https://ria.ru/20200828/vitamin-1576409848.html

Назван способный остановить размножение коронавируса витамин

Ученые из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий в Индии выяснили, что витамин B12 может блокировать размножение... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T09:12

2020-08-28T09:12

2020-08-28T10:12

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

индия

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Ученые из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий в Индии выяснили, что витамин B12 может блокировать размножение <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>. Соответствующее исследование опубликовано в журнале <a href="https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/iub.2359" target="_blank" rel="nofollow noopener">IUBMB Life</a>.Специалисты провели компьютерное моделирование с целью выявить, какие молекулы среди натуральных продуктов и медикаментов могут подавлять nsp12, содержащийся в геноме SARS-Cov-2 и отвечающий за размножение вируса.Оказалось, что особая форма выпуска B12 — метилкобаламин — способна подавлять репликацию вирусных клеток.Тем не менее, ученые отмечают, что для того, чтобы внести изменения в протоколы лечения пациентов с COVID-19, необходимо провести ряд дополнительных исследований.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576337756.html

https://ria.ru/20200717/1574511314.html

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индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, индия, в мире