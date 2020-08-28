https://ria.ru/20200828/vaktsina-1576428097.html

Более десяти стран изучают опыт России для регистрации вакцин от COVID-19

Больше десяти стран — партнеров Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) изучают опыт России для ускоренной регистрации своих вакцин от COVID-19, сообщил... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:18

2020-08-28T13:18

2020-08-28T14:09

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

технологии

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Больше десяти стран — партнеров Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) изучают опыт России для ускоренной регистрации своих вакцин от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщил гендиректор РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.По его словам, интерес для них представляют "проверенные решения" — например, применение аденовируса человека, как это сделали российские ученые при создании препарата <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Sputnik V</a>.Российская вакцина от коронавирусаВ начале августа <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил все разрешения и был опробован на добровольцах, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Его назвали Sputnik V.Иммунизация, как ожидается, может пройти осенью в два этапа. Такая схема позволит выработать иммунитет на несколько лет. В конце августа министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал поступление вакцины в гражданский оборот.Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве в пяти странах. Пока имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Пониматель сложного ВРЕМЕННАЯ регистрация китайской вакцины произошла за полтора месяца ДО российской. Применение вакцины для медицинских работников началось еще ДО регистрации "первой в мире вакцины". Только, в отличие от России, китайцы уже давно опубликовали результаты первых двух фаз испытаний и сейчас идет уже третий месяц третьей фазы. Официально объявлено, что на рынок вакцина сможет поступить только после окончания третьей фазы международных испытаний, т.е. в декабре. И все это ФИНАНСИСТ Дмитриев, упорно проталкивающий недоделанную вакцину, в которую вложил деньги, называет "Китай идет по российскому образцу"? 68

Ник Плутошка А остальные напугались санкций и будут ждать пока хозяина изобретет свою вакцину и разрешит им покупать ее за очень большие деньги, потому что она демократическая. 41

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, технологии