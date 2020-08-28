https://ria.ru/20200828/tramp-1576408008.html

Трамп пообещал отправить женщину на Луну и водрузить флаг на Марсе

Президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты первыми отправят женщину-астронавта на Луну и станут первой нацией, которая поднимет свой флаг на... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T06:48

2020-08-28T06:48

2020-08-28T06:48

вашингтон

дональд трамп

марс

наса

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215230_0:321:3070:2048_1400x0_80_0_0_3ce1c4bbb55b7b525a1ab2dbea9ba530.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> пообещал, что Соединенные Штаты первыми отправят женщину-астронавта на Луну и станут первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе.Администрация Трампа объявила о возобновлении лунной программы, которая получила название Artemis. В ее рамках планируется возвращение и постоянное присутствие человека на Луне, что станет этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс. В рамках новой лунной программы <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> разрабатывает идею создания окололунной станции Gateway, с которой в будущем станут осуществляться полеты человека на лунную поверхность и обратно. В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>многократно подчеркивали, что НАСА реализует программу на основе взаимодействия с коммерческими партнерами, а также рассчитывает на международное взаимодействие.

Арсений Новиков Этой женщиной будет Пелоси)))))). Он так от неё избавится..... 18

28

вашингтон

марс

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, дональд трамп, марс, наса, сша, в мире