https://ria.ru/20200828/ucheniya-1576415894.html

Россия привлекла более 50 кораблей и судов к учениям в Арктике

Россия привлекла более 50 кораблей и судов, а также более 40 летательных аппаратов к учениям с ракетными стрельбами в Арктике, сообщил главнокомандующий... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T11:08

2020-08-28T11:08

2020-08-28T11:08

николай евменов

чукотка

арктика

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.</strong> Россия привлекла более 50 кораблей и судов, а также более 40 летательных аппаратов к учениям с ракетными стрельбами в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a>, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Evmenov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Евменов</a>."Задействовано больше 50 боевых кораблей и судов, авиация - порядка 40 воздушных судов", - сказал он.Евменов напомнил, что ранее корабли провели ракетные стрельбы. По его словам, надводные корабли, подводные лодки и авиация вместе работали по "единой сложной цели". Качеством выполненного упражнения главком остался доволен."Теперь мы осваиваем арктические рубежи, основная направленность учений приходится именно на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотку</a>. Именно со стороны Тихого океана, и со стороны Северного Ледовитого океана. Российский сектор Арктики находится под контролем российских вооруженных сил, и для экономического развития этого региона здесь наращиваются наши силы", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20200503/1570929930.html

https://ria.ru/20200828/podlodka-1576407155.html

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чукотка

арктика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай евменов, чукотка, арктика, безопасность, в мире