https://ria.ru/20200828/vuzy-1576441175.html
Министр науки прокомментировал ситуацию с иностранными студентами
Российские вузы готовы к дистанционной работе с иностранными студентами, которые не могут приехать на территорию РФ из-за закрытых границ, заявил в интервью РИА РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:08
2020-08-28T16:08
2020-08-28T16:34
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россия
валерий фальков
вузы
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Российские вузы готовы к дистанционной работе с иностранными студентами, которые не могут приехать на территорию РФ из-за закрытых границ, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."Начало учебного года для тех, кто не может приехать в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российскую Федерацию</a>, будет организовано в дистанционном формате. Готовы ли к этому российские вузы? Но ведь мы с вами вторую половину, значительную часть второй половины прошлого учебного года… занимались в дистанционном формате. Да, были сложности. Было очень много самых разных эмоций, не всегда положительных. Поэтому те студенты-иностранцы, которые находятся в странах, с которыми пока не открыта государственная граница, будут обучаться также дистанционно", - рассказал он.Фальков отметил, что всего в РФ учится порядка 300 тысяч иностранных граждан, часть из них, когда началась пандемия, выехали – чуть больше 160 тысяч, больше 130 тысяч остались в РФ. Как добавил министр, они придут 1 сентября и будут обучаться, а также приедут студенты из стран, у которых открыты границы."Конечно, остается немало студентов, которые уехали в те страны, где на данный момент сложная эпидемиологическая ситуация, они не открыты. Они будут учиться в дистанционном формате до принятия специального решения. Еще раз повторяю: очень взвешенное решение с опорой на мнение профессионалов. Здесь, мне кажется, спешить не следует", - уточнил Фальков.<a href="https://ria.ru/20200828/obrazovanie-1576440184.html" target="_blank">Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru>></a>
https://ria.ru/20200828/testirovanie-1576439308.html
https://na.ria.ru/20200828/vuzy-1576415741.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, россия, валерий фальков, вузы, образование - общество, общество