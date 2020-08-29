https://ria.ru/20200829/armiya-1576465570.html

В рамках Армейских игр стартовал конкурс "Аварийный район"

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов дал старт конкурсу военнослужащих аварийно-спасательных подразделений "Аварийный район" Армейских... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T12:30

2020-08-29T12:30

2020-08-29T12:30

арми-2020

руслан цаликов

московская область (подмосковье)

белоруссия

лаос

безопасность

общество

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<strong>СЕРГИЕВ ПОСАД (Московская область), 29 авг – РИА Новости.</strong> Первый заместитель министра обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_ruslan_calikov/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Цаликов</a> дал старт конкурсу военнослужащих аварийно-спасательных подразделений "Аварийный район" <a href="https://ria.ru/category_armi-2020" target="_blank">Армейских международных игр</a>.В этом году в конкурсе, который проходит под <a href="http://ria.ru/location_Sergiev_Posad/" target="_blank" data-auto="true">Сергиевым Посадом</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, участвуют команды России, <a href="http://ria.ru/location_Cambodia/" target="_blank" data-auto="true">Камбоджи</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a>, Конго, <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Vietnam/" target="_blank" data-auto="true">Вьетнама</a> и <a href="http://ria.ru/location_Laos/" target="_blank" data-auto="true">Лаоса</a>."Основной целью конкурса является демонстрация слаженности и мастерства команд, которые крайне необходимы для выполнения аварийно-спасательных мероприятий, решения вопросов межведомственного взаимодействия в современных условиях", - обратился к участникам первый замминистра обороны.Цаликов отметил, что вопрос обеспечения безопасности носит комплексный характер и для его решения необходимо объединение усилий различных ведомств и организаций, а также наличие высококвалифицированных и хорошо подготовленных специалистов в различных сферах деятельности.Он подчеркнул, что интерес зарубежных партнеров к Армейским международным играм растет с каждым годом. "Они уже стали заметным мировым событием и с каждым годом набирают популярность и приобретают больше горячих поклонников", - подчеркнул первый замминистра.В ходе проведения трех этапов конкурса "Аварийный район" участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в преодолении зараженных участков в средствах спецзащиты, прохождении огненно-штурмовой полосы и полосы спасателя с 12-метровым скалодромом. Конкурсанты продемонстрируют умение транспортировать оборудования через пересеченную местность на автомобиле, работу с аварийно-спасательным инструментом. В ходе соревнований военнослужащие должны будут освободить пострадавших из-под завалов и показать умения в стрельбе из штатного оружия.

https://ria.ru/20200124/1563819418.html

https://ria.ru/20200823/putin-1576197237.html

московская область (подмосковье)

белоруссия

лаос

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арми-2020, руслан цаликов, московская область (подмосковье), белоруссия, лаос, безопасность, общество