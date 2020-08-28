https://ria.ru/20200828/tramp-1576408008.html
Трамп пообещал отправить женщину на Луну и водрузить флаг на Марсе
Президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты первыми отправят женщину-астронавта на Луну и станут первой нацией, которая поднимет свой флаг на... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T06:48
2020-08-28T06:48
2020-08-28T06:48
вашингтон
дональд трамп
марс
наса
сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> пообещал, что Соединенные Штаты первыми отправят женщину-астронавта на Луну и станут первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе.Администрация Трампа объявила о возобновлении лунной программы, которая получила название Artemis. В ее рамках планируется возвращение и постоянное присутствие человека на Луне, что станет этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс. В рамках новой лунной программы <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> разрабатывает идею создания окололунной станции Gateway, с которой в будущем станут осуществляться полеты человека на лунную поверхность и обратно. В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>многократно подчеркивали, что НАСА реализует программу на основе взаимодействия с коммерческими партнерами, а также рассчитывает на международное взаимодействие.
Арсений Новиков
Этой женщиной будет Пелоси)))))). Он так от неё избавится.....
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вашингтон
марс
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон, дональд трамп, марс, наса, сша, в мире