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Обвиненный в шпионаже в пользу России американец объяснил свой поступок
Бывший американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс, который только в четверг был заключен под стражу по обвинению в сотрудничестве с российской... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T03:56
2020-08-28T05:21
россия
главное разведывательное управление рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Бывший американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс, который только в четверг был заключен под стражу по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой, признался в этих контактах еще в прошлом году, объяснив их мессианским видением своей роли, сообщает газета <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank">Washington Post</a>.Как следует из судебных материалов, 45-летний Роберт Рафаэль Джибински Деббинс якобы сотрудничал с российской разведкой с декабря 1996 года по январь 2011 года. В этот период он периодически посещал Россию, где встречался с представителями спецслужб. Утверждается, что в 1997 году ему присвоили кодовое имя, и он подписал документы о том, что хотел бы служить России.С 1998 года по 2005 год Джибински Деббинс служил офицером в химических войсках американской армии, осле чего в звании капитана перешел в спецназ. Минюст США утверждает, что он сменил место службы по настоянию российской разведки.Как говорится в заявлении Деббинса, опубликованном в четверг стороной обвинения, у него "было мессианское видение" его роли в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>. По его словам, он должен был принести России "свободу". Отмечается, что это признание было сделано в 2019 году во время оформления допуска к секретным документам.В связи с этим судья Джон Андерсон выразил удивление, почему Деббинс до сих пор находился на свободе. Он счел, что улики против бывшего спецназовца достаточны для того, чтобы держать его под стражей, и учел, что подсудимому грозит длительный срок заключения — вплоть до пожизненного.Деббинс, как утверждают в американском минюсте, работал с <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> и был завербован во время своего визита в 1996 году, когда приехал в Россию по линии образовательной программы и жил в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинске</a>. Российская разведка дала ему кодовое имя "Икар Лесников".
https://ria.ru/20200730/1575138142.html
https://ria.ru/20200813/1575760840.html
Икар Лесников.. Они там все наркоманы чтоле?
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россия
москва
сша
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россия, главное разведывательное управление рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, в мире

Обвиненный в шпионаже в пользу России американец объяснил свой поступок

03:56 28.08.2020 (обновлено: 05:21 28.08.2020)
10115
© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США
© AP Photo / Matt Rourke, File
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Бывший американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс, который только в четверг был заключен под стражу по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой, признался в этих контактах еще в прошлом году, объяснив их мессианским видением своей роли, сообщает газета Washington Post.
Как следует из судебных материалов, 45-летний Роберт Рафаэль Джибински Деббинс якобы сотрудничал с российской разведкой с декабря 1996 года по январь 2011 года. В этот период он периодически посещал Россию, где встречался с представителями спецслужб. Утверждается, что в 1997 году ему присвоили кодовое имя, и он подписал документы о том, что хотел бы служить России.
С 1998 года по 2005 год Джибински Деббинс служил офицером в химических войсках американской армии, осле чего в звании капитана перешел в спецназ. Минюст США утверждает, что он сменил место службы по настоянию российской разведки.
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Как говорится в заявлении Деббинса, опубликованном в четверг стороной обвинения, у него "было мессианское видение" его роли в России. По его словам, он должен был принести России "свободу". Отмечается, что это признание было сделано в 2019 году во время оформления допуска к секретным документам.
В связи с этим судья Джон Андерсон выразил удивление, почему Деббинс до сих пор находился на свободе. Он счел, что улики против бывшего спецназовца достаточны для того, чтобы держать его под стражей, и учел, что подсудимому грозит длительный срок заключения — вплоть до пожизненного.
Деббинс, как утверждают в американском минюсте, работал с ФСБ и ГРУ и был завербован во время своего визита в 1996 году, когда приехал в Россию по линии образовательной программы и жил в Челябинске. Российская разведка дала ему кодовое имя "Икар Лесников".
Агентство национальной безопасности США
13 августа, 20:49
США обвинили российскую разведку в разработке шпионской программы
452741712310
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РоссияГлавное разведывательное управление РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСШАВ мире
Популярные комментарии
Икар Лесников.. Они там все наркоманы чтоле?
28 августа, 05:14
Андрей Синявин
2110001
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