https://ria.ru/20200828/videnie-1576407108.html

Обвиненный в шпионаже в пользу России американец объяснил свой поступок

Бывший американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс, который только в четверг был заключен под стражу по обвинению в сотрудничестве с российской... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T03:56

2020-08-28T03:56

2020-08-28T05:21

россия

главное разведывательное управление рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Бывший американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс, который только в четверг был заключен под стражу по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой, признался в этих контактах еще в прошлом году, объяснив их мессианским видением своей роли, сообщает газета <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank">Washington Post</a>.Как следует из судебных материалов, 45-летний Роберт Рафаэль Джибински Деббинс якобы сотрудничал с российской разведкой с декабря 1996 года по январь 2011 года. В этот период он периодически посещал Россию, где встречался с представителями спецслужб. Утверждается, что в 1997 году ему присвоили кодовое имя, и он подписал документы о том, что хотел бы служить России.С 1998 года по 2005 год Джибински Деббинс служил офицером в химических войсках американской армии, осле чего в звании капитана перешел в спецназ. Минюст США утверждает, что он сменил место службы по настоянию российской разведки.Как говорится в заявлении Деббинса, опубликованном в четверг стороной обвинения, у него "было мессианское видение" его роли в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>. По его словам, он должен был принести России "свободу". Отмечается, что это признание было сделано в 2019 году во время оформления допуска к секретным документам.В связи с этим судья Джон Андерсон выразил удивление, почему Деббинс до сих пор находился на свободе. Он счел, что улики против бывшего спецназовца достаточны для того, чтобы держать его под стражей, и учел, что подсудимому грозит длительный срок заключения — вплоть до пожизненного.Деббинс, как утверждают в американском минюсте, работал с <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> и был завербован во время своего визита в 1996 году, когда приехал в Россию по линии образовательной программы и жил в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинске</a>. Российская разведка дала ему кодовое имя "Икар Лесников".

https://ria.ru/20200730/1575138142.html

https://ria.ru/20200813/1575760840.html

Андрей Синявин Икар Лесников.. Они там все наркоманы чтоле? 23

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россия

москва

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, главное разведывательное управление рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, в мире