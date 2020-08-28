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Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок
Президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T05:30
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джо байден
вашингтон (город)
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии.Его заявление собравшиеся встретили долгими овациями и несколько раз проскандировали "Еще четыре года".Трамп пообещал в случае переизбрания быстро восстановить экономику после пандемии коронавируса и превратить США в "производственную сверхдержаву". Он поставил себе в заслугу принятие "самых жестких" мер против Китая, заверил, что стена на границе с Мексикой будет достроена, а также пообещал наказывать пошлинами компании, выводящие рабочие места за рубеж.Действующий глава государства назвал демократов радикалами, которые разрушат американский образ жизни, а также выразил мнение, что его оппонент Джо Байден вновь введет карантин по коронавирусу и тем самым нанесет удар по экономике.Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Трампу и вице-президенту Майку Пенсу на выборах будет противостоять кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>, который баллотируется вместе с претендующей на пост вице-президента Камалой Харрис.При этом опросы общественного мнения отдают лидерство Байдену.
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джо байден, вашингтон (город), дональд трамп, сша, в мире

Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок

05:30 28.08.2020 (обновлено: 07:42 28.08.2020)
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии.

"Мои дорогие американцы, сегодня с сердцем, полным благодарности и безграничного оптимизма, я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев на лужайке возле Белого дома.

Его заявление собравшиеся встретили долгими овациями и несколько раз проскандировали "Еще четыре года".
Трамп пообещал в случае переизбрания быстро восстановить экономику после пандемии коронавируса и превратить США в "производственную сверхдержаву". Он поставил себе в заслугу принятие "самых жестких" мер против Китая, заверил, что стена на границе с Мексикой будет достроена, а также пообещал наказывать пошлинами компании, выводящие рабочие места за рубеж.
Действующий глава государства назвал демократов радикалами, которые разрушат американский образ жизни, а также выразил мнение, что его оппонент Джо Байден вновь введет карантин по коронавирусу и тем самым нанесет удар по экономике.
Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Трампу и вице-президенту Майку Пенсу на выборах будет противостоять кандидат от демократов Джо Байден, который баллотируется вместе с претендующей на пост вице-президента Камалой Харрис.
При этом опросы общественного мнения отдают лидерство Байдену.
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