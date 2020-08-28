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Более десяти стран изучают опыт России для регистрации вакцин от COVID-19
Больше десяти стран — партнеров Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) изучают опыт России для ускоренной регистрации своих вакцин от COVID-19, сообщил... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:18
2020-08-28T14:09
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
технологии
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Больше десяти стран — партнеров Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) изучают опыт России для ускоренной регистрации своих вакцин от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщил гендиректор РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.По его словам, интерес для них представляют "проверенные решения" — например, применение аденовируса человека, как это сделали российские ученые при создании препарата <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Sputnik V</a>.Российская вакцина от коронавирусаВ начале августа <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил все разрешения и был опробован на добровольцах, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Его назвали Sputnik V.Иммунизация, как ожидается, может пройти осенью в два этапа. Такая схема позволит выработать иммунитет на несколько лет. В конце августа министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал поступление вакцины в гражданский оборот.Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве в пяти странах. Пока имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
ВРЕМЕННАЯ регистрация китайской вакцины произошла за полтора месяца ДО российской. Применение вакцины для медицинских работников началось еще ДО регистрации "первой в мире вакцины". Только, в отличие от России, китайцы уже давно опубликовали результаты первых двух фаз испытаний и сейчас идет уже третий месяц третьей фазы. Официально объявлено, что на рынок вакцина сможет поступить только после окончания третьей фазы международных испытаний, т.е. в декабре. И все это ФИНАНСИСТ Дмитриев, упорно проталкивающий недоделанную вакцину, в которую вложил деньги, называет "Китай идет по российскому образцу"?
68
А остальные напугались санкций и будут ждать пока хозяина изобретет свою вакцину и разрешит им покупать ее за очень большие деньги, потому что она демократическая.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, технологии

Более десяти стран изучают опыт России для регистрации вакцин от COVID-19

13:18 28.08.2020 (обновлено: 14:09 28.08.2020)
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© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Больше десяти стран — партнеров Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) изучают опыт России для ускоренной регистрации своих вакцин от COVID-19, сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
По его словам, интерес для них представляют "проверенные решения" — например, применение аденовируса человека, как это сделали российские ученые при создании препарата Sputnik V.

"Регистрация в Китае вакцины Sinovac от коронавирусной инфекции по ускоренной процедуре для случаев чрезвычайной ситуации (emergency use) показывает, что многие страны идут по пути России в этом вопросе. Китай начинает защищать своих врачей и учителей по российскому образцу, предоставляя вакцину для групп высокого риска".

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-201
Кирилл Дмитриев
глава РФПИ

Российская вакцина от коронавируса

В начале августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил все разрешения и был опробован на добровольцах, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Его назвали Sputnik V.
Иммунизация, как ожидается, может пройти осенью в два этапа. Такая схема позволит выработать иммунитет на несколько лет. В конце августа министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал поступление вакцины в гражданский оборот.
Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве в пяти странах. Пока имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
15112920429
Обсудить 15
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийТехнологии
Популярные комментарии
ВРЕМЕННАЯ регистрация китайской вакцины произошла за полтора месяца ДО российской. Применение вакцины для медицинских работников началось еще ДО регистрации "первой в мире вакцины". Только, в отличие от России, китайцы уже давно опубликовали результаты первых двух фаз испытаний и сейчас идет уже третий месяц третьей фазы. Официально объявлено, что на рынок вакцина сможет поступить только после окончания третьей фазы международных испытаний, т.е. в декабре. И все это ФИНАНСИСТ Дмитриев, упорно проталкивающий недоделанную вакцину, в которую вложил деньги, называет "Китай идет по российскому образцу"?
28 августа, 16:35
ПсПониматель сложного
35010032
А остальные напугались санкций и будут ждать пока хозяина изобретет свою вакцину и разрешит им покупать ее за очень большие деньги, потому что она демократическая.
28 августа, 14:11
НПНик Плутошка
2471108
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