Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200828/vuzy-1576441175.html
Министр науки прокомментировал ситуацию с иностранными студентами
Российские вузы готовы к дистанционной работе с иностранными студентами, которые не могут приехать на территорию РФ из-за закрытых границ, заявил в интервью РИА РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:08
2020-08-28T16:34
навигатор абитуриента
россия
валерий фальков
вузы
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576440414_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_e60cd8c6c3f66006d3971250ef9835c5.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Российские вузы готовы к дистанционной работе с иностранными студентами, которые не могут приехать на территорию РФ из-за закрытых границ, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."Начало учебного года для тех, кто не может приехать в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российскую Федерацию</a>, будет организовано в дистанционном формате. Готовы ли к этому российские вузы? Но ведь мы с вами вторую половину, значительную часть второй половины прошлого учебного года… занимались в дистанционном формате. Да, были сложности. Было очень много самых разных эмоций, не всегда положительных. Поэтому те студенты-иностранцы, которые находятся в странах, с которыми пока не открыта государственная граница, будут обучаться также дистанционно", - рассказал он.Фальков отметил, что всего в РФ учится порядка 300 тысяч иностранных граждан, часть из них, когда началась пандемия, выехали – чуть больше 160 тысяч, больше 130 тысяч остались в РФ. Как добавил министр, они придут 1 сентября и будут обучаться, а также приедут студенты из стран, у которых открыты границы."Конечно, остается немало студентов, которые уехали в те страны, где на данный момент сложная эпидемиологическая ситуация, они не открыты. Они будут учиться в дистанционном формате до принятия специального решения. Еще раз повторяю: очень взвешенное решение с опорой на мнение профессионалов. Здесь, мне кажется, спешить не следует", - уточнил Фальков.<a href="https://ria.ru/20200828/obrazovanie-1576440184.html" target="_blank">Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru&gt;&gt;</a>
https://ria.ru/20200828/testirovanie-1576439308.html
https://na.ria.ru/20200828/vuzy-1576415741.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576440414_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_320c0977f6f0157587c1fe5e2210f3ad.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, россия, валерий фальков, вузы, образование - общество, общество

Министр науки прокомментировал ситуацию с иностранными студентами

16:08 28.08.2020 (обновлено: 16:34 28.08.2020)
1090
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские вузы готовы к дистанционной работе с иностранными студентами, которые не могут приехать на территорию РФ из-за закрытых границ, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Начало учебного года для тех, кто не может приехать в Российскую Федерацию, будет организовано в дистанционном формате. Готовы ли к этому российские вузы? Но ведь мы с вами вторую половину, значительную часть второй половины прошлого учебного года… занимались в дистанционном формате. Да, были сложности. Было очень много самых разных эмоций, не всегда положительных. Поэтому те студенты-иностранцы, которые находятся в странах, с которыми пока не открыта государственная граница, будут обучаться также дистанционно", - рассказал он.
Фальков: Специальных тестов на коронавирус не будет, только для иностранных студентов
Вчера, 15:35
Министр науки рассказал о тестировании студентов на коронавирус
Фальков отметил, что всего в РФ учится порядка 300 тысяч иностранных граждан, часть из них, когда началась пандемия, выехали – чуть больше 160 тысяч, больше 130 тысяч остались в РФ. Как добавил министр, они придут 1 сентября и будут обучаться, а также приедут студенты из стран, у которых открыты границы.
"Конечно, остается немало студентов, которые уехали в те страны, где на данный момент сложная эпидемиологическая ситуация, они не открыты. Они будут учиться в дистанционном формате до принятия специального решения. Еще раз повторяю: очень взвешенное решение с опорой на мнение профессионалов. Здесь, мне кажется, спешить не следует", - уточнил Фальков.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru>>
Лекция в университете
Вчера, 11:07
Роспотребнадзор по итогам сентября может изменить рекомендации для вузов
710205
Обсудить 2
Навигатор абитуриентаРоссияВалерий ФальковВузыОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Студенты во время занятий
Упомянутые Путиным на совещании вузы снизили цены на обучение
Вадим Пристайко
Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса
Российские рубли
Эксперт: Россия может позволить себе рефинансировать долг Белоруссии
Фальков: Специальных тестов на коронавирус не будет, только для иностранных студентов
Министр науки рассказал о тестировании студентов на коронавирус
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального
Президент России Владимир Путин
Путину доверяют 65,9 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
Абитуриенты Уральского госуниверситета
Фальков рассказал о ситуации с бюджетными местами в вузах
Здание Санкт-Петербургского политехнического университета
Стало известно, где учился обвиняемый в атаке на Tesla россиянин
Город Рига
В Русском союзе Латвии назвали срок налаживания отношений с Россией
Логотип банка Альфа-банк
Белорусский Альфа-банк ввел лимиты на суммы кредитов и снятие наличных
Полицейский
Несколько фигурантов дела о коррупции в РКК "Энергия" скрылись
Выпускники МГУ
В российских вузах могут появиться электронные дипломы
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
В Минздраве объяснили критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Евросоюз готовит санкционный список по Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния