https://ria.ru/20200828/zakharchenko-1576454084.html
Врачи не нашли показаний для операции экс-полковнику Захарченко
Врачи не нашли у осуждённого на 12,5 лет за взяточничество бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко показаний для проведения операции, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T20:21
2020-08-28T20:21
2020-08-28T20:26
марина литвинович
дело полковника захарченко
дмитрий захарченко
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Врачи не нашли у осуждённого на 12,5 лет за взяточничество бывшего полковника МВД РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Zakharchenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Захарченко</a> показаний для проведения операции, сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a>."Не нашли", - ответила Литвинович на соответствующий вопрос РИА Новости.Ранее в СМИ появилась информация, что Захарченко заявил о необходимости операции, его диагноз неизвестен.Захарченко, которого прославил найденный в квартире его сестры склад с 9 миллиардами рублей, отбывает 12,5 лет в колонии за взяточничество. Происхождение 9 миллиардов борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну. Кроме того, сейчас в отношении Захарченко расследуется новое дело о взятках на 1,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20200330/1569341767.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина литвинович, дело полковника захарченко, дмитрий захарченко, происшествия