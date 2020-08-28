https://ria.ru/20200828/tramp-1576407458.html

Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок

Президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T05:30

2020-08-28T05:30

2020-08-28T07:42

джо байден

вашингтон (город)

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576259453_0:159:2811:1740_1400x0_80_0_0_bea200b08a0fe91783810a495f8eff6e.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии.Его заявление собравшиеся встретили долгими овациями и несколько раз проскандировали "Еще четыре года".Трамп пообещал в случае переизбрания быстро восстановить экономику после пандемии коронавируса и превратить США в "производственную сверхдержаву". Он поставил себе в заслугу принятие "самых жестких" мер против Китая, заверил, что стена на границе с Мексикой будет достроена, а также пообещал наказывать пошлинами компании, выводящие рабочие места за рубеж.Действующий глава государства назвал демократов радикалами, которые разрушат американский образ жизни, а также выразил мнение, что его оппонент Джо Байден вновь введет карантин по коронавирусу и тем самым нанесет удар по экономике.Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Трампу и вице-президенту Майку Пенсу на выборах будет противостоять кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>, который баллотируется вместе с претендующей на пост вице-президента Камалой Харрис.При этом опросы общественного мнения отдают лидерство Байдену.

https://ria.ru/20200818/1575885428.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, вашингтон (город), дональд трамп, сша, в мире