https://ria.ru/20200828/ukraina-1576412992.html

Киев не видит оснований для полного разрыва отношений с Белоруссией

Киев не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений с Белоруссией, заявил в пятницу на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:26

2020-08-28T10:26

2020-08-28T10:45

светлана тихановская

дмитрий кулеба

александр лукашенко

минск

украина

протесты в белоруссии

мид украины

белоруссия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150916/39/1509163961_21:0:1017:560_1400x0_80_0_0_2e7221bf5c34566cee72aac7af61b125.jpg

<strong>КИЕВ, 28 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>, заявил в пятницу на брифинге глава МИД Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a>.Ранее Кулеба заявил, что Киев поставил на паузу все процессы и контакты с <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a>, возобновит их после того, как убедится, что это не нанесет стране репутационных потерь. В середине августа <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> отозвал своего посла <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kizim/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Кизима</a> из Минска для консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией."Для разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований сейчас, поэтому мы, безусловно, не планируем идти на этот шаг сейчас", - сказал Кулеба. Трансляция велась на странице МИД в Facebook.Он не исключил, что посол <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> вернется в Белоруссию после консультаций и принятия решений, на основе которых будут развиваться отношения Киева и Минска. Кулеба добавил, что на паузе находятся только двухсторонние встречи с белорусской стороной.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576404876.html

https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576220326.html

2

минск

украина

белоруссия

киев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, дмитрий кулеба, александр лукашенко, минск, украина, мид украины, белоруссия, киев, в мире