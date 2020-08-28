https://ria.ru/20200828/tramp-1576407815.html

Трамп сравнил себя с Линкольном

Президент США Дональд Трамп в программной речи на съезде республиканцев сравнил себя с освободителем рабов Авраамом Линкольном. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T06:06

2020-08-28T06:06

2020-08-28T06:06

дональд трамп

авраам линкольн

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> в программной речи на съезде республиканцев сравнил себя с освободителем рабов <a href="http://ria.ru/person_Avraam_Linkoln/" target="_blank" data-auto="true">Авраамом Линкольном</a>.По утверждению Трампа, он сделал для афроамериканцев "больше, чем любой президент, начиная с Авраама Линкольна".При Аврааме Линкольне, который был президентом в 1861-1865 годах, в Америке шла гражданская война, в ходе которой было отменено рабство. Линкольн, которого считают одним из величайших президентов в истории <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, был первым президентом-республиканцем.

https://ria.ru/20200828/tramp-1576407458.html

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вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, авраам линкольн, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире