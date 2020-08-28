Обвиненный в шпионаже в пользу России американец объяснил свой поступок
03:56 28.08.2020 (обновлено: 05:21 28.08.2020)
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© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США
© AP Photo / Matt Rourke, File
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Бывший американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс, который только в четверг был заключен под стражу по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой, признался в этих контактах еще в прошлом году, объяснив их мессианским видением своей роли, сообщает газета Washington Post.
Как следует из судебных материалов, 45-летний Роберт Рафаэль Джибински Деббинс якобы сотрудничал с российской разведкой с декабря 1996 года по январь 2011 года. В этот период он периодически посещал Россию, где встречался с представителями спецслужб. Утверждается, что в 1997 году ему присвоили кодовое имя, и он подписал документы о том, что хотел бы служить России.
С 1998 года по 2005 год Джибински Деббинс служил офицером в химических войсках американской армии, осле чего в звании капитана перешел в спецназ. Минюст США утверждает, что он сменил место службы по настоянию российской разведки.
Как говорится в заявлении Деббинса, опубликованном в четверг стороной обвинения, у него "было мессианское видение" его роли в России. По его словам, он должен был принести России "свободу". Отмечается, что это признание было сделано в 2019 году во время оформления допуска к секретным документам.
В связи с этим судья Джон Андерсон выразил удивление, почему Деббинс до сих пор находился на свободе. Он счел, что улики против бывшего спецназовца достаточны для того, чтобы держать его под стражей, и учел, что подсудимому грозит длительный срок заключения — вплоть до пожизненного.
Деббинс, как утверждают в американском минюсте, работал с ФСБ и ГРУ и был завербован во время своего визита в 1996 году, когда приехал в Россию по линии образовательной программы и жил в Челябинске. Российская разведка дала ему кодовое имя "Икар Лесников".
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