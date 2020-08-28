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https://ria.ru/20200828/vuzy-1576442710.html
Упомянутые Путиным на совещании вузы снизили цены на обучение
Вузы, которые были упомянуты президентом РФ Владимиром Путиным из-за того, что они не сохранили стоимость обучения на уровне 2019 года, скорректировали цены,... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:31
2020-08-28T16:53
валерий фальков
владимир путин
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Вузы, которые были упомянуты президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> из-за того, что они не сохранили стоимость обучения на уровне 2019 года, скорректировали цены, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."Чтобы обеспечить выполнение рекомендации, в течение весны-лета мы мониторили ситуацию и взаимодействовали с теми вузами, кто не прислушался к рекомендации. Во второй половине августа был проведен дополнительный мониторинг совместно с Общероссийским народным фронтом. На сегодняшний день проверены все вузы. Те, кто назывался в качестве примера на совещании с президентом, также скорректировали цены", - рассказал Фальков.Он также добавил, что министерство ориентировало вузы внимательно, очень взвешенно рассматривать случай каждого студента, который оказался в сложной ситуации и имеет проблемы с оплатой, и использовать самые разные возможности, обучать или помогать за счет средств вуза продолжить обучение, за счет средств целевого капитала.<a href="https://ria.ru/20200828/obrazovanie-1576440184.html" target="_blank">Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru&gt;&gt;</a>
https://ria.ru/20200828/vuzy-1576441175.html
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РИА Новости
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Фальков: "Специальных тестов на коронавирус не будет, только для иностранных студентов"
Глава Минобрнауки в интервью РИА Новости рассказал о специальных тестах на коронавирус в вузах и требованиях к иностранным студентам.
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валерий фальков, владимир путин, образование - общество, общество

Упомянутые Путиным на совещании вузы снизили цены на обучение

16:31 28.08.2020 (обновлено: 16:53 28.08.2020)
1647
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вузы, которые были упомянуты президентом РФ Владимиром Путиным из-за того, что они не сохранили стоимость обучения на уровне 2019 года, скорректировали цены, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Чтобы обеспечить выполнение рекомендации, в течение весны-лета мы мониторили ситуацию и взаимодействовали с теми вузами, кто не прислушался к рекомендации. Во второй половине августа был проведен дополнительный мониторинг совместно с Общероссийским народным фронтом. На сегодняшний день проверены все вузы. Те, кто назывался в качестве примера на совещании с президентом, также скорректировали цены", - рассказал Фальков.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Вчера, 16:08
Министр науки прокомментировал ситуацию с иностранными студентами
Он также добавил, что министерство ориентировало вузы внимательно, очень взвешенно рассматривать случай каждого студента, который оказался в сложной ситуации и имеет проблемы с оплатой, и использовать самые разные возможности, обучать или помогать за счет средств вуза продолжить обучение, за счет средств целевого капитала.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru>>
27161012
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Валерий ФальковВладимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
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