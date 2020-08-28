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Россия привлекла более 50 кораблей и судов к учениям в Арктике
Россия привлекла более 50 кораблей и судов, а также более 40 летательных аппаратов к учениям с ракетными стрельбами в Арктике, сообщил главнокомандующий... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:08
2020-08-28T11:08
николай евменов
чукотка
арктика
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.</strong> Россия привлекла более 50 кораблей и судов, а также более 40 летательных аппаратов к учениям с ракетными стрельбами в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a>, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Evmenov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Евменов</a>."Задействовано больше 50 боевых кораблей и судов, авиация - порядка 40 воздушных судов", - сказал он.Евменов напомнил, что ранее корабли провели ракетные стрельбы. По его словам, надводные корабли, подводные лодки и авиация вместе работали по "единой сложной цели". Качеством выполненного упражнения главком остался доволен."Теперь мы осваиваем арктические рубежи, основная направленность учений приходится именно на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотку</a>. Именно со стороны Тихого океана, и со стороны Северного Ледовитого океана. Российский сектор Арктики находится под контролем российских вооруженных сил, и для экономического развития этого региона здесь наращиваются наши силы", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20200503/1570929930.html
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николай евменов, чукотка, арктика, безопасность, в мире

Россия привлекла более 50 кораблей и судов к учениям в Арктике

11:08 28.08.2020
289
© Фото : Минобороны РоссииУчения Северного флота в Арктике
Учения Северного флота в Арктике
© Фото : Минобороны России
Учения Северного флота в Арктике. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Россия привлекла более 50 кораблей и судов, а также более 40 летательных аппаратов к учениям с ракетными стрельбами в Арктике, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов.
"Задействовано больше 50 боевых кораблей и судов, авиация - порядка 40 воздушных судов", - сказал он.
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Евменов напомнил, что ранее корабли провели ракетные стрельбы. По его словам, надводные корабли, подводные лодки и авиация вместе работали по "единой сложной цели". Качеством выполненного упражнения главком остался доволен.
"Теперь мы осваиваем арктические рубежи, основная направленность учений приходится именно на Чукотку. Именно со стороны Тихого океана, и со стороны Северного Ледовитого океана. Российский сектор Арктики находится под контролем российских вооруженных сил, и для экономического развития этого региона здесь наращиваются наши силы", - добавил он.
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Николай ЕвменовЧукоткаАрктикаБезопасностьВ мире
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