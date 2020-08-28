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Туризм
https://ria.ru/20200828/turtsiya-1576425885.html
Турагенты рассказали, на что путешественники жалуются в Турции
РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T15:49
2020-08-28T17:16
коронавирус covid-19
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турция
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Представители турагентств рассказали о впечатлениях своих клиентов, которые вернулись с курортов Турции в августе, <a href="https://www.tourdom.ru/news/turisty-stesnyayutsya-prosit-olivki-v-otelyakh-turtsii.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru.Отзывы в целом положительные: "Нареканий не было", "Все вернулись довольными" или "Изменений практически не заметили".Но в компаниях отмечают, что некоторые моменты портят общую картину. В первую очередь они связаны с новыми правилами поведения в ресторанах. "В основном в ресторане еду накладывает повар. Это не очень удобно. Например, я беру маслины: три таких, три других и три еще каких-нибудь. А когда у тебя очередь за спиной с протянутыми тарелками, просишь положить что-нибудь одно. Мелочь, а вот отпечаток откладывается", — комментирует Регина Крымова, руководитель тульского турагентства, которая сама сейчас отдыхает в Турции.Кроме того, по ее наблюдениям, в гостинице не хватает персонала, не все процессы отлажены. "Прилетели 17 августа. Первый день мы вообще были в шоке: лежаков на всех не хватало, давно такого не видели. Сейчас их больше — визуально все нормы социального дистанцирования на пляже соблюдены", — добавляет она.Сотрудница другой компании рассказала, что туристов три часа не заселяли, а затем дали неубранный номер, где все было разбросано. "Потом все разрешилось, их поселили в хорошую комнату и предложили бесплатную экскурсию", — уточнила она.Директор московского турагентства Наталья Котельникова, чьи клиенты успели вернуться из нескольких отелей, обращает внимание на главное изменение в турецком отдыхе, связанное со шведским столом. "Очереди есть, но люди как-то приспособились: или приходили к самому открытию ресторана, или, наоборот, ближе к концу", — комментирует эксперт. Также она отмечает, что в отелях, в частности в ресторанах, все стало стерильно: "Все вилочки, ложечки в бумажных пакетиках, дают индивидуально. Салфетки все выбрасываются — теперь нет этих общих скатертей".Многие путешественники, по словам турагентов, говорят, что им очень жалко персонал, который в жару вынужден ходить в масках и защитных экранах на лицах.
https://ria.ru/20200826/antalya-1576333463.html
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коронавирус covid-19, впечатления - туризм, отдых, туризм, туристы, новости - туризм, турция

Турагенты рассказали, на что путешественники жалуются в Турции

15:49 28.08.2020 (обновлено: 17:16 28.08.2020)
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© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из РФ прибыли на курорты Турции
Первые туристы из РФ прибыли на курорты Турции
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Представители турагентств рассказали о впечатлениях своих клиентов, которые вернулись с курортов Турции в августе, сообщает TourDom.ru.
Отзывы в целом положительные: "Нареканий не было", "Все вернулись довольными" или "Изменений практически не заметили".
Но в компаниях отмечают, что некоторые моменты портят общую картину. В первую очередь они связаны с новыми правилами поведения в ресторанах. "В основном в ресторане еду накладывает повар. Это не очень удобно. Например, я беру маслины: три таких, три других и три еще каких-нибудь. А когда у тебя очередь за спиной с протянутыми тарелками, просишь положить что-нибудь одно. Мелочь, а вот отпечаток откладывается", — комментирует Регина Крымова, руководитель тульского турагентства, которая сама сейчас отдыхает в Турции.
Кроме того, по ее наблюдениям, в гостинице не хватает персонала, не все процессы отлажены. "Прилетели 17 августа. Первый день мы вообще были в шоке: лежаков на всех не хватало, давно такого не видели. Сейчас их больше — визуально все нормы социального дистанцирования на пляже соблюдены", — добавляет она.
Сотрудница другой компании рассказала, что туристов три часа не заселяли, а затем дали неубранный номер, где все было разбросано. "Потом все разрешилось, их поселили в хорошую комнату и предложили бесплатную экскурсию", — уточнила она.
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Директор московского турагентства Наталья Котельникова, чьи клиенты успели вернуться из нескольких отелей, обращает внимание на главное изменение в турецком отдыхе, связанное со шведским столом. "Очереди есть, но люди как-то приспособились: или приходили к самому открытию ресторана, или, наоборот, ближе к концу", — комментирует эксперт. Также она отмечает, что в отелях, в частности в ресторанах, все стало стерильно: "Все вилочки, ложечки в бумажных пакетиках, дают индивидуально. Салфетки все выбрасываются — теперь нет этих общих скатертей".
Многие путешественники, по словам турагентов, говорят, что им очень жалко персонал, который в жару вынужден ходить в масках и защитных экранах на лицах.
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