https://ria.ru/20200829/arest-1576463361.html

Суд арестовал гендиректора "Мособлэнерго"

Хамовнический суд Москвы арестовал генерального директора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астахова, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T11:08

2020-08-29T11:08

2020-08-29T14:59

мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:0:2816:1584_1400x0_80_0_0_dd6764561a7e39321ccf48b5d8ad87e2.jpg

<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Хамовнический суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовал генерального директора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астахова, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе."По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказал он.По его данным, обоим вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).Брижань занял должность гендиректора "Мособлэнерго" в марте 2013 года. Астапов стал его первым заместителем в апреле 2015 года.

https://ria.ru/20200828/vzyatka-1576428018.html

3

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго"), москва, московская область (подмосковье), происшествия