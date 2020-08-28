https://ria.ru/20200828/vaktsina-1576434950.html

В Минске назвали сроки начала испытаний российской вакцины от COVID-19

Белоруссия по предложению России прорабатывает вопрос производства на своей территории российской вакцины от коронавируса, а ее испытания в республике... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T14:38

2020-08-28T14:38

2020-08-28T14:55

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

белоруссия

общество

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<strong>МИНСК, 28 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> по предложению России прорабатывает вопрос производства на своей территории российской вакцины от коронавируса, а ее испытания в республике планируется начать в сентябре, сообщил минздрав республики.Согласно сообщению минздрава, в рамках выполнения договоренностей между главами двух государств по проведению клинических испытаний российской вакцины от коронавируса и ее последующей регистрации проведены две телеконференции с участием экспертов высокого уровня."На сегодняшний момент специалисты Беларуси и России наладили активное взаимодействие по данному вопросу. Так, белорусской стороной уже определены клинические базы для проведения клиниспытаний. В настоящее время уточняются технические вопросы, связанные с их проведением с учетом национальных и международных требований", - сообщается в <a href="https://t.me/minzdravbelarus/1145" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале минздрава.В ведомстве добавили, то в настоящий момент определяются категории и число пациентов."По предварительной информации, предоставленной российской стороной, начать клинические испытания планируется в сентябре текущего года. Кроме того, по предложению российской стороны белорусские специалисты прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях Республики Беларусь", - подчеркнули в минздраве республики.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины от коронавируса и будет одной из первых стран, кто получит данный препарат.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576350547.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, белоруссия, общество