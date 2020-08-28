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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200828/uchastki-1576423221.html
Почти 370 га земли передано в муниципальную собственность Подмосковья
Порядка 370 гектаров земли передано в муниципальную собственность Московской области с начала 2020 года для обеспечения участками многодетных семей, сообщили... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:32
2020-08-28T12:32
новости подмосковья
обеспечение земельными участками многодетных семей
земельные участки
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. </strong>Порядка 370 гектаров земли передано в муниципальную собственность <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> с начала 2020 года для обеспечения участками многодетных семей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства имущественных отношений региона.Согласно данным пресс-службы, с начала действия областного закона об обеспечении многодетных семей земельными участками землю получили порядка 27,2 тысячи семей с тремя и более детьми."С начала 2020 года в муниципальную собственность переданы более 368 гектаров земли. Свыше 38,5 гектаров - в <a href="http://ria.ru/location_Krasnoznamensk/" target="_blank" data-auto="true">Краснознаменске</a>, 29,6 гектара – в <a href="http://ria.ru/location_Podolsk/" target="_blank" data-auto="true">Подольске</a> и 22,2 гектара в <a href="http://ria.ru/location_ZHukovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Жуковском</a>. После оформления, межевания и постановки на кадастровый учет, это позволит обеспечить землей более 2600 многодетных семей", - привели в пресс-службе слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
https://ria.ru/20200709/1574127208.html
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обеспечение земельными участками многодетных семей, земельные участки, московская область (подмосковье)

Почти 370 га земли передано в муниципальную собственность Подмосковья

12:32 28.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Порядка 370 гектаров земли передано в муниципальную собственность Московской области с начала 2020 года для обеспечения участками многодетных семей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства имущественных отношений региона.
Согласно данным пресс-службы, с начала действия областного закона об обеспечении многодетных семей земельными участками землю получили порядка 27,2 тысячи семей с тремя и более детьми.
"С начала 2020 года в муниципальную собственность переданы более 368 гектаров земли. Свыше 38,5 гектаров - в Краснознаменске, 29,6 гектара – в Подольске и 22,2 гектара в Жуковском. После оформления, межевания и постановки на кадастровый учет, это позволит обеспечить землей более 2600 многодетных семей", - привели в пресс-службе слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
документы, бумаги, земля, земельный участок, коттедж, поселок, загородка
9 июля, 17:09Новости Подмосковья
Порядка 370 многодетных семей Подмосковья получили земельные участки
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Новости ПодмосковьяОбеспечение земельными участками многодетных семейЗемельные участкиМосковская область (Подмосковье)
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