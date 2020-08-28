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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200828/vitamin-1576409848.html
Назван способный остановить размножение коронавируса витамин
Ученые из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий в Индии выяснили, что витамин B12 может блокировать размножение... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T09:12
2020-08-28T10:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
индия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Ученые из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий в Индии выяснили, что витамин B12 может блокировать размножение <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>. Соответствующее исследование опубликовано в журнале <a href="https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/iub.2359" target="_blank" rel="nofollow noopener">IUBMB Life</a>.Специалисты провели компьютерное моделирование с целью выявить, какие молекулы среди натуральных продуктов и медикаментов могут подавлять nsp12, содержащийся в геноме SARS-Cov-2 и отвечающий за размножение вируса.Оказалось, что особая форма выпуска B12 — метилкобаламин — способна подавлять репликацию вирусных клеток.Тем не менее, ученые отмечают, что для того, чтобы внести изменения в протоколы лечения пациентов с COVID-19, необходимо провести ряд дополнительных исследований.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576337756.html
https://ria.ru/20200717/1574511314.html
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коронавирус covid-19, индия, в мире

Назван способный остановить размножение коронавируса витамин

09:12 28.08.2020 (обновлено: 10:12 28.08.2020)
18755
© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты
© Depositphotos / Ugreen
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ученые из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий в Индии выяснили, что витамин B12 может блокировать размножение коронавируса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале IUBMB Life.
Специалисты провели компьютерное моделирование с целью выявить, какие молекулы среди натуральных продуктов и медикаментов могут подавлять nsp12, содержащийся в геноме SARS-Cov-2 и отвечающий за размножение вируса.
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Оказалось, что особая форма выпуска B12 — метилкобаламин — способна подавлять репликацию вирусных клеток.

"Это вещество может быть назначено в качестве профилактического средства для таких групп, как медицинский персонал, пожилые люди или лица с сопутствующими заболеваниями, чтобы снизить вероятность инфекции и оказать неотложную помощь в больнице", — говорится в заявлении.

Тем не менее, ученые отмечают, что для того, чтобы внести изменения в протоколы лечения пациентов с COVID-19, необходимо провести ряд дополнительных исследований.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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