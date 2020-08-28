https://ria.ru/20200828/tramp-1576407525.html
"Не по твитам, а по результатам". Дочь Трампа оценила стиль общения отца
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп призвала на съезде республиканцев судить о ее отце не по твитам, а по результатам. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T05:36
2020-08-28T05:36
2020-08-28T05:36
иванка трамп
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Дочь президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> Иванка Трамп призвала на съезде республиканцев судить о ее отце не по твитам, а по результатам.По ее словам, именно Трамп способен добиваться роста экономики и "сделать Америку великой"."Вашингтон не изменил Дональда Трампа, Дональд Трамп изменил Вашингтон", - заявила Иванка Трамп. По ее словам, люди ненавидят Трампа за то, что он необычно ведет себя, но она любит его за то, что он "настоящий" и "эффективный".По словам Иванки Трамп, Америке нужно, чтобы в Белом доме еще четыре года был "боец".Большинство из гостей съезда, сидевших перед Белом домом на открытом воздухе, были без масок. Эта картина контрастирует с состоявшимся неделю назад съездом демократов, который проходил полностью в виртуальном формате.Выборы президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>пройдут 3 ноября.
https://ria.ru/20200818/1575885428.html
2
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иванка трамп, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.
Дочь президента США Дональда Трампа
Иванка Трамп призвала на съезде республиканцев судить о ее отце не по твитам, а по результатам.
"Я знаю, что стиль общения моего отца не всем по вкусу, и я знаю, что его твиты выглядят немного не приукрашенными, но результаты говорят сами за себя", - заявила Иванка Трамп
, выступая на лужайке Белого дома перед аудиторией из 1,5 тысяч человек.
По ее словам, именно Трамп способен добиваться роста экономики и "сделать Америку великой".
"Вашингтон не изменил Дональда Трампа, Дональд Трамп изменил Вашингтон", - заявила Иванка Трамп. По ее словам, люди ненавидят Трампа за то, что он необычно ведет себя, но она любит его за то, что он "настоящий" и "эффективный".
По словам Иванки Трамп, Америке нужно, чтобы в Белом доме еще четыре года был "боец".
Большинство из гостей съезда, сидевших перед Белом домом на открытом воздухе, были без масок. Эта картина контрастирует с состоявшимся неделю назад съездом демократов, который проходил полностью в виртуальном формате.
Выборы президента США
пройдут 3 ноября.