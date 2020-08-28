https://ria.ru/20200828/ucheniya-1576415894.html
Россия привлекла более 50 кораблей и судов к учениям в Арктике
Россия привлекла более 50 кораблей и судов, а также более 40 летательных аппаратов к учениям с ракетными стрельбами в Арктике, сообщил главнокомандующий... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:08
2020-08-28T11:08
2020-08-28T11:08
николай евменов
чукотка
арктика
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150541/53/1505415350_0:156:1500:1000_1400x0_80_0_0_93e57f299423aa53fe150c307d8e9e89.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.</strong> Россия привлекла более 50 кораблей и судов, а также более 40 летательных аппаратов к учениям с ракетными стрельбами в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a>, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Evmenov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Евменов</a>."Задействовано больше 50 боевых кораблей и судов, авиация - порядка 40 воздушных судов", - сказал он.Евменов напомнил, что ранее корабли провели ракетные стрельбы. По его словам, надводные корабли, подводные лодки и авиация вместе работали по "единой сложной цели". Качеством выполненного упражнения главком остался доволен."Теперь мы осваиваем арктические рубежи, основная направленность учений приходится именно на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотку</a>. Именно со стороны Тихого океана, и со стороны Северного Ледовитого океана. Российский сектор Арктики находится под контролем российских вооруженных сил, и для экономического развития этого региона здесь наращиваются наши силы", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20200503/1570929930.html
https://ria.ru/20200828/podlodka-1576407155.html
1
чукотка
арктика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150541/53/1505415350_167:0:1500:1000_1400x0_80_0_0_646a47284b879877a4e992cce7d298f5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай евменов, чукотка, арктика, безопасность, в мире