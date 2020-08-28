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Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами
Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:39
2020-08-28T13:39
денис шмыгаль
сергей алексеев
мвд украины
черкасская область
израиль
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 28 авг - РИА Новости.</strong> Жители Умани в <a href="http://ria.ru/location_Cherkasy_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Черкасской области</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета <a href="http://ria.ru/person_SergejjAlekseev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Алексеев</a>.Так, на видео, опубликованном на странице в Facebook, видно, как местные не пропускают хасидов разъехаться к месту временного обитания. Люди вызвали полицию, однако правоохранители, прибыв на место, лишь следили, чтобы между местными и паломниками не было конфликтов.Жители Умани утверждают, что их протест спровоцирован тем, что паломники планировали поселиться в незаконно построенном здании.Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a> заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позже карантин был продлен до ноября, также кабмин ограничил въезд в страну для иностранцев, за исключением ряда категорий, до 28 сентября.Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. Празднование Рош ха-Шана в этом году проходит с 23 сентября по 4 октября. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19. Министр кабмина Олег Немчинов сообщил, что ожидается прибытие в Умань от 5 до 10 тысяч хасидов, власти Украины и <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> обеспокоены массовым паломничеством в связи с пандемией коронавируса. Ранее пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> сообщила, что украинский кабмин решил ограничить иностранцам посещение города Умань.
https://ria.ru/20200817/1575904826.html
https://ria.ru/20200730/1575143180.html
Нет ли в этом событии скрытого антисемитизма?
14
Почему же скрытого- он открытый, как он и есть...
14
2
черкасская область
израиль
украина
РИА Новости
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денис шмыгаль, сергей алексеев, мвд украины, черкасская область, израиль, украина, в мире

Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами

13:39 28.08.2020
12121
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПаломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета Сергей Алексеев.
Так, на видео, опубликованном на странице в Facebook, видно, как местные не пропускают хасидов разъехаться к месту временного обитания. Люди вызвали полицию, однако правоохранители, прибыв на место, лишь следили, чтобы между местными и паломниками не было конфликтов.
Паломники во время празднования еврейского нового года в городе Умань на Украине
17 августа, 17:26Распространение нового коронавируса
Мэр Умани приехал с палаткой к офису Зеленского из-за хасидов
Жители Умани утверждают, что их протест спровоцирован тем, что паломники планировали поселиться в незаконно построенном здании.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позже карантин был продлен до ноября, также кабмин ограничил въезд в страну для иностранцев, за исключением ряда категорий, до 28 сентября.
Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. Празднование Рош ха-Шана в этом году проходит с 23 сентября по 4 октября. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19. Министр кабмина Олег Немчинов сообщил, что ожидается прибытие в Умань от 5 до 10 тысяч хасидов, власти Украины и Израиля обеспокоены массовым паломничеством в связи с пандемией коронавируса. Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что украинский кабмин решил ограничить иностранцам посещение города Умань.
Празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани
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217610575
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Денис ШмыгальСергей АлексеевМВД УкраиныЧеркасская областьИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нет ли в этом событии скрытого антисемитизма?
28 августа, 14:00
ИЗИгорь Земский
1112000
Почему же скрытого- он открытый, как он и есть...
28 августа, 14:09
kkotofej
830003
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