https://ria.ru/20200828/yaponiya-1576419313.html

В Совфеде ожидают подписания мирного договора с новым премьером Японии

В России рассчитывают, что при новом премьер-министре Япония сможет продвинуться в подписании мирового договора с Россией, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T11:53

2020-08-28T11:53

2020-08-28T12:07

отставка синдзо абэ

россия

владимир джабаров

синдзо абэ

совет федерации рф

курильские острова

япония

политика

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> В России рассчитывают, что при новом премьер-министре Япония сможет продвинуться в подписании мирового договора с Россией, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov" target="_blank">Владимир Джабаров</a>.Премьер Японии <a href="https://ria.ru/person_Sindzo_Abeh" target="_blank">Синдзо Абэ</a> пресс-конференции в пятницу подтвердил, что принял решение о своей отставке. По словам Абэ, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, "ему удавалось справляться с болезнью" (у политика язвенный колит), однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась". Абэ – рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьер-министра <a href="https://ria.ru/location_Japan" target="_blank">Японии</a>. Он был избран главой правительства в 2012 году, и 24 августа 2020 года его срок на этой должности превысил 2799 дней.Он напомнил, что, согласно предложенным Россией параметрам договора, Япония получила бы возможность совместного хозяйственного освоения островов и создания совместных с РФ предприятий."Но мирный договор пока так и не подписан. Мы же понимаем, что, если бы Япония получила эти острова, там сразу появилась бы американская военная база. Понятно, что Япония действует там под "зонтиком" США", - отметил сенатор.Сейчас, подчеркнул Джабаров, тема <a href="https://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova" target="_blank">Курильских островов</a> окончательно закрыта, поскольку поправки в Конституцию РФ установили запрет на отчуждение территорий.Он также пожелал Синдзо Абэ скорейшего выздоровления.

https://ria.ru/20200806/1575415975.html

https://ria.ru/20200828/yaponiya-1576410060.html

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россия

курильские острова

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отставка синдзо абэ, россия, владимир джабаров, синдзо абэ, совет федерации рф, курильские острова, япония, политика