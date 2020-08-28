Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200828/verber-1576437961.html
Мать Аллы Вербер умерла в годовщину похорон дочери
Мать покойной Аллы Вербер Татьяна умерла в первую годовщину похорон своей дочери 14 августа. Об этом в Instagram сообщила ее внучка Екатерина. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T15:15
2020-08-28T16:59
алла вербер
италия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576435401_0:323:1335:1073_1400x0_80_0_0_f8dc588f2b2ebc3c1e3c8cc9a72ba22f.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Мать покойной <a href="http://ria.ru/person_alla-verber/" target="_blank" data-auto="true">Аллы Вербер</a> Татьяна умерла в первую годовщину похорон своей дочери 14 августа. Об этом в <a href="https://www.instagram.com/p/CEbPV59lmwy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> сообщила ее внучка Екатерина.Вербер отметила, что бабушка сыграла важную роль в ее воспитании, и выразила сожаление, что не смогла присутствовать на похоронах из-за карантинных ограничений.Алла Вербер занимала должность фешен-директора ЦУМа и вице-президента ювелирной компании Mercury. Предпринимательница умерла 6 августа прошлого года на 62-м году жизни во время отпуска в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>. Причиной смерти стал менингококковый сепсис.
https://ria.ru/20191116/1561015069.html
2
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576435401_0:198:1335:1199_1400x0_80_0_0_d1ce5adfb5a73299ca7d455e277798bd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алла вербер, италия, общество

Мать Аллы Вербер умерла в годовщину похорон дочери

15:15 28.08.2020 (обновлено: 16:59 28.08.2020)
18528
© Фото : @katiaverberТатьяна Абрамовна Вербер
Татьяна Абрамовна Вербер
© Фото : @katiaverber
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мать покойной Аллы Вербер Татьяна умерла в первую годовщину похорон своей дочери 14 августа. Об этом в Instagram сообщила ее внучка Екатерина.

"Моя бабушка прошла блокаду, переходила Ладогу, в 1979 году эмигрировала в Монреаль, пережила своего мужа, который умер из-за рака через два года после переезда", — рассказала она.

Вербер отметила, что бабушка сыграла важную роль в ее воспитании, и выразила сожаление, что не смогла присутствовать на похоронах из-за карантинных ограничений.

"Я бы хотела сказать ей, что очень ею горжусь. Ты всегда в наших сердцах, бабушка, в сердцах нашей семьи и всех детей", — заключила женщина.

Алла Вербер занимала должность фешен-директора ЦУМа и вице-президента ювелирной компании Mercury. Предпринимательница умерла 6 августа прошлого года на 62-м году жизни во время отпуска в Италии. Причиной смерти стал менингококковый сепсис.
Вице-президент компании Mercury, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
16 ноября 2019, 15:13Культура
Дочь Аллы Вербер опубликовала видео с матерью, снятое за день до ее смерти
66164316
Обсудить 2
Алла ВерберИталияОбщество
Рекомендуем
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального
Вадим Белоусов
Депутата Госдумы обвинили во взятке в три миллиарда рублей
Здание Санкт-Петербургского политехнического университета
Стало известно, где учился обвиняемый в атаке на Tesla россиянин
Полиция в Лондоне
В Лондоне нашли тела британки российского происхождения и ее сына
Татуировка на спине
Мужчина оглох из-за татуировки
Первоклассники на праздновании Дня знаний
В Росстате рассказали, насколько подорожал набор первоклассника
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал реальное число заболевших COVID-19 в России
Вид на Клайпедский морской торговый порт
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
У России есть вопросы к работе американских лабораторий, заявила Захарова
Раковая клетка
Названы болезни, вызывающие рак
Российские туристы перед посадкой на рейс 2142 Анталья – Москва авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Анталия в Турции
Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции
Учения Океанский щит: уничтожение морской цели с крейсера Варяг и подлодки Омск
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Ушел Абэ как. Почему Курилы остались лишь мечтой японцев
Производство Башкирской содовой компании
Генпрокуратура заявила о незаконном захвате Башкирской содовой компании
Здание Пенсионного фонда Российской Федерации
Социолог предупредил о последствиях ликвидации Пенсионного фонда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния