https://ria.ru/20200828/vklady-1576405932.html

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Россияне в июле забрали с вкладов в банках 508,6 миллиона долларов против 332,1 миллиона долларов месяцем ранее, при этом в отличие от прошлого месяца валютные... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T00:58

2020-08-28T00:58

2020-08-28T00:58

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росбанк

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости/Прайм.</strong> Россияне в июле забрали с вкладов в банках 508,6 миллиона долларов против 332,1 миллиона долларов месяцем ранее, при этом в отличие от прошлого месяца валютные депозиты забирают как из системно значимых, так и из менее крупных кредитных организаций, следует из расчетов РИА Новости на основе данных <a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF" target="_blank">ЦБ</a>.В то же время клиенты банков, забирая валюту со вкладов, перекладывают ее на текущие счета, хотя и здесь процесс постепенно "затухает". Если еще в июне на текущие счета поступило 846,7 миллиона долларов, то в июле - 586,8 миллиона долларов.В результате, банки в целом в июле привлекли валютных средств почти в 7 раз меньше, чем в июне. Эксперты объясняют такую тенденцию не только околонулевыми ставками по вкладам в долларах и евро, но и расходованием россиянами своих накоплений из-за сезона отпусков и даже процессом дедолларизации. Тем не менее, указывают аналитики, своей популярности валюта как "убежище" от ослабления рубля в ближайшее время не потеряет.Что происходит со вкладамиТак, в июле восемь системно значимых банков показали отток с валютных вкладов в 516,4 миллиона долларов. Лидером по оттоку, как и в прошлом месяце, стал <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> (220,6 миллиона долларов). В банке это объясняют тем, что в наблюдающейся в настоящее время неопределенности клиенты предпочитают не продлять вклады, а оставлять их на текущих и накопительных счетах, а также проявляют все больший интерес к инвестиционным продуктам, поэтому в основном средства с закрываемых депозитов остаются в периметре банка.Ускорился отток с валютных вкладов у <a href="http://ria.ru/organization_Alfa_bank/" target="_blank" data-auto="true">Альфа-банка</a> (до 112,9 миллиона долларов), "Открытия" (54,7 миллиона долларов), Росбанка (до 41,8 миллиона долларов), сократился - у МКБ (до 4,9 миллиона долларов) и <a href="http://ria.ru/organization_Rajjffajjzenbank/" target="_blank" data-auto="true">Райффайзенбанка</a> (27 миллионов долларов). Отток в этом месяце против притока в июне показали Сбербанк (43,8 миллиона долларов) и Россельхозбанк (10,7 миллиона долларов).Приток валютных вкладов показали лишь два крупнейших банка: <a href="http://ria.ru/organization_Gazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Газпромбанк</a>, который увеличил объем привлекаемых средств в 3,7 раза - до 71,6 миллиона долларов, и "Юникредит", у которого в июле валютные вклады выросли на 4,7 миллиона долларов против оттока в июне.Остальные игроки на рынке зафиксировали отток валютных депозитов в размере 68,6 миллиона долларов, когда как еще в июне российские банки за исключением системно значимых смогли привлечь 189,6 миллиона долларов.Деньги - на картуРоссияне в июле наращивали свои валютные накопления на текущих счетах в девяти системно значимых кредитных организациях.Больше всего средств поступило в <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank">Сбербанк </a>(260,2 миллиона долларов), ВТБ (154,8 миллиона долларов) и Альфа-банк (120,7 миллиона долларов). Приток валюты зафиксировали "Открытие" (52,2 миллиона долларов), Райффайзенбанк (50,4 миллиона долларов), <a href="http://ria.ru/organization_Rosbank/" target="_blank">Росбанк </a>(24,7 миллиона долларов), МКБ (18,5 миллиона долларов), "Юникредит" (13,8 миллиона долларов) и <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhozbank/" target="_blank">Россельхозбанк </a>(13,3 миллиона долларов).Единственным крупнейшим банком, который показал отток валюты с текущих счетов стал Газпромбанк, из которого клиенты забрали 26,3 миллиона долларов. Остальной рынок за исключением системно значимых кредитных организаций также фиксировал отток валюты: их счета "обеднели" на 95,5 миллиона долларов, когда как еще в июне россияне нарастили их на 192,3 миллиона долларов.В итоге россияне в июле "принесли" банкам всего лишь 78,2 миллиона долларов против 514,6 миллиона долларов в июне.Ставки, отпуск, дедолларизацияЭксперты сходятся во мнении, что повсеместный отток валюты со вкладов россиян объясняется, в первую очередь, низкими ставками. "В связи с резким падением доходностей долларовых облигаций и рыночных ставок за последний год банки перестали предлагать клиентам какие-либо значимые ставки по срочным депозитам в долларах. Поэтому все большая часть клиентов предпочитает держать валюту просто на срочных счетах, что, хотя и не приносит дополнительного дохода, может быть более удобно", - объясняет вице-президент – старший аналитик агентства Moody"s Семен Исаков.Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов согласился с коллегой, однако добавил, что отток валютных вкладов отчасти может быть обусловлен расходованием накоплений после фактического завершения карантина и начала сезона отпусков.Директор по банковским рейтингам агентства "<a href="http://ria.ru/organization_EHkspert_RA/" target="_blank" data-auto="true">Эксперт РА</a>" Иван Уклеин напоминает, что в стране уже несколько лет идет процесс дедолларизации, поэтому "отток валютных вкладов для банков – во многом управляемое явление". В то же время для банков действуют достаточно высокие требования к резервированию по валютным вкладам, по которым они должны держать 8% от объема валютных вкладов на спецсчете в ЦБ, что зачастую делает невыгодным для банков валютные вклады даже под 0,3-0,4%."Поэтому банки осознанно снижают привлечённые срочные средства в иностранной валюте. В случае сохранения текущих тенденций в экономике и по части ставок можно ожидать продолжения валютных оттоков до конца 2020 года", - прогнозирует Уклеин. Управляющий активами БКС Андрей Русецкий указывает, что россияне все больше обращают внимание на альтернативные инвестиционные инструменты, например, российские еврооблигации и валютные ПИФы. Тем не менее, поскольку валюта остается защитным активом в условиях плавного ослабления рубля, ожидать полной потери популярности валютных счетов и депозитов не стоит, подчеркивает Проклов из НКР.Низкий приток валюты в июле какой-либо угрозы для банков не несет, подытоживает директор группы рейтингов финансовых институтов <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnoe_Analiticheskoe_kreditnoe_rejjtingovoe_agentstvo_AKRA/" target="_blank" data-auto="true">АКРА</a> Валерий Пивень. "Кредитные организации обладают широким набором инструментов для пополнения наличной валюты, которые могут быть использованы при необходимости без существенных затрат. При этом спрос на валютное кредитование остается низким, что также сильно снижает потребность банков в валюте", - заключил аналитик.

https://ria.ru/20200728/1575042716.html

https://ria.ru/20200725/1574887507.html

https://ria.ru/20200720/1574573804.html

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