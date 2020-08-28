https://ria.ru/20200828/vybory-1576426534.html

Постпред России при ОБСЕ высказался о выводах ЕС по выборам в Белоруссии

Заключения Европарламента и Совета ЕС о "несвободных и несправедливых" выборах в Белоруссии безосновательны после отказа Бюро по демократическим институтам и... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:05

2020-08-28T13:05

2020-08-28T13:05

протесты в белоруссии

европарламент

обсе

александр лукашевич

совет ес

бюро по демократическим институтам и правам человека

белоруссия

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<strong>ВЕНА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Заключения <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Evropejjskogo_sojuza" target="_blank">Совета ЕС</a> о "несвободных и несправедливых" выборах в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> безосновательны после отказа Бюро по демократическим институтам и правам человека (<a href="http://ria.ru/organization_Bjuro_po_demokraticheskim_institutam_i_pravam_cheloveka/" target="_blank" data-auto="true">БДИПЧ</a>) от мониторинга, заявил в пятницу постпред РФ при ОБСЕ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашевич</a>."В Европарламенте и Совете ЕС поспешили утвердить заведомо несостоятельные заключения, что выборы в Белоруссии якобы не были "ни свободными, ни справедливыми". На чем основаны эти утверждения после отказа БДИПЧ от проведения мониторинга кампании, непонятно. Тем не менее, дан старт проработке санкций в отношении белорусов, приняты решения о финансовой поддержке оппозиционных СМИ. Последствия этих скороспелых шагов, которые граничат с попытками внешнего вмешательства в дела суверенного государства, в расчет не принимаются", - заявил Лукашевич на спецзаседании постоянного совета <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE" target="_blank">ОБСЕ</a>.

https://ria.ru/20200828/rezerv-1576425234.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, обсе, александр лукашевич, совет ес, бюро по демократическим институтам и правам человека, белоруссия