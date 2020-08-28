https://ria.ru/20200828/uman-1576430011.html

Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами

Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:39

2020-08-28T13:39

2020-08-28T13:39

денис шмыгаль

сергей алексеев

мвд украины

черкасская область

израиль

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 28 авг - РИА Новости.</strong> Жители Умани в <a href="http://ria.ru/location_Cherkasy_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Черкасской области</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета <a href="http://ria.ru/person_SergejjAlekseev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Алексеев</a>.Так, на видео, опубликованном на странице в Facebook, видно, как местные не пропускают хасидов разъехаться к месту временного обитания. Люди вызвали полицию, однако правоохранители, прибыв на место, лишь следили, чтобы между местными и паломниками не было конфликтов.Жители Умани утверждают, что их протест спровоцирован тем, что паломники планировали поселиться в незаконно построенном здании.Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a> заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позже карантин был продлен до ноября, также кабмин ограничил въезд в страну для иностранцев, за исключением ряда категорий, до 28 сентября.Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. Празднование Рош ха-Шана в этом году проходит с 23 сентября по 4 октября. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19. Министр кабмина Олег Немчинов сообщил, что ожидается прибытие в Умань от 5 до 10 тысяч хасидов, власти Украины и <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> обеспокоены массовым паломничеством в связи с пандемией коронавируса. Ранее пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> сообщила, что украинский кабмин решил ограничить иностранцам посещение города Умань.

https://ria.ru/20200817/1575904826.html

https://ria.ru/20200730/1575143180.html

Игорь Земский Нет ли в этом событии скрытого антисемитизма? 14

kotofej Почему же скрытого- он открытый, как он и есть... 14

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черкасская область

израиль

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис шмыгаль, сергей алексеев, мвд украины, черкасская область, израиль, украина, в мире