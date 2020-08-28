https://ria.ru/20200828/uchastki-1576423221.html

Почти 370 га земли передано в муниципальную собственность Подмосковья

Порядка 370 гектаров земли передано в муниципальную собственность Московской области с начала 2020 года для обеспечения участками многодетных семей, сообщили... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:32

2020-08-28T12:32

2020-08-28T12:32

новости подмосковья

обеспечение земельными участками многодетных семей

земельные участки

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573675666_0:228:2832:1821_1400x0_80_0_0_43feb52eb050e3261cb0cc755b657852.jpg

<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. </strong>Порядка 370 гектаров земли передано в муниципальную собственность <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> с начала 2020 года для обеспечения участками многодетных семей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства имущественных отношений региона.Согласно данным пресс-службы, с начала действия областного закона об обеспечении многодетных семей земельными участками землю получили порядка 27,2 тысячи семей с тремя и более детьми."С начала 2020 года в муниципальную собственность переданы более 368 гектаров земли. Свыше 38,5 гектаров - в <a href="http://ria.ru/location_Krasnoznamensk/" target="_blank" data-auto="true">Краснознаменске</a>, 29,6 гектара – в <a href="http://ria.ru/location_Podolsk/" target="_blank" data-auto="true">Подольске</a> и 22,2 гектара в <a href="http://ria.ru/location_ZHukovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Жуковском</a>. После оформления, межевания и постановки на кадастровый учет, это позволит обеспечить землей более 2600 многодетных семей", - привели в пресс-службе слова главы ведомства Натальи Адигамовой.

https://ria.ru/20200709/1574127208.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обеспечение земельными участками многодетных семей, земельные участки, московская область (подмосковье)