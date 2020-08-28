https://ria.ru/20200828/verber-1576437961.html

Мать Аллы Вербер умерла в годовщину похорон дочери

Мать покойной Аллы Вербер Татьяна умерла в первую годовщину похорон своей дочери 14 августа. Об этом в Instagram сообщила ее внучка Екатерина. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:15

2020-08-28T15:15

2020-08-28T16:59

алла вербер

италия

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Мать покойной <a href="http://ria.ru/person_alla-verber/" target="_blank" data-auto="true">Аллы Вербер</a> Татьяна умерла в первую годовщину похорон своей дочери 14 августа. Об этом в <a href="https://www.instagram.com/p/CEbPV59lmwy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> сообщила ее внучка Екатерина.Вербер отметила, что бабушка сыграла важную роль в ее воспитании, и выразила сожаление, что не смогла присутствовать на похоронах из-за карантинных ограничений.Алла Вербер занимала должность фешен-директора ЦУМа и вице-президента ювелирной компании Mercury. Предпринимательница умерла 6 августа прошлого года на 62-м году жизни во время отпуска в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>. Причиной смерти стал менингококковый сепсис.

https://ria.ru/20191116/1561015069.html

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италия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла вербер, италия, общество