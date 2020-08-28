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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/ukraina-1576412992.html
Киев не видит оснований для полного разрыва отношений с Белоруссией
Киев не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений с Белоруссией, заявил в пятницу на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:26
2020-08-28T10:45
светлана тихановская
дмитрий кулеба
александр лукашенко
минск
украина
протесты в белоруссии
мид украины
белоруссия
киев
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<strong>КИЕВ, 28 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>, заявил в пятницу на брифинге глава МИД Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a>.Ранее Кулеба заявил, что Киев поставил на паузу все процессы и контакты с <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a>, возобновит их после того, как убедится, что это не нанесет стране репутационных потерь. В середине августа <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> отозвал своего посла <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kizim/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Кизима</a> из Минска для консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией."Для разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований сейчас, поэтому мы, безусловно, не планируем идти на этот шаг сейчас", - сказал Кулеба. Трансляция велась на странице МИД в Facebook.Он не исключил, что посол <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> вернется в Белоруссию после консультаций и принятия решений, на основе которых будут развиваться отношения Киева и Минска. Кулеба добавил, что на паузе находятся только двухсторонние встречи с белорусской стороной.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576404876.html
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576220326.html
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светлана тихановская, дмитрий кулеба, александр лукашенко, минск, украина, мид украины, белоруссия, киев, в мире

Киев не видит оснований для полного разрыва отношений с Белоруссией

10:26 28.08.2020 (обновлено: 10:45 28.08.2020)
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© Фото : Посольство України в Республіці БілорусьЗдание посольства Украины в Минске
Здание посольства Украины в Минске
© Фото : Посольство України в Республіці Білорусь
Здание посольства Украины в Минске. Архивное фото
КИЕВ, 28 авг – РИА Новости. Киев не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений с Белоруссией, заявил в пятницу на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее Кулеба заявил, что Киев поставил на паузу все процессы и контакты с Минском, возобновит их после того, как убедится, что это не нанесет стране репутационных потерь. В середине августа МИД Украины отозвал своего посла Игоря Кизима из Минска для консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией.
Город Минск
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Глава МИД Украины сообщил о приостановке всех контактов с Белоруссией
"Для разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований сейчас, поэтому мы, безусловно, не планируем идти на этот шаг сейчас", - сказал Кулеба. Трансляция велась на странице МИД в Facebook.
Он не исключил, что посол Украины вернется в Белоруссию после консультаций и принятия решений, на основе которых будут развиваться отношения Киева и Минска. Кулеба добавил, что на паузе находятся только двухсторонние встречи с белорусской стороной.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяДмитрий КулебаАлександр ЛукашенкоМинскУкраинаМИД УкраиныБелоруссияКиевВ мире
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