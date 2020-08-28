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В Совфеде ожидают подписания мирного договора с новым премьером Японии
В России рассчитывают, что при новом премьер-министре Япония сможет продвинуться в подписании мирового договора с Россией, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:53
2020-08-28T12:07
отставка синдзо абэ
россия
владимир джабаров
синдзо абэ
совет федерации рф
курильские острова
япония
политика
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> В России рассчитывают, что при новом премьер-министре Япония сможет продвинуться в подписании мирового договора с Россией, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov" target="_blank">Владимир Джабаров</a>.Премьер Японии <a href="https://ria.ru/person_Sindzo_Abeh" target="_blank">Синдзо Абэ</a> пресс-конференции в пятницу подтвердил, что принял решение о своей отставке. По словам Абэ, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, "ему удавалось справляться с болезнью" (у политика язвенный колит), однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась". Абэ – рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьер-министра <a href="https://ria.ru/location_Japan" target="_blank">Японии</a>. Он был избран главой правительства в 2012 году, и 24 августа 2020 года его срок на этой должности превысил 2799 дней.Он напомнил, что, согласно предложенным Россией параметрам договора, Япония получила бы возможность совместного хозяйственного освоения островов и создания совместных с РФ предприятий."Но мирный договор пока так и не подписан. Мы же понимаем, что, если бы Япония получила эти острова, там сразу появилась бы американская военная база. Понятно, что Япония действует там под "зонтиком" США", - отметил сенатор.Сейчас, подчеркнул Джабаров, тема <a href="https://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova" target="_blank">Курильских островов</a> окончательно закрыта, поскольку поправки в Конституцию РФ установили запрет на отчуждение территорий.Он также пожелал Синдзо Абэ скорейшего выздоровления.
https://ria.ru/20200806/1575415975.html
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россия
курильские острова
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отставка синдзо абэ, россия, владимир джабаров, синдзо абэ, совет федерации рф, курильские острова, япония, политика

В Совфеде ожидают подписания мирного договора с новым премьером Японии

11:53 28.08.2020 (обновлено: 12:07 28.08.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В России рассчитывают, что при новом премьер-министре Япония сможет продвинуться в подписании мирового договора с Россией, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Премьер Японии Синдзо Абэ пресс-конференции в пятницу подтвердил, что принял решение о своей отставке. По словам Абэ, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, "ему удавалось справляться с болезнью" (у политика язвенный колит), однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась". Абэ – рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Японии. Он был избран главой правительства в 2012 году, и 24 августа 2020 года его срок на этой должности превысил 2799 дней.

"Россия десятилетиями предлагала Японии руку дружбы, предлагала подписать мирный договор, однако все японские премьеры условием его подписания ставили возвращение (южных) Курил, что невозможно. Надеемся, что, кто бы ни возглавил сейчас правительство Японии, новый премьер будет относиться к России как к полноправному партнеру, с которым нужно достичь соглашения, а не к территории, у которой можно отхватить кусок", - заявил Джабаров.

Он напомнил, что, согласно предложенным Россией параметрам договора, Япония получила бы возможность совместного хозяйственного освоения островов и создания совместных с РФ предприятий.
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"Но мирный договор пока так и не подписан. Мы же понимаем, что, если бы Япония получила эти острова, там сразу появилась бы американская военная база. Понятно, что Япония действует там под "зонтиком" США", - отметил сенатор.
Сейчас, подчеркнул Джабаров, тема Курильских островов окончательно закрыта, поскольку поправки в Конституцию РФ установили запрет на отчуждение территорий.
Он также пожелал Синдзо Абэ скорейшего выздоровления.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Вчера, 09:19
Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
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Обсудить 7
Отставка Синдзо АбэРоссияВладимир ДжабаровСиндзо АбэСовет Федерации РФКурильские островаЯпонияПолитика
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