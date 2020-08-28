https://ria.ru/20200828/zaderzhanie-1576457559.html
Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании гендиректора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T23:29
2020-08-28T23:29
2020-08-28T23:38
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании гендиректора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова.Собеседник агентства уточнил, что их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.Следствие просит суд арестовать обоих фигурантов, добавил источник.Ранее РИА Новости в пресс-службе Министерства энергетики <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> сообщили, что правоохранители не обращались в ведомство по делу с возможным участием сотрудников подведомственной компании.
https://ria.ru/20200828/vzyatka-1576428018.html
3
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия