейские международные игры — 2020Су-35САндрей ЮдинВоздушно-космические силы РоссииМи-26Ми-8РязаньРязанская областьБезопасностьОбщество
Рекомендуем
Протестующие против расового неравенства и полицейского насилия в Портленде
В Портленде протестующие подожгли офис Ассоциации полиции
Баран, проданный на аукционе Scottish National Texel Sale в Шотландии за 367,5 тысяч фунтов
В Шотландии продали самого дорогого барана в мире
Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев
Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку
Защитник дикой природы Вест Мэтьюсон с белой львицей
Две львицы растерзали спасшего их хозяина
Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова
Российские снайперы вошли в пятерку лучших на конкурсе АрМИ-2020
Участники команды России дают интервью после эстафеты в рамках международного конкурса Безопасная среда на полигоне Песочное в Ярославской области.
Российские военные победили в конкурсе "Безопасная среда" на АрМИ-2020
Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
В Южной Осетии задержали подозреваемых в причастности к гибели Джабиева
Президент Дональд Трамп
Штаб Байдена выкупил домен с предвыборным лозунгом Трампа
Певец Николай Расторгуев
Путин наградил орденом Александра Невского солиста группы "Любэ"
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал главный способ продлить жизнь
Клайпедский морской торговый порт
В Литве ответили на угрозы Лукашенко
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
США и страны Европы сделали совместное заявление по Белоруссии
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Адвокат ответил Джигурде на обвинения в подлоге улик по делу Ефремова
Артемий Лебедев
Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую
Первый заместитель генерального директора МИА Россия сегодня Галина Кожина
Путин наградил замгендиректора МИА "Россия сегодня" Кожину Орденом Почета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21"Я чувствовала": жена Андреева рассказала о последних днях жизни актера
03:08В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу
03:04Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября
02:52Явка на выборах в Рижскую думу стала самой низкой за 23 года
02:39В Берлине освободили площадь от протестующих "ковид-диссидентов"
02:18Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных
02:03Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов
02:00Назван способ правильно есть орехи
01:49США обеспокоены планами Китая купить украинский "Мотор Сич"
01:38В Берлине "ковид-диссидентов" начали вытеснять с места митинга
00:52Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
00:38Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
00:08AP призвало Белоруссию вернуть аккредитацию своим высланным сотрудникам
23:03В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
23:02Безруков и Гришаева стали самыми богатыми худруками подмосковных театров
22:51Белорусская оппозиция увидела в словах Путина о протестах скрытый сигнал
22:22В Белоруссии расследуют анонимные угрозы депутатам
22:21Белорусская оппозиция призвала главу МВД уйти в отставку
21:41Минтранс опубликован данные о трафике на трассе "Таврида"
21:41Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Лента новостейМолния