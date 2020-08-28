https://ria.ru/20200828/tretyakovka-1576418682.html

В Новой Третьяковке завершены работы по ремонту ливневой канализации

В здании Новой Третьяковки на Крымском Валу завершены противоаварийные работы по ремонту ливневой канализации, из-за изношенности которой произошла протечка... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:23

2020-08-28T12:23

2020-08-28T12:23

культура

новости культуры

новая третьяковская галерея

выставки

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573302381_0:117:3225:1931_1400x0_80_0_0_8f5c8e7669abf82ea4e536ccc792add3.jpg

<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> В здании Новой Третьяковки на Крымском Валу завершены противоаварийные работы по ремонту ливневой канализации, из-за изношенности которой произошла протечка крыши, сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи."Концерн "Крост" завершил противоаварийные работы по ремонту ливневой канализации в здании Новой Третьяковки в Москве, из-за которой накануне прошли серьезные протечки в залах музея", - говорится в сообщении пресс-службы.В среду пресс-служба Третьяковской галереи сообщила, что крыша здания на Крымском Валу протекла из-за одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, не выдержав напора сильного дождя. Уточняется, что все выставки экспозиции были временно закрыты, оперативные действия сотрудников позволили максимально быстро демонтировать произведения со стен и избежать угрозы их повреждения.

https://ria.ru/20200827/tretyakovka-1576376036.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, новая третьяковская галерея, выставки, музеи