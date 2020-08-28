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"Возьмутся серьезно": возродят ли британцы военный флот Украины
Морякам с туманного Альбиона предстоит непростая задача: превратить деградирующий военный флот Украины в реальную боевую силу. В ходе недавнего визита в Киев... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T08:00
2020-08-28T09:48
алексей неижпапа
р-360
сергей гайдук
вооруженные силы украины
военно-морские силы украины
александр жилин
швеция
дания
сша
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Андрей Коц. </strong>Морякам с туманного Альбиона предстоит непростая задача: превратить деградирующий военный флот Украины в реальную боевую силу. В ходе недавнего визита в Киев министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон возглавит международную программу по тренировке военнослужащих ВМСУ. По его словам, Украину нужно защитить от "агрессии Москвы" и сделать способной противостоять Черноморскому флоту России. О том, реально ли это, — в материале РИА Новости.Ржавый флагманПо словам Уоллеса, возрождать украинские ВМС Великобритании помогут Канада, Дания и Швеция. Кроме того, поддержку окажут США и, возможно, другие государства. Украинских моряков будут натаскивать в навигации, оперативном планировании, водолазном деле, морской разведке, огневой подготовке и борьбе за живучесть корабля. Уоллес добавил, что уже скоро в Черное море придут британские военные "вымпелы" для совместных учений с Украиной. Потянет ли королевский флот столь почетную миссию — большой вопрос. В ВМСУ на сегодня числится 27 кораблей, не считая легких катеров и вспомогательных судов. Выполнять боевые задачи способны единицы. В июле в Сеть утекли документы Морского командования Украины о техническом состоянии флота. Выяснилось, что боеготовы лишь шесть "вымпелов". При инспекции остальных выявили множество недостатков: неработоспособные артиллерийские установки и зенитно-ракетные комплексы, неисправные РЛС и радиостанции, мертвые двигатели, трещины в корпусах и прочее.Подлинность этих документов никто не подтвердил, но плачевное состояние украинского флота уже давно ни для кого не секрет. Самый молодой корабль, флагман ВМСУ фрегат "Гетман Сагайдачный" спустили на воду еще в 1992-м. Он неоднократно ломался и немало времени провел в доках. В Сети есть множество снимков внутренних помещений фрегата. Ясно видно, что корабль попросту ржавый. Общая деградация Вооруженных сил Украины, военно-морской и судоремонтной инфраструктуры привела к тому, что даже флагман флота можно назвать боеготовым лишь условно.А ведь "Сагайдачный" — единственный корабль ВМСУ с хоть какими-то ударными возможностями. Недостроенный ракетный крейсер "Украина" продолжает ржаветь у причала Николаевского судостроительного завода. После распада Советского Союза республика, некогда строившая авианосцы, осилила лишь производство артиллерийских катеров проекта "Гюрза-М". В составе флота сегодня шесть этих малышей водоизмещением 38 тонн каждый."Волчьи стаи"Зато украинское военное руководство не скупится на грозные заявления. В 2017-м сообщили о создании москитного флота, способного применять тактику "волчьей стаи". Предполагалось, что многочисленные бронекатера будут набрасываться на корабли Черноморского флота России и топить их по одному. Однако ни вооружение "Гюрзы-М", ни выучка украинских моряков не оставляет ВМСУ никаких шансов на успех. Это показал инцидент в Керченском проливе 25 ноября 2018-го, когда экипажи двух бронекатеров без сопротивления сдались российским пограничникам, выбросив белый флаг.В конце концов даже высшие офицеры ВМСУ признали: "волчьей стаей" Россию не загрызть. В марте 2019-го экс-главком Военно-морских сил вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что украинские катера абсолютно беззащитны перед противокорабельными ракетами Черноморского флота. Вряд ли изменят ситуацию и 16 американских патрульных катеров Mark VI, продажу которых Киеву одобрил в июне Госдеп. Их 30-миллиметровых пушек для возрождения флота явно недостаточно. Тем не менее противокорабельные возможности у ВМСУ есть. В июне украинские военные испытали крылатую ракету Р-360 комплекса "Нептун". Мобильные береговые установки успешно поразили морские мишени-лихтеры на расстоянии 80 километров от берега. А 23 августа 2020-го "Нептун" официально принят на вооружение ВСУ. Как утверждают разработчики, мощности ПКР хватит для того, чтобы потопить корабль водоизмещением до пяти тысяч тонн, а максимальная дальность достигает 300 километров. В планах — создание морской и авиационной версий ракеты. Успех Р-360 вскружил голову военному руководству Украины. Главком ВМСУ Алексей Неижпапа доложил о готовности начать против России полномасштабные боевые действия и атаковать новыми ракетами цели в Севастополе, а также корабли Черноморского флота. Российские политики и эксперты назвали это пустым бахвальством. Ведь если хоть один "Нептун" поразит цель, районы пуска накроет ответный залп "Калибров".В собственных интересахНамерение британцев тренировать украинских моряков и проводить совместные учения выглядит довольно странно. У Украины нет ни кораблей, ни инфраструктуры, чтобы хоть как-то приблизиться по боевым возможностям к Черноморскому флоту. В военно-морском отношении Россия сильнее даже не в разы, а на порядки. Впрочем, эксперты уверены, что у британцев совершенно другие цели и гальванизировать труп ВМСУ они собираются лишь для отвода глаз."Инициативы Великобритании по активизации учебных военных действий в акватории Черного моря укладываются в один общий сценарий — это формирование зон напряженности по периметру границ России, — объяснил в эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин. — Представьте ситуацию: так называемый украинский военный флот, который представляет из себя металлолом, вдруг проводит совместные учения с Великобританией. Это значит, что ВМСУ используются как фактор прикрытия. Потому что с украинским флотом невозможно отрабатывать сколь-нибудь эффективные боевые действия".Эксперт уверен, что британцы, прикрываясь Украиной, обеспечат себе постоянное военное присутствие в Черном море, чтобы вести разведку российского побережья в собственных интересах и интересах главного заокеанского союзника. А ВМСУ продолжат ржаветь и деградировать, пока окончательно не превратятся в "москитный флот" на надувных лодках.
https://ria.ru/20200719/1574559035.html
https://ria.ru/20171021/1507267327.html
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алексей неижпапа, р-360, сергей гайдук, вооруженные силы украины, военно-морские силы украины, александр жилин, швеция, дания, сша, безопасность

"Возьмутся серьезно": возродят ли британцы военный флот Украины

08:00 28.08.2020 (обновлено: 09:48 28.08.2020)
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© Фото : NATO / CPO FRA C.ValverdeКорабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
© Фото : NATO / CPO FRA C.Valverde
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Морякам с туманного Альбиона предстоит непростая задача: превратить деградирующий военный флот Украины в реальную боевую силу. В ходе недавнего визита в Киев министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон возглавит международную программу по тренировке военнослужащих ВМСУ. По его словам, Украину нужно защитить от "агрессии Москвы" и сделать способной противостоять Черноморскому флоту России. О том, реально ли это, — в материале РИА Новости.

Ржавый флагман

По словам Уоллеса, возрождать украинские ВМС Великобритании помогут Канада, Дания и Швеция. Кроме того, поддержку окажут США и, возможно, другие государства. Украинских моряков будут натаскивать в навигации, оперативном планировании, водолазном деле, морской разведке, огневой подготовке и борьбе за живучесть корабля. Уоллес добавил, что уже скоро в Черное море придут британские военные "вымпелы" для совместных учений с Украиной.
Эсминец ВМС США Портер
19 июля, 16:11
Эсминец ВМС США Porter примет участие в учениях с Украиной
Потянет ли королевский флот столь почетную миссию — большой вопрос. В ВМСУ на сегодня числится 27 кораблей, не считая легких катеров и вспомогательных судов. Выполнять боевые задачи способны единицы. В июле в Сеть утекли документы Морского командования Украины о техническом состоянии флота. Выяснилось, что боеготовы лишь шесть "вымпелов". При инспекции остальных выявили множество недостатков: неработоспособные артиллерийские установки и зенитно-ракетные комплексы, неисправные РЛС и радиостанции, мертвые двигатели, трещины в корпусах и прочее.
Подлинность этих документов никто не подтвердил, но плачевное состояние украинского флота уже давно ни для кого не секрет. Самый молодой корабль, флагман ВМСУ фрегат "Гетман Сагайдачный" спустили на воду еще в 1992-м. Он неоднократно ломался и немало времени провел в доках. В Сети есть множество снимков внутренних помещений фрегата. Ясно видно, что корабль попросту ржавый. Общая деградация Вооруженных сил Украины, военно-морской и судоремонтной инфраструктуры привела к тому, что даже флагман флота можно назвать боеготовым лишь условно.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПосетители на фрегате "Гетман Сагайдачный" во время демонстрации кораблей ВМСУ в рамках празднования Дня независимости Украины
Посетители на фрегате Гетман Сагайдачный во время демонстрации кораблей ВМСУ в рамках празднования Дня независимости Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Посетители на фрегате "Гетман Сагайдачный" во время демонстрации кораблей ВМСУ в рамках празднования Дня независимости Украины
А ведь "Сагайдачный" — единственный корабль ВМСУ с хоть какими-то ударными возможностями. Недостроенный ракетный крейсер "Украина" продолжает ржаветь у причала Николаевского судостроительного завода. После распада Советского Союза республика, некогда строившая авианосцы, осилила лишь производство артиллерийских катеров проекта "Гюрза-М". В составе флота сегодня шесть этих малышей водоизмещением 38 тонн каждый.

"Волчьи стаи"

Зато украинское военное руководство не скупится на грозные заявления. В 2017-м сообщили о создании москитного флота, способного применять тактику "волчьей стаи". Предполагалось, что многочисленные бронекатера будут набрасываться на корабли Черноморского флота России и топить их по одному. Однако ни вооружение "Гюрзы-М", ни выучка украинских моряков не оставляет ВМСУ никаких шансов на успех. Это показал инцидент в Керченском проливе 25 ноября 2018-го, когда экипажи двух бронекатеров без сопротивления сдались российским пограничникам, выбросив белый флаг.
Речные бронекатера Бердянск и Аккерман во время ходовых испытаний в отрытом море
21 октября 2017, 08:00
По-волчьи всплыть. Зачем украинский флот вспомнил тактику Третьего рейха
В конце концов даже высшие офицеры ВМСУ признали: "волчьей стаей" Россию не загрызть. В марте 2019-го экс-главком Военно-морских сил вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что украинские катера абсолютно беззащитны перед противокорабельными ракетами Черноморского флота. Вряд ли изменят ситуацию и 16 американских патрульных катеров Mark VI, продажу которых Киеву одобрил в июне Госдеп. Их 30-миллиметровых пушек для возрождения флота явно недостаточно.
Тем не менее противокорабельные возможности у ВМСУ есть. В июне украинские военные испытали крылатую ракету Р-360 комплекса "Нептун". Мобильные береговые установки успешно поразили морские мишени-лихтеры на расстоянии 80 километров от берега. А 23 августа 2020-го "Нептун" официально принят на вооружение ВСУ. Как утверждают разработчики, мощности ПКР хватит для того, чтобы потопить корабль водоизмещением до пяти тысяч тонн, а максимальная дальность достигает 300 километров. В планах — создание морской и авиационной версий ракеты.
© Фото : УкрОборонПромИспытание ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун"
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун
© Фото : УкрОборонПром
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун"
Успех Р-360 вскружил голову военному руководству Украины. Главком ВМСУ Алексей Неижпапа доложил о готовности начать против России полномасштабные боевые действия и атаковать новыми ракетами цели в Севастополе, а также корабли Черноморского флота. Российские политики и эксперты назвали это пустым бахвальством. Ведь если хоть один "Нептун" поразит цель, районы пуска накроет ответный залп "Калибров".

В собственных интересах

Намерение британцев тренировать украинских моряков и проводить совместные учения выглядит довольно странно. У Украины нет ни кораблей, ни инфраструктуры, чтобы хоть как-то приблизиться по боевым возможностям к Черноморскому флоту. В военно-морском отношении Россия сильнее даже не в разы, а на порядки. Впрочем, эксперты уверены, что у британцев совершенно другие цели и гальванизировать труп ВМСУ они собираются лишь для отвода глаз.
© Міністерство оборони України Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Echo (H87) и украинский ракетный катер "Прилуки" во время учений в акватории Черного моря
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Echo (H87) и украинский ракетный катер Прилуки во время учений в акватории Черного моря
© Міністерство оборони України
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Echo (H87) и украинский ракетный катер "Прилуки" во время учений в акватории Черного моря
"Инициативы Великобритании по активизации учебных военных действий в акватории Черного моря укладываются в один общий сценарий — это формирование зон напряженности по периметру границ России, — объяснил в эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин. — Представьте ситуацию: так называемый украинский военный флот, который представляет из себя металлолом, вдруг проводит совместные учения с Великобританией. Это значит, что ВМСУ используются как фактор прикрытия. Потому что с украинским флотом невозможно отрабатывать сколь-нибудь эффективные боевые действия".
Эксперт уверен, что британцы, прикрываясь Украиной, обеспечат себе постоянное военное присутствие в Черном море, чтобы вести разведку российского побережья в собственных интересах и интересах главного заокеанского союзника. А ВМСУ продолжат ржаветь и деградировать, пока окончательно не превратятся в "москитный флот" на надувных лодках.
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Алексей НеижпапаР-360Сергей ГайдукВооруженные силы УкраиныВоенно-морские силы УкраиныАлександр ЖилинШвецияДанияСШАБезопасность
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