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Трамп пообещал отправить женщину на Луну и водрузить флаг на Марсе
Президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты первыми отправят женщину-астронавта на Луну и станут первой нацией, которая поднимет свой флаг на... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T06:48
2020-08-28T06:48
вашингтон
дональд трамп
марс
наса
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> пообещал, что Соединенные Штаты первыми отправят женщину-астронавта на Луну и станут первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе.Администрация Трампа объявила о возобновлении лунной программы, которая получила название Artemis. В ее рамках планируется возвращение и постоянное присутствие человека на Луне, что станет этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс. В рамках новой лунной программы <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> разрабатывает идею создания окололунной станции Gateway, с которой в будущем станут осуществляться полеты человека на лунную поверхность и обратно. В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>многократно подчеркивали, что НАСА реализует программу на основе взаимодействия с коммерческими партнерами, а также рассчитывает на международное взаимодействие.
Этой женщиной будет Пелоси)))))). Он так от неё избавится.....
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вашингтон
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вашингтон, дональд трамп, марс, наса, сша, в мире

Трамп пообещал отправить женщину на Луну и водрузить флаг на Марсе

06:48 28.08.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты первыми отправят женщину-астронавта на Луну и станут первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе.

"Мы начнём новую эру американского лидерства в космосе, Америка отправит первую женщину на Луну, а США будет первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе", - сказал Трамп, выступая на съезде Республиканской партии.

Администрация Трампа объявила о возобновлении лунной программы, которая получила название Artemis. В ее рамках планируется возвращение и постоянное присутствие человека на Луне, что станет этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс. В рамках новой лунной программы НАСА разрабатывает идею создания окололунной станции Gateway, с которой в будущем станут осуществляться полеты человека на лунную поверхность и обратно. В США многократно подчеркивали, что НАСА реализует программу на основе взаимодействия с коммерческими партнерами, а также рассчитывает на международное взаимодействие.
11483138
Обсудить 28
ВашингтонДональд ТрампМарсНАСАСШАВ мире
Популярные комментарии
Этой женщиной будет Пелоси)))))). Он так от неё избавится.....
28 августа, 07:08
Арсений Новиков
6120000
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