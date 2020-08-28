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Трамп сравнил себя с Линкольном
Президент США Дональд Трамп в программной речи на съезде республиканцев сравнил себя с освободителем рабов Авраамом Линкольном. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T06:06
2020-08-28T06:06
дональд трамп
авраам линкольн
джо байден
вашингтон (город)
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> в программной речи на съезде республиканцев сравнил себя с освободителем рабов <a href="http://ria.ru/person_Avraam_Linkoln/" target="_blank" data-auto="true">Авраамом Линкольном</a>.По утверждению Трампа, он сделал для афроамериканцев "больше, чем любой президент, начиная с Авраама Линкольна".При Аврааме Линкольне, который был президентом в 1861-1865 годах, в Америке шла гражданская война, в ходе которой было отменено рабство. Линкольн, которого считают одним из величайших президентов в истории <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, был первым президентом-республиканцем.
https://ria.ru/20200828/tramp-1576407458.html
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дональд трамп, авраам линкольн, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп сравнил себя с Линкольном

06:06 28.08.2020
1304
© AP Photo / Matt YorkПрезидент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
© AP Photo / Matt York
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в программной речи на съезде республиканцев сравнил себя с освободителем рабов Авраамом Линкольном.
По утверждению Трампа, он сделал для афроамериканцев "больше, чем любой президент, начиная с Авраама Линкольна".

"Я сделал для афроамериканского сообщества больше, чем Джо Байден за 47 лет. Когда я буду переизбран, будет еще лучше", - заверил Трамп.

При Аврааме Линкольне, который был президентом в 1861-1865 годах, в Америке шла гражданская война, в ходе которой было отменено рабство. Линкольн, которого считают одним из величайших президентов в истории США, был первым президентом-республиканцем.
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05:30
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Дональд ТрампАвраам ЛинкольнДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
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