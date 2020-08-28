https://ria.ru/20200828/turfirma-1576444265.html
АТОР назвала сумму ущерба от ухода с рынка туркомпании "Санвэй"
Представители туристического бизнеса считают, что после ухода с рынка компании "Санвэй" объем ущерба может составить 100-200 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T17:29
2020-08-28T17:29
2020-08-28T17:29
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Представители туристического бизнеса считают, что после ухода с рынка компании "Санвэй" объем ущерба может составить 100-200 миллионов рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Компания "Санвэй" (центр бронирования, работавший под брендами "Клео Тур", "Тур-Бокс", группа компаний Vista) ранее сообщила о прекращении своей деятельности из-за пандемии, при этом компания закрыла доступ к личным кабинетам агентств.Как сообщили в ассоциации, участники рынка отмечают, что крупные туроператоры ранее прерывали сотрудничество с компанией из-за нарушения сроков платежей."Клео Тур" вела свою деятельность в основном на Урале, поэтому пострадавшими стали турагенты и туристы Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Челябинска."В "Санвэй" предлагают аннулировать все туры (заявки, заказы, бронирования) с датами начала тура начиная с 29 августа 2020 года и далее. Пока до конца неясно, какой была глубина бронирований, но, как сообщают турагенты, она достигала конца 2020 года – начала 2021 года. При этом туры бронировались и оплачивались туристами еще зимой этого года", — заявили в АТОР. Там обратили внимание, что компания не сообщает о количестве путевок, которые не полностью оплачены туроператорам, отмечая лишь, что "имеется существенный объем подтвержденных бронирований/туров, которые состоятся в срок".
https://ria.ru/20200828/turfirma-1576442340.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Представители туристического бизнеса считают, что после ухода с рынка компании "Санвэй" объем ущерба может составить 100-200 миллионов рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Компания "Санвэй" (центр бронирования, работавший под брендами "Клео Тур", "Тур-Бокс", группа компаний Vista) ранее сообщила о прекращении своей деятельности из-за пандемии, при этом компания закрыла доступ к личным кабинетам агентств.
"На сайте поясняется, что причиной ухода с рынка компании стала "пандемия коронавируса и вынужденная стагнация". Компания работала на рынке в качестве центра бронирования, выступая посредником между туроператорами и агентами. Функцией "Клео Тур" была передача денежных средств от турагентов к туроператорам", — пояснили в АТОР.
Как сообщили в ассоциации, участники рынка отмечают, что крупные туроператоры ранее прерывали сотрудничество с компанией из-за нарушения сроков платежей.
"Агенты говорят в соцсетях, что речь идет об общих потерях в размере не менее 500 миллионов рублей. Другие представители розницы считают, что масштабы краха "Клео Тур" не станут потрясением для рынка. Если верить оптимистичным оценкам, то в случае с "Санвэй", предварительно, речь может идти о сумме ущерба в 100-200 миллионов рублей, но эти цифры необходимо уточнять по мере поступления новой информации", — считают в АТОР.
"Клео Тур" вела свою деятельность в основном на Урале, поэтому пострадавшими стали турагенты и туристы Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Челябинска.
"В "Санвэй" предлагают аннулировать все туры (заявки, заказы, бронирования) с датами начала тура начиная с 29 августа 2020 года и далее. Пока до конца неясно, какой была глубина бронирований, но, как сообщают турагенты, она достигала конца 2020 года – начала 2021 года. При этом туры бронировались и оплачивались туристами еще зимой этого года", — заявили в АТОР.
Там обратили внимание, что компания не сообщает о количестве путевок, которые не полностью оплачены туроператорам, отмечая лишь, что "имеется существенный объем подтвержденных бронирований/туров, которые состоятся в срок".