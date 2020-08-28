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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/vliyanie-1576455141.html
Захарова ответила на слова эстонского депутата о влиянии Москвы на Минск
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала лучше присмотреться к собственной стране заместителю председателя комиссии по иностранным делам РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T20:47
2020-08-28T20:47
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
марко михкельсон
мария захарова
александр лукашенко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
эстония
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> посоветовала лучше присмотреться к собственной стране заместителю председателя комиссии по иностранным делам парламента <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> <a href="http://ria.ru/person_Marko_Mikhkelson/" target="_blank" data-auto="true">Марко Михкельсону</a>, который заявил о "диктаторстве" российского руководства в отношении <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."В отличие от эстонского депутата, ратующего в пользу сценария "цветной" смены власти в Белоруссии, мы действительно хотим своему соседу добра, мира и суверенного права самому определять свой выбор. А путь к этому лежит отнюдь не через нагнетание страстей и разжигание обстановки извне, а через необходимость сохранения холодного рассудка вкупе со строгим следованием международно-правовому принципу о невмешательстве во внутренние дела других государств", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном портале МИД РФ.Отмечается, что, призывая страны ЕС и НАТО вмешаться в развитие ситуации в Белоруссии, Михкельсон игнорирует тот факт, что она не является членом этих структур, но развивает отношения с РФ как в формате Союзного государства, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, что юридически накладывает на страны-участницы определенные обязательства, в том числе в военной-политической сфере.После выборов, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, в Белоруссии начались массовые протесты. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, затем они прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576454918.html
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светлана тихановская, россия, марко михкельсон, мария захарова, александр лукашенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эстония, белоруссия, в мире

Захарова ответила на слова эстонского депутата о влиянии Москвы на Минск

20:47 28.08.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала лучше присмотреться к собственной стране заместителю председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсону, который заявил о "диктаторстве" российского руководства в отношении Белоруссии.
"В отличие от эстонского депутата, ратующего в пользу сценария "цветной" смены власти в Белоруссии, мы действительно хотим своему соседу добра, мира и суверенного права самому определять свой выбор. А путь к этому лежит отнюдь не через нагнетание страстей и разжигание обстановки извне, а через необходимость сохранения холодного рассудка вкупе со строгим следованием международно-правовому принципу о невмешательстве во внутренние дела других государств", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном портале МИД РФ.
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Отмечается, что, призывая страны ЕС и НАТО вмешаться в развитие ситуации в Белоруссии, Михкельсон игнорирует тот факт, что она не является членом этих структур, но развивает отношения с РФ как в формате Союзного государства, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, что юридически накладывает на страны-участницы определенные обязательства, в том числе в военной-политической сфере.
"Обвиняя российское руководство в "диктаторстве" и "планах агрессии" в отношении Белоруссии, эстонский парламентарий опускается до прямого вмешательства в дела не только этого государства, но и России, подсказывая ее жителям "другие варианты". Хотелось бы посоветовать ему получше присмотреться к его собственной стране, где составляющая почти треть населения русскоязычная диаспора лишена элементарных политических и гражданских прав", - заключила Захарова.
После выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в Белоруссии начались массовые протесты. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, затем они прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияМарко МихкельсонМария ЗахароваАлександр ЛукашенкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЭстонияБелоруссияВ мире
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