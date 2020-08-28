Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200828/zags-1576429639.html
Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах
Отказ жениха от регистрации брака, роды и бывшие любовники невесты являются самыми распространенными нештатными ситуациями в ЗАГСах Москвы, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:35
2020-08-28T13:35
загс
москва
ольга чернышева
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569576525_0:0:2547:1433_1400x0_80_0_0_2ee8a12e6decabbd9c7b7deb85756969.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Отказ жениха от регистрации брака, роды и бывшие любовники невесты являются самыми распространенными нештатными ситуациями в ЗАГСах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщил журналистам разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" <a href="http://ria.ru/person_Olga_CHernysheva/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Чернышева</a>."Мы собрали нештатные ситуации, которые чаще всего встречаются в органах ЗАГС... Самый частый случай - это когда жених говорит "нет" в шутку или всерьез, мужчины менее стрессоустойчивые, и в некоторые моменты они готовы покинуть церемонию", - рассказала Чернышева.Она добавила, что есть ситуации, когда врывается прежний любимый человек невесты, редко врываются бывшие возлюбленные жениха, а мужчины активно вмешиваются в церемонию и пытаются убедить невесту, что она ошиблась.Чернышева рассказала, что часто на свадьбах человеку может стать плохо и случиться инсульт."На эти случаи есть четкие указания, что прежде всего - жизнь и здоровье, и церемонию нужно останавливать... У нас даже есть невесты, у которых начинались роды во время регистрации брака. Это случается редко, но беременных невест много, случиться это может всегда... Когда плохо кому-то из гостей, церемония останавливается, вызывается скорая помощь, и потом церемонию можно будет продолжить", - заключила она.
https://ria.ru/20200115/1563454896.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569576525_200:0:2376:1632_1400x0_80_0_0_985509fc25c6add0ddd80c7303e760e7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
загс, москва, ольга чернышева, общество

Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах

13:35 28.08.2020
11546
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЦеремония бракосочетания
Церемония бракосочетания
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Отказ жениха от регистрации брака, роды и бывшие любовники невесты являются самыми распространенными нештатными ситуациями в ЗАГСах Москвы, сообщил журналистам разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева.
"Мы собрали нештатные ситуации, которые чаще всего встречаются в органах ЗАГС... Самый частый случай - это когда жених говорит "нет" в шутку или всерьез, мужчины менее стрессоустойчивые, и в некоторые моменты они готовы покинуть церемонию", - рассказала Чернышева.
Она добавила, что есть ситуации, когда врывается прежний любимый человек невесты, редко врываются бывшие возлюбленные жениха, а мужчины активно вмешиваются в церемонию и пытаются убедить невесту, что она ошиблась.
Чернышева рассказала, что часто на свадьбах человеку может стать плохо и случиться инсульт.
Новорожденные дети
15 января, 16:01
В московском загсе оценили возможность замены отчества на "матчество"
"На эти случаи есть четкие указания, что прежде всего - жизнь и здоровье, и церемонию нужно останавливать... У нас даже есть невесты, у которых начинались роды во время регистрации брака. Это случается редко, но беременных невест много, случиться это может всегда... Когда плохо кому-то из гостей, церемония останавливается, вызывается скорая помощь, и потом церемонию можно будет продолжить", - заключила она.
9421111
Обсудить 0
ЗАГСМоскваОльга ЧернышеваОбщество
Рекомендуем
Российские туристы перед посадкой на рейс 2142 Анталья – Москва авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Анталия в Турции
Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции
Яна Рудковская
Рудковская "объявила войну" хейтерам за то, что они назвали ее "бабушкой"
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана
Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами
Вадим Белоусов
Депутата Госдумы обвинили во взятке в три миллиарда рублей
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал реальное число заболевших COVID-19 в России
Вечная мерзлота. Архипелаг Шпицберген
На Шпицбергене белый медведь убил человека
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
У России есть вопросы к работе американских лабораторий, заявила Захарова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании специальной сессии республиканского парламента
Лукашенко объяснил, почему давал присягу в 1994 году под флагом оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко у Дворца Независимости в Минске
Лукашенко ответил на критику из-за появления с автоматом
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала не связывать "Северный поток — 2" с делом Навального
Актриса Елена Кондулайнен
Актрису Елену Кондулайнен выписали из больницы
Татьяна Абрамовна Вербер
Мать Аллы Вербер умерла в годовщину похорон дочери
Сотрудник полиции
Многодетная москвичка выкрала своего ребенка из соцучреждения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель отложила поездку по Транссибирской магистрали
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния