https://ria.ru/20200828/zakharchenko-1576454084.html

Врачи не нашли показаний для операции экс-полковнику Захарченко

Врачи не нашли у осуждённого на 12,5 лет за взяточничество бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко показаний для проведения операции, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T20:21

2020-08-28T20:21

2020-08-28T20:26

марина литвинович

дело полковника захарченко

дмитрий захарченко

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155543/82/1555438219_0:260:2719:1789_1400x0_80_0_0_5c44f5ef2e14b3e3aeabcf636cb4ae32.jpg

<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Врачи не нашли у осуждённого на 12,5 лет за взяточничество бывшего полковника МВД РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Zakharchenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Захарченко</a> показаний для проведения операции, сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a>."Не нашли", - ответила Литвинович на соответствующий вопрос РИА Новости.Ранее в СМИ появилась информация, что Захарченко заявил о необходимости операции, его диагноз неизвестен.Захарченко, которого прославил найденный в квартире его сестры склад с 9 миллиардами рублей, отбывает 12,5 лет в колонии за взяточничество. Происхождение 9 миллиардов борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну. Кроме того, сейчас в отношении Захарченко расследуется новое дело о взятках на 1,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20200330/1569341767.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина литвинович, дело полковника захарченко, дмитрий захарченко, происшествия