https://ria.ru/20200828/vuzy-1576442710.html

Упомянутые Путиным на совещании вузы снизили цены на обучение

Вузы, которые были упомянуты президентом РФ Владимиром Путиным из-за того, что они не сохранили стоимость обучения на уровне 2019 года, скорректировали цены,... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T16:31

2020-08-28T16:31

2020-08-28T16:53

валерий фальков

владимир путин

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Вузы, которые были упомянуты президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> из-за того, что они не сохранили стоимость обучения на уровне 2019 года, скорректировали цены, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."Чтобы обеспечить выполнение рекомендации, в течение весны-лета мы мониторили ситуацию и взаимодействовали с теми вузами, кто не прислушался к рекомендации. Во второй половине августа был проведен дополнительный мониторинг совместно с Общероссийским народным фронтом. На сегодняшний день проверены все вузы. Те, кто назывался в качестве примера на совещании с президентом, также скорректировали цены", - рассказал Фальков.Он также добавил, что министерство ориентировало вузы внимательно, очень взвешенно рассматривать случай каждого студента, который оказался в сложной ситуации и имеет проблемы с оплатой, и использовать самые разные возможности, обучать или помогать за счет средств вуза продолжить обучение, за счет средств целевого капитала.<a href="https://ria.ru/20200828/obrazovanie-1576440184.html" target="_blank">Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru>></a>

https://ria.ru/20200828/vuzy-1576441175.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Фальков: "Специальных тестов на коронавирус не будет, только для иностранных студентов" Глава Минобрнауки в интервью РИА Новости рассказал о специальных тестах на коронавирус в вузах и требованиях к иностранным студентам. 2020-08-28T16:31 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, владимир путин, образование - общество, общество