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Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании гендиректора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T23:29
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московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании гендиректора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова.Собеседник агентства уточнил, что их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.Следствие просит суд арестовать обоих фигурантов, добавил источник.Ранее РИА Новости в пресс-службе Министерства энергетики <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> сообщили, что правоохранители не обращались в ведомство по делу с возможным участием сотрудников подведомственной компании.
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московская область (подмосковье), происшествия

Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"

23:29 28.08.2020 (обновлено: 23:38 28.08.2020)
9088
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании гендиректора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова.
Собеседник агентства уточнил, что их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Следствие просит суд арестовать обоих фигурантов, добавил источник.
Ранее РИА Новости в пресс-службе Министерства энергетики Московской области сообщили, что правоохранители не обращались в ведомство по делу с возможным участием сотрудников подведомственной компании.
Вадим Белоусов
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2082645123
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Московская область (Подмосковье)Происшествия
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