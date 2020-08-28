https://ria.ru/20200828/tretyakovka-1576418682.html
В Новой Третьяковке завершены работы по ремонту ливневой канализации
В здании Новой Третьяковки на Крымском Валу завершены противоаварийные работы по ремонту ливневой канализации, из-за изношенности которой произошла протечка... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:23
2020-08-28T12:23
2020-08-28T12:23
культура
новости культуры
новая третьяковская галерея
выставки
музеи
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> В здании Новой Третьяковки на Крымском Валу завершены противоаварийные работы по ремонту ливневой канализации, из-за изношенности которой произошла протечка крыши, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи."Концерн "Крост" завершил противоаварийные работы по ремонту ливневой канализации в здании Новой Третьяковки в Москве, из-за которой накануне прошли серьезные протечки в залах музея", - говорится в сообщении пресс-службы.В среду пресс-служба Третьяковской галереи сообщила, что крыша здания на Крымском Валу протекла из-за одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, не выдержав напора сильного дождя. Уточняется, что все выставки экспозиции были временно закрыты, оперативные действия сотрудников позволили максимально быстро демонтировать произведения со стен и избежать угрозы их повреждения.
https://ria.ru/20200827/tretyakovka-1576376036.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, новая третьяковская галерея, выставки, музеи
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В здании Новой Третьяковки на Крымском Валу завершены противоаварийные работы по ремонту ливневой канализации, из-за изношенности которой произошла протечка крыши, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи.
"Концерн "Крост" завершил противоаварийные работы по ремонту ливневой канализации в здании Новой Третьяковки в Москве, из-за которой накануне прошли серьезные протечки в залах музея", - говорится в сообщении пресс-службы.
В среду пресс-служба Третьяковской галереи сообщила, что крыша здания на Крымском Валу протекла из-за одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, не выдержав напора сильного дождя. Уточняется, что все выставки экспозиции были временно закрыты, оперативные действия сотрудников позволили максимально быстро демонтировать произведения со стен и избежать угрозы их повреждения.