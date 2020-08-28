Захарова ответила на слова эстонского депутата о влиянии Москвы на Минск
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала лучше присмотреться к собственной стране заместителю председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсону, который заявил о "диктаторстве" российского руководства в отношении Белоруссии.
"В отличие от эстонского депутата, ратующего в пользу сценария "цветной" смены власти в Белоруссии, мы действительно хотим своему соседу добра, мира и суверенного права самому определять свой выбор. А путь к этому лежит отнюдь не через нагнетание страстей и разжигание обстановки извне, а через необходимость сохранения холодного рассудка вкупе со строгим следованием международно-правовому принципу о невмешательстве во внутренние дела других государств", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном портале МИД РФ.
Отмечается, что, призывая страны ЕС и НАТО вмешаться в развитие ситуации в Белоруссии, Михкельсон игнорирует тот факт, что она не является членом этих структур, но развивает отношения с РФ как в формате Союзного государства, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, что юридически накладывает на страны-участницы определенные обязательства, в том числе в военной-политической сфере.
"Обвиняя российское руководство в "диктаторстве" и "планах агрессии" в отношении Белоруссии, эстонский парламентарий опускается до прямого вмешательства в дела не только этого государства, но и России, подсказывая ее жителям "другие варианты". Хотелось бы посоветовать ему получше присмотреться к его собственной стране, где составляющая почти треть населения русскоязычная диаспора лишена элементарных политических и гражданских прав", - заключила Захарова.
После выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в Белоруссии начались массовые протесты. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, затем они прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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