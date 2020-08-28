https://ria.ru/20200828/tramp-1576407815.html
Трамп сравнил себя с Линкольном
Президент США Дональд Трамп в программной речи на съезде республиканцев сравнил себя с освободителем рабов Авраамом Линкольном. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T06:06
2020-08-28T06:06
2020-08-28T06:06
дональд трамп
авраам линкольн
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575972738_0:0:2218:1249_1400x0_80_0_0_7a3faf72dd5f9cc61da2d175ffa2f5af.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> в программной речи на съезде республиканцев сравнил себя с освободителем рабов <a href="http://ria.ru/person_Avraam_Linkoln/" target="_blank" data-auto="true">Авраамом Линкольном</a>.По утверждению Трампа, он сделал для афроамериканцев "больше, чем любой президент, начиная с Авраама Линкольна".При Аврааме Линкольне, который был президентом в 1861-1865 годах, в Америке шла гражданская война, в ходе которой было отменено рабство. Линкольн, которого считают одним из величайших президентов в истории <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, был первым президентом-республиканцем.
https://ria.ru/20200828/tramp-1576407458.html
6
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575972738_76:0:2048:1479_1400x0_80_0_0_d51421cd5ba5fe04d6de7b13be057605.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, авраам линкольн, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире