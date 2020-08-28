В Минске назвали сроки начала испытаний российской вакцины от COVID-19
14:38 28.08.2020 (обновлено: 14:55 28.08.2020)
422
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Белоруссия по предложению России прорабатывает вопрос производства на своей территории российской вакцины от коронавируса, а ее испытания в республике планируется начать в сентябре, сообщил минздрав республики.
Согласно сообщению минздрава, в рамках выполнения договоренностей между главами двух государств по проведению клинических испытаний российской вакцины от коронавируса и ее последующей регистрации проведены две телеконференции с участием экспертов высокого уровня.
"На сегодняшний момент специалисты Беларуси и России наладили активное взаимодействие по данному вопросу. Так, белорусской стороной уже определены клинические базы для проведения клиниспытаний. В настоящее время уточняются технические вопросы, связанные с их проведением с учетом национальных и международных требований", - сообщается в Telegram-канале минздрава.
В ведомстве добавили, то в настоящий момент определяются категории и число пациентов.
"По предварительной информации, предоставленной российской стороной, начать клинические испытания планируется в сентябре текущего года. Кроме того, по предложению российской стороны белорусские специалисты прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях Республики Беларусь", - подчеркнули в минздраве республики.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины от коронавируса и будет одной из первых стран, кто получит данный препарат.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
12 августа, 13:36Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19