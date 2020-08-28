https://ria.ru/20200828/zags-1576429639.html

Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах

Отказ жениха от регистрации брака, роды и бывшие любовники невесты являются самыми распространенными нештатными ситуациями в ЗАГСах Москвы, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:35

2020-08-28T13:35

2020-08-28T13:35

загс

москва

ольга чернышева

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Отказ жениха от регистрации брака, роды и бывшие любовники невесты являются самыми распространенными нештатными ситуациями в ЗАГСах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщил журналистам разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" <a href="http://ria.ru/person_Olga_CHernysheva/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Чернышева</a>."Мы собрали нештатные ситуации, которые чаще всего встречаются в органах ЗАГС... Самый частый случай - это когда жених говорит "нет" в шутку или всерьез, мужчины менее стрессоустойчивые, и в некоторые моменты они готовы покинуть церемонию", - рассказала Чернышева.Она добавила, что есть ситуации, когда врывается прежний любимый человек невесты, редко врываются бывшие возлюбленные жениха, а мужчины активно вмешиваются в церемонию и пытаются убедить невесту, что она ошиблась.Чернышева рассказала, что часто на свадьбах человеку может стать плохо и случиться инсульт."На эти случаи есть четкие указания, что прежде всего - жизнь и здоровье, и церемонию нужно останавливать... У нас даже есть невесты, у которых начинались роды во время регистрации брака. Это случается редко, но беременных невест много, случиться это может всегда... Когда плохо кому-то из гостей, церемония останавливается, вызывается скорая помощь, и потом церемонию можно будет продолжить", - заключила она.

https://ria.ru/20200115/1563454896.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загс, москва, ольга чернышева, общество