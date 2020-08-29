https://ria.ru/20200829/800-letie-1576478192.html
На подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода потратят более 20 млрд рублей
Общий объем финансирования на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода составляет более 20 миллиардов рублей, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T22:00
2020-08-29T22:00
2020-08-29T22:00
нижегородская область
дмитрий чернышенко
глеб никитин
константин циолковский
нижний новгород
ольгин (город)
нижегородская область
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости.</strong> Общий объем финансирования на подготовку к 800-летию <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> составляет более 20 миллиардов рублей, заявил журналистам вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjCHernyshenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Чернышенко</a>.Заместитель председателя правительства РФ в субботу провел совещание по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, в ходе которого обсуждалась реализация ключевых проектов в рамках инфраструктурной программы "Город 800", а также механизмы вовлечения нижегородцев в подготовку к юбилею города."Я отмечаю очень высокий проектный уровень подготовки к этому не только всероссийскому, но, возможно, даже международному событию. Такой масштабной мобилизацией ресурсов и средств – свыше, чем на 20 миллиардов рублей, – без современного подхода управлять невозможно. Надеюсь, что в 2021 году мы увидим качественно реализованные событийные и инфраструктурные проекты, соответствующие масштабам праздника", – сказал Чернышенко, который является сопредседателем оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода."Отдельно хотел бы отметить, что фокус подготовки к юбилею держится на историческом аспекте события, с внимательным отношением к культурным ценностям, культурному коду, духовному воспитанию, волонтерскому движению, созданию комфортной городской среды. Все это поставит Нижний Новгород в один ряд с мировыми культурными и историческими центрами", – добавил Чернышенко.В свою очередь, губернатор Нижегородской области <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a> отметил, что правительство РФ оказало большую поддержку при рассмотрении предложений в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода."Подготовка к юбилею охватит множество отраслей: образование, транспортную инфраструктуру, восстановление исторических памятников, благоустройство общественных пространств. Сейчас мы сконцентрированы на больших инфраструктурных проектах. Уже начаты работы по созданию крупнейшего образовательного комплекса в России - "Школы 800", развязки в <a href="http://ria.ru/location_Holguin/" target="_blank" data-auto="true">Ольгине</a>, которая будет введена в эксплуатацию до августа 2021 года. Развязку на <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Ciolkovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Циолковского</a> мы планируем сдать с опережением на пять месяцев и пустить по ней движение тоже в 2021 году. То же самое касается проектов, связанных с городским благоустройством", - заявил <a href="http://ria.ru/person_IgorNikitin/" target="_blank" data-auto="true">Никитин</a>.Он подчеркнул, что задача властей региона – реализовать проекты до августа 2021 года, "чтобы праздник нижегородцы и гости города встретили в Нижнем Новгороде, в облике которого произошли кардинальные изменения".По данным пресс-службы правительства <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, в культурной повестке на 2021 год - 30 крупных событий. Среди них – полюбившийся нижегородцам фестиваль аудиовизуального искусства Intervals, инклюзивный театральный фестиваль ПИАНО fest, фестиваль искусств "Стрелка" и многие другие. "Кульминацией празднования 800-летия Нижнего Новгорода станет масштабное шоу международного уровня. Оно пройдет 21 августа 2021 года на стадионе "Нижний Новгород" и начнется в 21:00", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200819/1576006833.html
https://ria.ru/20200625/1573486775.html
https://ria.ru/20200609/1572699252.html
нижний новгород
ольгин (город)
нижегородская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, глеб никитин, константин циолковский, нижний новгород, ольгин (город), нижегородская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости.
Общий объем финансирования на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода
составляет более 20 миллиардов рублей, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
.
Заместитель председателя правительства РФ в субботу провел совещание по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, в ходе которого обсуждалась реализация ключевых проектов в рамках инфраструктурной программы "Город 800", а также механизмы вовлечения нижегородцев в подготовку к юбилею города.
"Я отмечаю очень высокий проектный уровень подготовки к этому не только всероссийскому, но, возможно, даже международному событию. Такой масштабной мобилизацией ресурсов и средств – свыше, чем на 20 миллиардов рублей, – без современного подхода управлять невозможно. Надеюсь, что в 2021 году мы увидим качественно реализованные событийные и инфраструктурные проекты, соответствующие масштабам праздника", – сказал Чернышенко, который является сопредседателем оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.
"Отдельно хотел бы отметить, что фокус подготовки к юбилею держится на историческом аспекте события, с внимательным отношением к культурным ценностям, культурному коду, духовному воспитанию, волонтерскому движению, созданию комфортной городской среды. Все это поставит Нижний Новгород в один ряд с мировыми культурными и историческими центрами", – добавил Чернышенко.
В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
отметил, что правительство РФ оказало большую поддержку при рассмотрении предложений в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.
"Подготовка к юбилею охватит множество отраслей: образование, транспортную инфраструктуру, восстановление исторических памятников, благоустройство общественных пространств. Сейчас мы сконцентрированы на больших инфраструктурных проектах. Уже начаты работы по созданию крупнейшего образовательного комплекса в России - "Школы 800", развязки в Ольгине
, которая будет введена в эксплуатацию до августа 2021 года. Развязку на Циолковского
мы планируем сдать с опережением на пять месяцев и пустить по ней движение тоже в 2021 году. То же самое касается проектов, связанных с городским благоустройством", - заявил Никитин
.
Он подчеркнул, что задача властей региона – реализовать проекты до августа 2021 года, "чтобы праздник нижегородцы и гости города встретили в Нижнем Новгороде, в облике которого произошли кардинальные изменения".
По данным пресс-службы правительства Нижегородской области
, в культурной повестке на 2021 год - 30 крупных событий. Среди них – полюбившийся нижегородцам фестиваль аудиовизуального искусства Intervals, инклюзивный театральный фестиваль ПИАНО fest, фестиваль искусств "Стрелка" и многие другие. "Кульминацией празднования 800-летия Нижнего Новгорода станет масштабное шоу международного уровня. Оно пройдет 21 августа 2021 года на стадионе "Нижний Новгород" и начнется в 21:00", - сообщили в пресс-службе.
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