https://ria.ru/20200828/zaderzhanie-1576457559.html

Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании гендиректора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T23:29

2020-08-28T23:29

2020-08-28T23:38

московская область (подмосковье)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании гендиректора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова.Собеседник агентства уточнил, что их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.Следствие просит суд арестовать обоих фигурантов, добавил источник.Ранее РИА Новости в пресс-службе Министерства энергетики <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> сообщили, что правоохранители не обращались в ведомство по делу с возможным участием сотрудников подведомственной компании.

https://ria.ru/20200828/vzyatka-1576428018.html

3

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия