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Бастрыкин поручил проверить отчуждение акций Башкирской содовой компании
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить отчуждение государственных акций Башкирской содовой... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T13:06
2020-08-29T13:24
башкирская содовая компания
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить отчуждение государственных акций <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компании</a>, сообщила официальный представитель СК России <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения доли государства в одном из крупнейших предприятий – Башкирской содовой компании", - сказала Петренко.Как сообщает Петренко, глава ведомства указал на необходимость тщательного исследования условий сделки, в результате которой был утрачен контроль со стороны государства за активами предприятия, а также всех обстоятельств приватизации и перехода прав на имущественные комплексы.Также по указанию Бастрыкина следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, связанных с принятием решений по сделкам с акциями предприятия.Президент России Владимир Путин поручил 26 августа правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг Башкирской содовой компании (БСК). Он указал, что в 2013 году в ходе объединения двух компаний доля государства в содовых активах была размыта с 62% до 38%."Башкирская содовая компания" была создана весной 2013 года путем присоединения ОАО "Сода", в котором правительству Башкирии принадлежало 61,65%, к ОАО "Каустик", которым владели частные "Башхим" и кипрская Modisanna. По состоянию на 1 августа 2020 года "Башхиму" принадлежало 57,18% акций БСК, а госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" - 38,28%. В свою очередь "Башхим" полностью принадлежит кипрской Modisanna.
https://ria.ru/20200825/kushtau-1576276471.html
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башкирская содовая компания, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия

Бастрыкин поручил проверить отчуждение акций Башкирской содовой компании

13:06 29.08.2020 (обновлено: 13:24 29.08.2020)
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© Depositphotos / Eugene_RБашкирская содовая компания
Башкирская содовая компания
© Depositphotos / Eugene_R
Башкирская содовая компания. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить отчуждение государственных акций Башкирской содовой компании, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения доли государства в одном из крупнейших предприятий – Башкирской содовой компании", - сказала Петренко.
Как сообщает Петренко, глава ведомства указал на необходимость тщательного исследования условий сделки, в результате которой был утрачен контроль со стороны государства за активами предприятия, а также всех обстоятельств приватизации и перехода прав на имущественные комплексы.
Также по указанию Бастрыкина следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, связанных с принятием решений по сделкам с акциями предприятия.
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Президент России Владимир Путин поручил 26 августа правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг Башкирской содовой компании (БСК). Он указал, что в 2013 году в ходе объединения двух компаний доля государства в содовых активах была размыта с 62% до 38%.
"Башкирская содовая компания" была создана весной 2013 года путем присоединения ОАО "Сода", в котором правительству Башкирии принадлежало 61,65%, к ОАО "Каустик", которым владели частные "Башхим" и кипрская Modisanna. По состоянию на 1 августа 2020 года "Башхиму" принадлежало 57,18% акций БСК, а госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" - 38,28%. В свою очередь "Башхим" полностью принадлежит кипрской Modisanna.
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Башкирская содовая компанияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
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