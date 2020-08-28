https://ria.ru/20200828/uman-1576444209.html

Мэр Умани обвинил Киев в сложившейся ситуации с хасидами

Мэр Умани Черкасской области Александр Цебрий обвинил Киев в сложившейся ситуации с конфликтом жителей города и прибывших хасидов. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T17:01

2020-08-28T17:01

2020-08-28T17:04

денис шмыгаль

мвд украины

умань

киев

израиль

украина

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<strong>КИЕВ, 28 авг - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="https://ria.ru/location_Uman" target="_blank">Умани</a> Черкасской области Александр Цебрий обвинил <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> в сложившейся ситуации с конфликтом жителей города и прибывших хасидов.Ранее жители Умани устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса. Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение равноправия граждан" после конфликта."Что касается сложившейся ситуации, то (к ней привело - ред.) именно бездействие центральных властей, к которым я обращался на протяжении последнего полугода, относительно того, что уманчане крайне обеспокоены ситуацией, которая может сложиться в период празднования Рош ха-Шана, поскольку они переживают за здоровье и жизни своих близких", - сказал Цебрий в эфире телеканала <a href="https://24tv.ua/ru/potasovka-mestnyh-hasidami-mjer-umani-prokommentiroval-novosti-izrailja_n1404065" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Украина 24"</a>.По словам мэра, он провел опрос жителей города, и 94% из них высказались против приезда хасидов в текущем году из-за эпидемиологической ситуации. Он добавил, что также "категорически против въезда людей из красной зоны". Однако, иностранцы, которые уже прибыли в город, по его словам, должны, по меньшей мере, пройти обязательное ПЦР-тестирование, чтобы "не подвергать опасности 100-тысячный город"."Но почему-то государство затянуло с решением этого вопроса. Аж за две недели до самого празднования Рош ха-Шана прислушались к тому, что я говорил, и приняли соответствующее решение. Спасибо им хотя бы за это… Если бы государство взяло на себя ответственность и еще два месяца назад были бы прозрачные правила игры, было бы соответствующее решение, руководствуясь даже тем, что государство <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a> категорически против празднования Рош ха-Шана, и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> бы сообщила, что мы не будем пускать иностранцев,… не было бы паломников, которые заехали на территорию Украины и не сложилась бы такая ситуация", - добавил он.Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a> заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позже карантин был продлен до ноября, также кабмин ограничил въезд в страну для иностранцев, за исключением ряда категорий, до 28 сентября.Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. Рош ха-Шана в этом году выпадает на 18-20 сентября. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19. Министр кабмина Олег Немчинов сообщил, что ожидается прибытие в Умань от 5 до 10 тысяч хасидов, власти Украины и Израиля обеспокоены массовым паломничеством в связи с пандемией коронавируса. Ранее пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> сообщила, что украинский кабмин решил ограничить иностранцам посещение города Умань.

https://ria.ru/20200828/uman-1576430011.html

https://ria.ru/20200817/1575904826.html

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умань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис шмыгаль, мвд украины, умань, киев, израиль, украина, в мире