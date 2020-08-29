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Суд арестовал гендиректора "Мособлэнерго"
Хамовнический суд Москвы арестовал генерального директора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астахова, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T11:08
2020-08-29T14:59
мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Хамовнический суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовал генерального директора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астахова, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе."По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказал он.По его данным, обоим вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).Брижань занял должность гендиректора "Мособлэнерго" в марте 2013 года. Астапов стал его первым заместителем в апреле 2015 года.
https://ria.ru/20200828/vzyatka-1576428018.html
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мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго"), москва, московская область (подмосковье), происшествия

Суд арестовал гендиректора "Мособлэнерго"

11:08 29.08.2020 (обновлено: 14:59 29.08.2020)
2364
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал генерального директора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астахова, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
"По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказал он.
По его данным, обоим вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Брижань занял должность гендиректора "Мособлэнерго" в марте 2013 года. Астапов стал его первым заместителем в апреле 2015 года.
Вадим Белоусов
28 августа, 13:17
Депутата Госдумы обвинили во взятке в три миллиарда рублей
9636004
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Мособлэнерго (Акционерное общество "Мособлэнерго")МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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