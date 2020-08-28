https://ria.ru/20200828/vostok-1576406079.html

Михельсон рассказал о запасе прочности антарктической станции "Восток"

Системы жизнеобеспечения новой российской арктической станции "Восток" построены с шести-восьмикратным запасом прочности, сообщил журналистам участник... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T01:10

2020-08-28T01:10

2020-08-28T05:23

игорь шумаков

леонид михельсон

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

новатэк

гатчина

антарктида

безопасность

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<strong>ГАТЧИНА (Ленинградская область), 28 авг - РИА Новости.</strong> Системы жизнеобеспечения новой российской арктической станции "Восток" построены с шести-восьмикратным запасом прочности, сообщил журналистам участник проектирования станции, инвестор разработки модуля станции, глава компании "<a href="http://ria.ru/organization_Novatehk/" target="_blank" data-auto="true">Новатэк</a>" <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Mikhelson/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Михельсон</a> на презентации станции.Станция "Восток", которая была собрана и представлена в <a href="http://ria.ru/location_Gatchina/" target="_blank" data-auto="true">Гатчине</a>, будет разобрана и 1 октября начнется ее транспортировка к месту базирования. Станция должна заменить предыдущий антарктический комплекс, созданный более 30 лет назад.Главного инженер компании "Запсибгазпром" и руководитель проекта строительства станции Константин Кондратьев уточнил, что основу энергоснабжения станции составляют четыре дизельгенератора, совокупная мощность которых в шесть раз превосходит необходимую. По словам Кондратьева, такой запас мощности позволяет подключить генераторы в случае необходимости и быть абсолютно уверенными в системе.Также станция имеет замкнутую систему водоотведения. Питьевая вода добывается из снега и льда. После использования так называемая "черная вода" проходит около девяти степеней очистки до "серой воды", которая уже используется для технических нужд.Журналистам также продемонстрировали модули станции, в которых есть медицинский отсек, операционная, помещения лабораторий, жилые комнаты и комнаты отдыха. На станции с комфортом может разместиться 35 человек. Станция оборудована высокими металлическими "ногами", которые позволят ей не быть занесенной снегом. Уникальна система домкратов, встроенных в "ноги": она обеспечит возможность регулировки устойчивости станции в условиях снежного покрова.По словам главы <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a> <a href="http://ria.ru/person_igor-shumakov/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Шумакова</a>, еще четыре антарктические станции будут также обновлены в соответствии с принятой госпрограммой развития арктических и антарктических территорий. Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> уточнил, что старый комплекс "Восток" не будет вывозится из Антарктиды, а будет продолжать использоваться для хозяйственных нужд.

https://ria.ru/20200128/1563916867.html

https://ria.ru/20200608/1572587668.html

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гатчина

антарктида

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь шумаков, леонид михельсон, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), новатэк, гатчина, антарктида, безопасность