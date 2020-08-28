https://ria.ru/20200828/turfirma-1576442340.html

Туристическая компания "Санвэй" объявила о прекращении деятельности

Туристическая компания "Санвэй", известная также как "Клео Тур" и система поиска туров "Тур-бокс", объявила о прекращении работы. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T17:01

2020-08-28T17:01

2020-08-28T17:22

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Туристическая компания "Санвэй", известная также как "Клео Тур" и система поиска туров "Тур-бокс", объявила о прекращении работы."ООО "САНВЭЙ", с большим сожалением, настоящим уведомляет Вас о прекращении операционной деятельности организации и расторжении всех договоров-оферт и субагентских соглашений-оферт", — говорится в сообщении на сайте компании.Поясняется, что решение является вынужденной мерой из-за ситуации на рынке в условиях пандемии.Компания попросила заказчиков, турагентства и партнеров не принимать "импульсивных и необдуманных решений", так как там считают, что общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату, и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами.Пока клиентам и агентствам предлагается аннулировать все туры с датами начала 29 августа и далее."Обращаем ваше внимание, что имеется существенный объем подтвержденных туров, которые состоятся в срок", — указывается в сообщении. Компания просит для уточнения информации о них самостоятельно обратиться непосредственно к туроператору, сформировавшему соответствующий продукт.

https://ria.ru/20200710/1574163442.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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