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Туризм
https://ria.ru/20200828/turfirma-1576442340.html
Туристическая компания "Санвэй" объявила о прекращении деятельности
Туристическая компания "Санвэй", известная также как "Клео Тур" и система поиска туров "Тур-бокс", объявила о прекращении работы. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T17:01
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туристы
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Туристическая компания "Санвэй", известная также как "Клео Тур" и система поиска туров "Тур-бокс", объявила о прекращении работы."ООО "САНВЭЙ", с большим сожалением, настоящим уведомляет Вас о прекращении операционной деятельности организации и расторжении всех договоров-оферт и субагентских соглашений-оферт", — говорится в сообщении на сайте компании.Поясняется, что решение является вынужденной мерой из-за ситуации на рынке в условиях пандемии.Компания попросила заказчиков, турагентства и партнеров не принимать "импульсивных и необдуманных решений", так как там считают, что общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату, и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами.Пока клиентам и агентствам предлагается аннулировать все туры с датами начала 29 августа и далее."Обращаем ваше внимание, что имеется существенный объем подтвержденных туров, которые состоятся в срок", — указывается в сообщении. Компания просит для уточнения информации о них самостоятельно обратиться непосредственно к туроператору, сформировавшему соответствующий продукт.
https://ria.ru/20200710/1574163442.html
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туризм, туристы, новости - туризм

Туристическая компания "Санвэй" объявила о прекращении деятельности

17:01 28.08.2020 (обновлено: 17:22 28.08.2020)
3809
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТурфирма
Турфирма
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Туристическая компания "Санвэй", известная также как "Клео Тур" и система поиска туров "Тур-бокс", объявила о прекращении работы.
"ООО "САНВЭЙ", с большим сожалением, настоящим уведомляет Вас о прекращении операционной деятельности организации и расторжении всех договоров-оферт и субагентских соглашений-оферт", — говорится в сообщении на сайте компании.
Поясняется, что решение является вынужденной мерой из-за ситуации на рынке в условиях пандемии.
Компания попросила заказчиков, турагентства и партнеров не принимать "импульсивных и необдуманных решений", так как там считают, что общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату, и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами.
Пока клиентам и агентствам предлагается аннулировать все туры с датами начала 29 августа и далее.
"Обращаем ваше внимание, что имеется существенный объем подтвержденных туров, которые состоятся в срок", — указывается в сообщении. Компания просит для уточнения информации о них самостоятельно обратиться непосредственно к туроператору, сформировавшему соответствующий продукт.
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