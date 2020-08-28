https://ria.ru/20200828/tramp-1576407525.html

"Не по твитам, а по результатам". Дочь Трампа оценила стиль общения отца

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп призвала на съезде республиканцев судить о ее отце не по твитам, а по результатам. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T05:36

2020-08-28T05:36

2020-08-28T05:36

иванка трамп

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Дочь президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> Иванка Трамп призвала на съезде республиканцев судить о ее отце не по твитам, а по результатам.По ее словам, именно Трамп способен добиваться роста экономики и "сделать Америку великой"."Вашингтон не изменил Дональда Трампа, Дональд Трамп изменил Вашингтон", - заявила Иванка Трамп. По ее словам, люди ненавидят Трампа за то, что он необычно ведет себя, но она любит его за то, что он "настоящий" и "эффективный".По словам Иванки Трамп, Америке нужно, чтобы в Белом доме еще четыре года был "боец".Большинство из гостей съезда, сидевших перед Белом домом на открытом воздухе, были без масок. Эта картина контрастирует с состоявшимся неделю назад съездом демократов, который проходил полностью в виртуальном формате.Выборы президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>пройдут 3 ноября.

https://ria.ru/20200818/1575885428.html

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вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иванка трамп, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире